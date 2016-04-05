mephala написав:раньше (да и сейчас) порохоботов обвиняли во всех смертных грехах и что они в военное время борются против влады. и что порохоботы ничего не понимают а зеленые сделали все что могли для укрепления из страны прямо из трусов выпрыгивая. забавно в эфир пошло от одних из наших главных союзников. держите гранату зеленые как говорится. и это он еще мягко высказался. думает он наверно намного покруче про нашу владу. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion "«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже», — сказал президент Джо Байден"
Що ви хочете від нарцистичної особи, яка веде себе як вередливий балуваний егоїстичний, навіть не підліток, а хлопчик, але із артистичними здібностями лицедія?!
А що, надання громадянства це секретна інформація, вже тиджень як це обсмоктано в ЗМІ та блохєрами. Тільки якого милого його надали росіянину та росіянці, за які заслуги перед ненькою? Він\вона іспит склав\ла на знання мови, історії, Конституції України?
edvardd написав:а кто должен защищать ваших близких - вася?
Близких, которые живут в Испании уже 3 месяца? За свой счет кстати, не нахлебниками. Да никто их не должен защитать, вроде на них пока там никто не нападает. Как нападут, посмотрим, че заранее загадывать. На недвигу мне впринципе тоже уже пофиг, разбомбят так разбомбят. Можно не защищать если что, мне уже все равно.
edvardd написав:а кто должен защищать ваших близких - вася?
Близких, которые живут в Испании уже 3 месяца? За свой счет кстати, не нахлебниками. Да никто их не должен защитать, вроде на них пока там никто не нападает. Как нападут, посмотрим, че заранее загадывать. На недвигу мне впринципе тоже уже пофиг, разбомбят так разбомбят. Можно не защищать если что, мне уже все равно.
Скажу словами местного "Венского патриота", т.к. если скажу своими словами - обвинят в коллаборционизме ("своим" "патриотам" так говорить можно):
airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
edvardd написав:а кто должен защищать ваших близких - вася?
Близких, которые живут в Испании уже 3 месяца? За свой счет кстати, не нахлебниками. Да никто их не должен защитать, вроде на них пока там никто не нападает. Как нападут, посмотрим, че заранее загадывать. На недвигу мне впринципе тоже уже пофиг, разбомбят так разбомбят. Можно не защищать если что, мне уже все равно.
Скажу словами местного "Венского патриота", т.к. если скажу своими словами - обвинят в коллаборционизме ("своим" "патриотам" так говорить можно):
airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.
Я не отрицаю войну, и я готов воевать так, как умею - в моем случае финансово. Просто пожертвования на армию или обязательный финансовый платеж пусть будет - ок. Но почему-то за меня решили что лучше меня разлучить с семьей, запереть самого дома и держать про запас на всякий случай. И вот это меня крайне возмущает.