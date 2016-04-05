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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:52
flyman написав:
Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.
Може зразу дати координати?
X - такий-то
Y - такий-то
Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків?
Як тобі таке, Ілона Маск?©
п.с.
Тим більше, що вже є чутки, що саме нашій батареї можуть дати іноземну техніку! Ото буде крутяк!👍
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 11 чер, 2022 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:54
Hotab написав: flyman написав:
Хотаб, ти не боїшся, що за наклепи і брехню піде в ауру карму
Ти про це?)?))))):
flyman написав:
Хотаб цитує рузону, вона ж забанена в нанеці?
Засланий козачок?
Чому мені хвилюватись по твою карму?))
Я рузону не цитиую і не посчу.
На інших форумчан не набріхую.
Тому виникло питання, для чого вона тобі і для чого ти сюди закинув, з якою ціллю, які мотиви тебе спонукали?
Для чого ти пишеш наклепи?
Що ти з цього маєш?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:55
Успіх написав: flyman написав:
Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.
Може зразу дати координати?
X - такий-то
Y - такий-то
Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків?
Як тобі таке, Ілона Маск?©
Я тоже не против.
Долярчик, а почему ты не предлагаешь Хотабу отбивать Херсон?
(если ты не знал, то он типа военный пенсионер из Херсона, и "патриот")
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:56
flyman написав:
Не думай, що там у вищих сферах не фіксується і не спитається
Думаю "там " не спитається. Нема там ні кому питати, нема і у кого питати. Як і нема ніякого "там".
А от ТУТ дуже можуть спитати і з тебе за "внаненьку", і з запоріжчкого путєноїда теж є за що.
Так що думай про земне, про "там" ще встигнеш подумати)>)
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:57
Hotab написав: flyman написав:
Не думай, що там у вищих сферах не фіксується і не спитається
Думаю "там " не спитається. Нема там ні кому питати, нема і у кого питати. Як і нема ніякого "там".
А от ТУТ дуже можуть спитати і з тебе за "внаненьку", і з запоріжчкого путєноїда теж є за що.
Так що думай про земне, про "там" ще встигнеш подумати)>)
Я тебе уже в рот дал. Что ты ещё хочешь спросить?
Какой курс в банкоматах Румынии?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:57
Успіх написав: flyman написав:
Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.
Може зразу дати координати?
X - такий-то
Y - такий-то
Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків?
Як тобі таке, Ілона Маск?©
Успіх, мені цікаво, яким боком ти до того наступу, чи таки холява правий?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 17:59
Hotab написав: flyman написав:
Не думай, що там у вищих сферах не фіксується і не спитається
Думаю "там " не спитається. Нема там ні кому питати, нема і у кого питати. Як і нема ніякого "там".
Тоді зрозуміло.
Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:01
Вкладчик1234 написав:
Я тебе уже в рот дал
Ти у орків вертухаєм пристроївся?)))
Чи тебе вже взяли і ти на українській зоні сидиш?)))
Сленг потужний. Рузькематний)))
flyman написав:
Успіх, мені цікаво, яким боком ти до того наступу, чи таки холява правий?
У нас закладчик все знає. Хто де воює і де наступає. Спитай у нього)))
Якщо ще не знає, коли "малява" прийде від майора, то він розкаже)))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 18:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:02
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Я тебе уже в рот дал
Ти у орків вертухаєм пристроївся?)))
Чи тебе вже взяли і ти на українській зоні сидиш?)))
Сленг потужний. Рузькематний)))
Слив защитан*
*Извини, что на русской клавиатуре
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:03
Вкладчик1234 написав: Успіх написав: flyman написав:
Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.
Може зразу дати координати?
X - такий-то
Y - такий-то
Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків?
Як тобі таке, Ілона Маск?©
Я тоже не против.
Долярчик, а почему ты не предлагаешь Хотабу отбивать Херсон?
(если ты не знал, то он типа военный пенсионер из Херсона, и "патриот")
Кому ти пояснюєш, тим хто не може знайти причинно-наслідковий зв"язок між вчинками?
Хто думає, що Херсон зданий, бо флайман не голосував як 73 і тому його тре нікчемити?
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