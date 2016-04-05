|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:28
Hotab написав: juristkostya написав:
Да, люди все разные, это не новость
Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.
Ты оспариваешь право на русскую клавиатуру на телефоне?
Так будь готов защищать своё утверждение, а не шляться по шлюхам по съёмным хатам за гос. пенсию
Отрабатывай блдь пенсию, карточный турист
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16199
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9337 раз.
- Подякували: 4482 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:33
Вкладчик1234 написав: Hotab написав: juristkostya написав:
Да, люди все разные, это не новость
Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.
Ты оспариваешь право на русскую клавиатуру на телефоне?
Так будь готов защищать своё утверждение, а не шляться по шлюхам по съёмным хатам за гос. пенсию
Отрабатывай блдь пенсию, карточный турист
ПНХ запорізьке ватне чучело з рузькою клавіатурою, яке розказує хто що має робити
. А за називання жінок "шлюхами" зайди в ЛС з повідомленням місця свого розташування. Я тобі підправлю писок, щоб поважав жінок.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7722
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:42
Hotab написав:
ПНХ запорізьке ватне чучело з рузькою клавіатурою, яке розказує хто що має робити
. А за називання жінок "шлюхами" зайди в ЛС з повідомленням місця свого розташування. Я тобі підправлю писок, щоб поважав жінок.
Ты, "крепкий, сладкий, с банановым запахом", само рассказывало на бетонной ветке про свои похождения.
Смотри чтоб тебе не подправили.
Как курс в бакоматах Румынии, норм? Или уже пакращили?
Я таких чучел как ты за щёку кормил
Ты из Херсона во сколько сбежал, зощитнек?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16199
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9337 раз.
- Подякували: 4482 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:44
Вкладчик1234 написав:
само рассказывало на бетонной ветке про свои похождения
Там не було про "шлюх". Ти образив жінку і тільки твоє трусливе переховування береже твій писок, путінська підстилка))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7722
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:46
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
само рассказывало на бетонной ветке про свои похождения
Там не було про "шлюх". Ти образив жінку і тільки твоє трусливе переховування береже твій писок.
В рот тебя кормил
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16199
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9337 раз.
- Подякували: 4482 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:46
Hotab написав: flyman написав:
Цікаво, як Хотаб цитує рузону, вона ж забанена в нанеці
Це потрібно пояснювати "ойтішнику" , який живе на 100 уе?? Він сам не знає, як дивитись рунет? Може тому він і перебивається на 100 уе, бо такий ойтішник?
Ukrainian написав:
Чи в гості зібрався?
Майор роботодавець просить флая сказати, де наша арта. Ясно ж...
1. Нема потреби в рузоні, окрім FAQ "как установить ВПН для доступа ВК"
2. От чесно, хотаб, ти не боїшся, що за наклепи і брехню піде в ауру карму і ауру, на 7 поколінь?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29093
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:48
flyman написав:
Нема потреби в зоні ру,
А інформацію про місце батареї Успіха як передаєш?))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7722
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:49
Hotab написав: flyman написав:
Нема потреби в зоні ру,
А інформацію про місце батареї Успіха як передаєш?))
Для тих хто в танку (с):
Хотаб, ти не боїшся, що за наклепи і брехню піде в ауру карму і ауру, на 7 поколінь?
Рідного Херсона мало?
Чи не рідний?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29093
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1408 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 11 чер, 2022 17:50
Hotab написав: flyman написав:
Нема потреби в зоні ру,
А інформацію про місце батареї Успіха як передаєш?))
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16199
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9337 раз.
- Подякували: 4482 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|96271
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|454247
|
|
|1
|3057
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|