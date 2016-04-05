Глобальні компанії зазнали збитків у розмірі понад 59 мільярдів доларів США у зв’язку з виходом із росії. Про це пише сьогодні WSJ з посиланням на дослідників Єльського університету, які проаналізували фінансовий стан майже 1000 західних компаній яки вийшли або скоротили свою діяльність на росії після її вторгнення в Україну.



Звичайно, більше втрачають найбільші компанії.



- Exxon Mobil Corp. втратила 3,4 млрд доларів після виходу з нафтогазового проекту на далекому сході росії;

- ірландська компанія з лізингу літаків AerCap Holdings NV списала 2,7 млрд доларів – вартість понад 100 її літаків, які були в російському лізингу та вкрадені ними від початку війни;

- McDonald’s Corp. планує зафіксувати збитки в розмірі від 1,2 до 1,4 млрд після продажи своїх російських ресторанів;

- пивоварня Budweiser Anheuser-Busch InBev SA отримала 1,1 млрд доларів збитку після того, як вирішила продати свою частку в російському спільному підприємстві;



Як зауважує WSJ, фінансові наслідки «не є значущими для більшості транснаціональних компаній», зокрема через відносно невеликий розмір російської економіки. Більшість із загальної суми 59 млрд доларів припадає на менш ніж 50 компаній. Якщо взяти той самий McDonald's, то в минулому році надходження від ресторанів в Україні та на росії становили менше 3% його операційного доходу.



Але наступного разу, коли вам (і мені також, до речі) захочеться присунути Заходу за їх кволе ставлення до нашої війни, давайте пригадаємо цю цифру. Вона невелика у порівнянні з втратами України та українців ( на сьогодні наші збитки становлять десь 600 млрд) але й казати про те, що вони нічого не втрачають і санкції не них ніяк не позначилися, теж не можна.

