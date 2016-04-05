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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12901291129212931294 ... 1297>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:52

  flyman написав:Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.

Може зразу дати координати? :mrgreen:
X - такий-то
Y - такий-то
:mrgreen:

Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків? :wink:

Як тобі таке, Ілона Маск?© :mrgreen:

п.с.
Тим більше, що вже є чутки, що саме нашій батареї можуть дати іноземну техніку! Ото буде крутяк!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 11 чер, 2022 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:54

  Hotab написав:
  flyman написав:Хотаб, ти не боїшся, що за наклепи і брехню піде в ауру карму


Ти про це?)?))))):

  flyman написав:Хотаб цитує рузону, вона ж забанена в нанеці?
Засланий козачок?


Чому мені хвилюватись по твою карму?))

Я рузону не цитиую і не посчу.
На інших форумчан не набріхую.
Тому виникло питання, для чого вона тобі і для чого ти сюди закинув, з якою ціллю, які мотиви тебе спонукали?
Для чого ти пишеш наклепи?
Що ти з цього маєш?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:55

  Успіх написав:
  flyman написав:Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.

Може зразу дати координати? :mrgreen:
X - такий-то
Y - такий-то
:mrgreen:

Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків? :wink:

Як тобі таке, Ілона Маск?© :mrgreen:


Я тоже не против.

Долярчик, а почему ты не предлагаешь Хотабу отбивать Херсон?
(если ты не знал, то он типа военный пенсионер из Херсона, и "патриот")
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Не думай, що там у вищих сферах не фіксується і не спитається


Думаю "там " не спитається. Нема там ні кому питати, нема і у кого питати. Як і нема ніякого "там".
А от ТУТ дуже можуть спитати і з тебе за "внаненьку", і з запоріжчкого путєноїда теж є за що.
Так що думай про земне, про "там" ще встигнеш подумати)>)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:57

  Hotab написав:
  flyman написав:Не думай, що там у вищих сферах не фіксується і не спитається


Думаю "там " не спитається. Нема там ні кому питати, нема і у кого питати. Як і нема ніякого "там".
А от ТУТ дуже можуть спитати і з тебе за "внаненьку", і з запоріжчкого путєноїда теж є за що.
Так що думай про земне, про "там" ще встигнеш подумати)>)

Я тебе уже в рот дал. Что ты ещё хочешь спросить?

Какой курс в банкоматах Румынии?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 11 чер, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:57

  Успіх написав:
  flyman написав:Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.

Може зразу дати координати? :mrgreen:
X - такий-то
Y - такий-то
:mrgreen:

Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків? :wink:

Як тобі таке, Ілона Маск?© :mrgreen:

Успіх, мені цікаво, яким боком ти до того наступу, чи таки холява правий?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 17:59

  Hotab написав:
  flyman написав:Не думай, що там у вищих сферах не фіксується і не спитається


Думаю "там " не спитається. Нема там ні кому питати, нема і у кого питати. Як і нема ніякого "там".

Тоді зрозуміло.
Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Я тебе уже в рот дал

Ти у орків вертухаєм пристроївся?)))

Чи тебе вже взяли і ти на українській зоні сидиш?)))
Сленг потужний. Рузькематний)))

  flyman написав:Успіх, мені цікаво, яким боком ти до того наступу, чи таки холява правий?


У нас закладчик все знає. Хто де воює і де наступає. Спитай у нього)))

Якщо ще не знає, коли "малява" прийде від майора, то він розкаже)))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 18:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:02

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Я тебе уже в рот дал

Ти у орків вертухаєм пристроївся?)))

Чи тебе вже взяли і ти на українській зоні сидиш?)))
Сленг потужний. Рузькематний)))

Слив защитан*

*Извини, что на русской клавиатуре
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:03

  Вкладчик1234 написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.

Може зразу дати координати? :mrgreen:
X - такий-то
Y - такий-то
:mrgreen:

Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків? :wink:

Як тобі таке, Ілона Маск?© :mrgreen:


Я тоже не против.

Долярчик, а почему ты не предлагаешь Хотабу отбивать Херсон?
(если ты не знал, то он типа военный пенсионер из Херсона, и "патриот")

Кому ти пояснюєш, тим хто не може знайти причинно-наслідковий зв"язок між вчинками?
Хто думає, що Херсон зданий, бо флайман не голосував як 73 і тому його тре нікчемити?
flyman
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