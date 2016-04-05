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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1288128912901291>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:23

  mephala написав:раньше (да и сейчас) порохоботов обвиняли во всех смертных грехах и что они в военное время борются против влады. и что порохоботы ничего не понимают а зеленые сделали все что могли для укрепления из страны прямо из трусов выпрыгивая.
забавно в эфир пошло от одних из наших главных союзников. держите гранату зеленые как говорится. и это он еще мягко высказался. думает он наверно намного покруче про нашу владу.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion
"«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже», — сказал президент Джо Байден"

Що ви хочете від нарцистичної особи, яка веде себе як вередливий балуваний егоїстичний, навіть не підліток, а хлопчик, але із артистичними здібностями лицедія?!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:27

  Schmit написав:

А що, надання громадянства це секретна інформація, вже тиджень як це обсмоктано в ЗМІ та блохєрами.
Тільки якого милого його надали росіянину та росіянці, за які заслуги перед ненькою?
Він\вона іспит склав\ла на знання мови, історії, Конституції України?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:42

  Вкладчик1234 написав:
Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас.

Их назвала пара экспертов - Ярле Трундал, профессор политологии в университетах Осло и Агдера, и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Осло.

Итак, причины:

— повсеместная коррупция;

— проблемы с верховенством закона и демократией;

— экономику и политику контролируют олигархи;

— нищета и национализм;

— ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.

Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен.

https://www.nrk.no/urix/derfor-blir-ukraina-neppe-eu-medlem-no-1.15947076

То все бла-бла-бла.
Є формальні вимоги до вступу.
Перш за все гармонізація національного законодавства до такого ЄС.
В нас приблизно на 10% гармонізовано. А більше половини ще спадщина від совка.

А далі отримати згоду від всіх країн-членів ЄС (ФРН,Франція, Угорщина, Болгарія та інших латентних друзів самі знаєте чого і кого)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:а кто должен защищать ваших близких - вася?

Близких, которые живут в Испании уже 3 месяца? За свой счет кстати, не нахлебниками. Да никто их не должен защитать, вроде на них пока там никто не нападает. Как нападут, посмотрим, че заранее загадывать.
На недвигу мне впринципе тоже уже пофиг, разбомбят так разбомбят. Можно не защищать если что, мне уже все равно.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:47

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Согласно сообщениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, за последние две недели ВСУ удалось отодвинуть линию фронта на 5-7 километров от Запорожья.

"Есть факты. За последние две недели на 5-7 км отодвинули линию фронта от Запорожья, — объяснил он, — поэтому будет деоккупация и Мелитополя, и других городов".

По словам Федорова, российское военное командование передислоцирует войска с Запорожского направления на Херсонское из-за "осадков от ВСУ" в виде ударов артиллерийских установок 155 мм.

По оценкам мелитопольского градоначальника, оккупантов во время псевдореферендума поддержат только 3-5% из местных жителей, остальные же будут против.

Зображення

А я що вам казав? ;)

Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Це ті, від кого ще не відмовилися клієнти. А багато хто отримує 0.00 (Нуль доларів/євро, нуль центів), дубль пусто-пусто, як написав би акурт.

Да джунов сейчас режут везде, хоть бы мидлам и синьерам работа была.

  flyman написав:Як тільки відкриють кордони ІТ: Гетьманців, пака-пака!

К этому и идем семимильными шагами.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 16:51

  slonomag написав:
  edvardd написав:а кто должен защищать ваших близких - вася?

Близких, которые живут в Испании уже 3 месяца? За свой счет кстати, не нахлебниками. Да никто их не должен защитать, вроде на них пока там никто не нападает. Как нападут, посмотрим, че заранее загадывать.
На недвигу мне впринципе тоже уже пофиг, разбомбят так разбомбят. Можно не защищать если что, мне уже все равно.


Скажу словами местного "Венского патриота", т.к. если скажу своими словами - обвинят в коллаборционизме ("своим" "патриотам" так говорить можно):

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:02

  Вкладчик1234 написав:
  slonomag написав:
  edvardd написав:а кто должен защищать ваших близких - вася?

Близких, которые живут в Испании уже 3 месяца? За свой счет кстати, не нахлебниками. Да никто их не должен защитать, вроде на них пока там никто не нападает. Как нападут, посмотрим, че заранее загадывать.
На недвигу мне впринципе тоже уже пофиг, разбомбят так разбомбят. Можно не защищать если что, мне уже все равно.


Скажу словами местного "Венского патриота", т.к. если скажу своими словами - обвинят в коллаборционизме ("своим" "патриотам" так говорить можно):

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.

Я не отрицаю войну, и я готов воевать так, как умею - в моем случае финансово. Просто пожертвования на армию или обязательный финансовый платеж пусть будет - ок. Но почему-то за меня решили что лучше меня разлучить с семьей, запереть самого дома и держать про запас на всякий случай. И вот это меня крайне возмущает.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.

А яка різниця? Чи в гості зібрався?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Цікаво, як Хотаб цитує рузону, вона ж забанена в нанеці

Це потрібно пояснювати "ойтішнику" , який живе на 100 уе?? Він сам не знає, як дивитись рунет? Може тому він і перебивається на 100 уе, бо такий ойтішник?

  Ukrainian написав:Чи в гості зібрався?

Майор роботодавець просить флая сказати, де наша арта. Ясно ж...
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