mephala написав:

раньше (да и сейчас) порохоботов обвиняли во всех смертных грехах и что они в военное время борются против влады. и что порохоботы ничего не понимают а зеленые сделали все что могли для укрепления из страны прямо из трусов выпрыгивая.забавно в эфир пошло от одних из наших главных союзников. держите гранату зеленые как говорится. и это он еще мягко высказался. думает он наверно намного покруче про нашу владу."«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже», — сказал президент Джо Байден"