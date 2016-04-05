Китайская делегация покинула зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.
Выступление проходило онлайн, российская делегация при этом не присутствовала.
На саммите Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины.
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Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, китайская делегация покинула зал.
Об этом сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос. ... Как сообщил SPRAVDI другой участник мероприятия, никто не покидал зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.
"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", - сообщил участник мероприятия.
При этом Оливия Энос удалила твит с сообщением о демарше китайской делегации.
Даже если бы Украина была членом НАТО, войны не удалось бы избежать, - Зеленский
«Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и т.д. Но я считаю, что мы сохранили бы большое количество людей», - отметил президент Украины, общаясь со студентами и преподавателями Великобритании.
оссия еще год может вести войну такими темпами как сейчас - такое заключение сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Представитель ГУР Вадим Скибицкий на Facebook-странице пишет о том, что сейчас ведется артиллерийская война, в которой на одну украинскую артиллерийскую единицу приходится 10-15 российских орудий, поэтому теперь все зависит от поставок западного вооружения.
"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года", — пишет представитель ГУР.
По его мнению, что кремлевское руководство может захотеть заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить войну с целью завоевания Украины и не только.
В Украине заканчиваются боеприпасы, а перспективы на линии фронта туманны, - The Washington Post
"Эйфория, сопровождавшая непредсказуемые ранние победы Украины против российских войск, угасает, поскольку Москва приспосабливает свою тактику, восстанавливает свои шаги и утверждает свою подавляющую огневую мощь против украинских сил", - говорится в сообщении.
Глобальні компанії зазнали збитків у розмірі понад 59 мільярдів доларів США у зв’язку з виходом із росії. Про це пише сьогодні WSJ з посиланням на дослідників Єльського університету, які проаналізували фінансовий стан майже 1000 західних компаній яки вийшли або скоротили свою діяльність на росії після її вторгнення в Україну.
Звичайно, більше втрачають найбільші компанії.
- Exxon Mobil Corp. втратила 3,4 млрд доларів після виходу з нафтогазового проекту на далекому сході росії; - ірландська компанія з лізингу літаків AerCap Holdings NV списала 2,7 млрд доларів – вартість понад 100 її літаків, які були в російському лізингу та вкрадені ними від початку війни; - McDonald’s Corp. планує зафіксувати збитки в розмірі від 1,2 до 1,4 млрд після продажи своїх російських ресторанів; - пивоварня Budweiser Anheuser-Busch InBev SA отримала 1,1 млрд доларів збитку після того, як вирішила продати свою частку в російському спільному підприємстві;
Як зауважує WSJ, фінансові наслідки «не є значущими для більшості транснаціональних компаній», зокрема через відносно невеликий розмір російської економіки. Більшість із загальної суми 59 млрд доларів припадає на менш ніж 50 компаній. Якщо взяти той самий McDonald's, то в минулому році надходження від ресторанів в Україні та на росії становили менше 3% його операційного доходу.
Але наступного разу, коли вам (і мені також, до речі) захочеться присунути Заходу за їх кволе ставлення до нашої війни, давайте пригадаємо цю цифру. Вона невелика у порівнянні з втратами України та українців ( на сьогодні наші збитки становлять десь 600 млрд) але й казати про те, що вони нічого не втрачають і санкції не них ніяк не позначилися, теж не можна.