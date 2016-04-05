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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12871288128912901291>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:43

  slonomag написав:
  konstantin kirovograd написав:вчерашние ролики как ловят призывников в закарпатье в бассейнах и магазинах-конечно это для кацапской картинки на их тв лучше не придумаешь. Конечно ходить и кашмарить людей получая от 43 000 грн в тепленьком и неопасном закарпатском военкомате это как говорили в одном фильме-ЭТО ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ

В Запорожье тоже ходить по АТБ бывает стремно, лучше в местные магазинчики под домом, а то повестки раздают на ура. Правда я уже не совсем понимаю в чем их суть, знакомый уже 3 получил, успешно выкинул и пофиг, ходит себе дальше. Никто ни по какой базе не пробивает выдавали ли тебе уже повестку раньше или нет, просто дают новую и все. Ото точно больше похоже на просто кашмарить людей. Так как если человек не готов идти воевать, то что, приезжать к нему домой, выбивать двери, или сидеть под окнами и ждать пока он на улицу выйдет? Хоть ты 10 повесток выпишешь, он просто жрачки побольше закупит, закроется в квартире и будет сидеть до упора.

а кто должен защищать ваших близких - вася?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:46

  vitaliian написав:
Глобальні компанії зазнали збитків у розмірі понад 59 мільярдів доларів США у зв’язку з виходом із росії. Про це пише сьогодні WSJ з посиланням на дослідників Єльського університету, які проаналізували фінансовий стан майже 1000 західних компаній яки вийшли або скоротили свою діяльність на росії після її вторгнення в Україну.

Звичайно, більше втрачають найбільші компанії.

- Exxon Mobil Corp. втратила 3,4 млрд доларів після виходу з нафтогазового проекту на далекому сході росії;
- ірландська компанія з лізингу літаків AerCap Holdings NV списала 2,7 млрд доларів – вартість понад 100 її літаків, які були в російському лізингу та вкрадені ними від початку війни;
- McDonald’s Corp. планує зафіксувати збитки в розмірі від 1,2 до 1,4 млрд після продажи своїх російських ресторанів;
- пивоварня Budweiser Anheuser-Busch InBev SA отримала 1,1 млрд доларів збитку після того, як вирішила продати свою частку в російському спільному підприємстві;

Як зауважує WSJ, фінансові наслідки «не є значущими для більшості транснаціональних компаній», зокрема через відносно невеликий розмір російської економіки. Більшість із загальної суми 59 млрд доларів припадає на менш ніж 50 компаній. Якщо взяти той самий McDonald's, то в минулому році надходження від ресторанів в Україні та на росії становили менше 3% його операційного доходу.

Але наступного разу, коли вам (і мені також, до речі) захочеться присунути Заходу за їх кволе ставлення до нашої війни, давайте пригадаємо цю цифру. Вона невелика у порівнянні з втратами України та українців ( на сьогодні наші збитки становлять десь 600 млрд) але й казати про те, що вони нічого не втрачають і санкції не них ніяк не позначилися, теж не можна.

народ писал, что биржа поощряет ростом акций компании вышедшие из мордора, и наказывает не вышедшие...
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:56

  jump написав:«Клієнти не хочуть давати роботу в Україні». Засновник SoftServe вважає, що айтішникам треба дати можливість виїхати за кордон
https://dev.ua/news/zasnovnyk-softserve ... Sop1u3KSjM

які саме клієнти? з ватної ФРН?

з.і.
я про це писав впродовж останніх 3х+ місяців, а мене стабільно банили,
тепер, виявляється можна, бо "концепція помінялась" (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:00

  greenozon написав:
  jump написав:«Клієнти не хочуть давати роботу в Україні». Засновник SoftServe вважає, що айтішникам треба дати можливість виїхати за кордон
https://dev.ua/news/zasnovnyk-softserve ... Sop1u3KSjM


ну якщо зроблять 10К за виїзд - думаю багато людей знайться :)

https://portal.lviv.ua/news/2022/05/04/ ... ryzovnykiv

Гатьманців, перелогінуйтесь
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:03

  vitaliian написав:Согласно сообщениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, за последние две недели ВСУ удалось отодвинуть линию фронта на 5-7 километров от Запорожья.

"Есть факты. За последние две недели на 5-7 км отодвинули линию фронта от Запорожья, — объяснил он, — поэтому будет деоккупация и Мелитополя, и других городов".

По словам Федорова, российское военное командование передислоцирует войска с Запорожского направления на Херсонское из-за "осадков от ВСУ" в виде ударов артиллерийских установок 155 мм.

По оценкам мелитопольского градоначальника, оккупантов во время псевдореферендума поддержат только 3-5% из местных жителей, остальные же будут против.

Зображення

А я що вам казав? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:04

  fler написав:
  vitaliian написав:
На этой неделе россияне сняли из арсенала хранения 1063 центра МТЗ Восточного ВО, что в Гонготе, Забайкальского края ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов на 12 вагонов с отправкой в Украину.

Логистический ад во всей своей красе. ... Не может же быть настолько хорошо!

https://www.youtube.com/watch?v=7n-AtUSv4_o


Может.
По наблюдениям генерала Бена Ходжеса, российская армия постепенно выдыхается, так как испытывает проблемы с пополнением личного состава и логистикой.
Подробнее здесь: https://focus.ua/voennye-novosti/518578 ... a-v-evrope

Додам, що вчора з 16-00 в Мико та навколо уважно слухали, як підривалися ворожі склади зі снарядами, технікою та особовим складом поблизу Херсона внаслідок роботи нашої авіації. Кажуть, що бухало довго, майже до 20-00.

Не ЗСРФ видихається, а Око Саурона змінює напрям погляду

Північна війна незабаром
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:10

  slonomag написав:
  greenozon написав:
  jump написав:«Клієнти не хочуть давати роботу в Україні». Засновник SoftServe вважає, що айтішникам треба дати можливість виїхати за кордон
https://dev.ua/news/zasnovnyk-softserve ... Sop1u3KSjM


ну якщо зроблять 10К за виїзд - думаю багато людей знайться :)

https://portal.lviv.ua/news/2022/05/04/ ... ryzovnykiv


Единоразово 5-10к народ не поймет. Начнется опять "олигархи/мажоры/депутаты". А % от зп при условии наличия контракта с работодателем из-за границы может прокатить.

Ще одни азіровець.
Мало того, що доять ти хто ще лишився працювати на курсовій різниці між фіксованим курсом міжбанку ПА29 і ринковим ПА35.
На рівному місці "налох" 20%.

Це ті, від кого ще не відмовилися клієнти. А багато хто отримує 0.00 (Нуль доларів/євро, нуль центів), дубль пусто-пусто, як написав би акурт.

20% курсова різниця, 5% ЄП, уже маєм 25%.

В тій же Польщі для ІТ податок 8%..12%.
У Грузії 1%.
В Болгаріїї 10%.
Як тільки відкриють кордони ІТ: Гетьманців, пака-пака!
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:17

Двома словами: Північна війна

  maxprofit написав:Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .

Так коротко зверху і знизу, два речення.


Двома словами: Північна війна
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:18

  Hotab написав:
  juristkostya написав:У всех заинтересованных сторон были годы на подготовку и как минимум испытания аэростатных заграждений в целях ПРО.
Но мы не видим даже попыток.


https://argumenti.ru/world/2018/04/569568



Рашистам вірити не можна в цифрах. Але сама ідея не нова.

Цікаво, як Хотаб цитує рузону, вона ж забанена в нанеці?
Засланий козачок?
flyman
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