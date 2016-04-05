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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1288128912901291
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:28

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Да, люди все разные, это не новость

Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.

Ты оспариваешь право на русскую клавиатуру на телефоне?
Так будь готов защищать своё утверждение, а не шляться по шлюхам по съёмным хатам за гос. пенсию
Отрабатывай блдь пенсию, карточный турист :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:33

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  juristkostya написав:Да, люди все разные, это не новость

Новина те, що хтось тут досі не зрозумів, що це його , і його право на рузьку клавіатуру в телефоні, приїхали на танках захищати.

Ты оспариваешь право на русскую клавиатуру на телефоне?
Так будь готов защищать своё утверждение, а не шляться по шлюхам по съёмным хатам за гос. пенсию
Отрабатывай блдь пенсию, карточный турист :)


ПНХ запорізьке ватне чучело з рузькою клавіатурою, яке розказує хто що має робити :lol: . А за називання жінок "шлюхами" зайди в ЛС з повідомленням місця свого розташування. Я тобі підправлю писок, щоб поважав жінок.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:42

  Hotab написав:
ПНХ запорізьке ватне чучело з рузькою клавіатурою, яке розказує хто що має робити :lol: . А за називання жінок "шлюхами" зайди в ЛС з повідомленням місця свого розташування. Я тобі підправлю писок, щоб поважав жінок.

Ты, "крепкий, сладкий, с банановым запахом", само рассказывало на бетонной ветке про свои похождения.
Смотри чтоб тебе не подправили.
Как курс в бакоматах Румынии, норм? Или уже пакращили?

Я таких чучел как ты за щёку кормил :mrgreen:

Ты из Херсона во сколько сбежал, зощитнек?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:само рассказывало на бетонной ветке про свои похождения

Там не було про "шлюх". Ти образив жінку і тільки твоє трусливе переховування береже твій писок, путінська підстилка))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:46

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:само рассказывало на бетонной ветке про свои похождения

Там не було про "шлюх". Ти образив жінку і тільки твоє трусливе переховування береже твій писок.

В рот тебя кормил
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:46

  Hotab написав:
  flyman написав:Цікаво, як Хотаб цитує рузону, вона ж забанена в нанеці

Це потрібно пояснювати "ойтішнику" , який живе на 100 уе?? Він сам не знає, як дивитись рунет? Може тому він і перебивається на 100 уе, бо такий ойтішник?

  Ukrainian написав:Чи в гості зібрався?

Майор роботодавець просить флая сказати, де наша арта. Ясно ж...

1. Нема потреби в рузоні, окрім FAQ "как установить ВПН для доступа ВК"
2. От чесно, хотаб, ти не боїшся, що за наклепи і брехню піде в ауру карму і ауру, на 7 поколінь?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Нема потреби в зоні ру,

А інформацію про місце батареї Успіха як передаєш?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:49

Для тих хто в танку (с)

  Hotab написав:
  flyman написав:Нема потреби в зоні ру,

А інформацію про місце батареї Успіха як передаєш?))

Для тих хто в танку (с):
Хотаб, ти не боїшся, що за наклепи і брехню піде в ауру карму і ауру, на 7 поколінь?
Рідного Херсона мало?
Чи не рідний?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:50

  Hotab написав:
  flyman написав:Нема потреби в зоні ру,

А інформацію про місце батареї Успіха як передаєш?))


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