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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12911292129312941295 ... 1297>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.

Га?))
Треба перекладач з фєні "закладчик". Я не розумію, про що тут))

Закладчик, коли макарони доїси і миску заберуть, розшифруй що тут написано)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:11

  Hotab написав:
  flyman написав:Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.

Га?))
Треба перекладач з фєні "закладчик". Я не розумію, про що тут))

Закладчик, коли макарони доїси і миску заберуть, розшифруй що тут написано)))


Иди работай, или по-онглицки.
Хватит трусить валютные банктоматы у партнёров задармо

Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Иди работай

У тебе миска і ложка з діркою вже, чи тебе ще не розкусили?)??
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:13

  flyman написав:Хто думає, що Херсон зданий, бо флайман не голосував як 73 і тому його тре нікчемити?

Понятно, что сдал Херсон военный пенсионер Хотаб, который всё знал.
Теперь отсиживается по конспиративным квартирам со шлюхами на военной пенсии

А виноват Флаймен и Вкладчик, конечно, кто ж ещё
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:15

хотаб + рузона = ?

  Hotab написав:
  flyman написав:Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.

Га?))
Треба перекладач з фєні "закладчик". Я не розумію, про що тут))

Закладчик, коли макарони доїси і миску заберуть, розшифруй що тут написано)))






  Hotab написав:Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:А виноват Флаймен и Вкладчик, конечно, кто ж


Якщо попав на зону, значить винуватий!!
Та ти навіть на цьому форумі на статтю наговорив. )))
Так що ти там казав про рот?)))
Це тепер у тебе найробочіший орган?))

Флай, викликай закладчика. Або виправляй орфографію, закінчення слів, коми. Я не розумію, що ти верзеш)))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:17

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.

Га?))
Треба перекладач з фєні "закладчик". Я не розумію, про що тут))

Закладчик, коли макарони доїси і миску заберуть, розшифруй що тут написано)))






  Hotab написав:Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??

Обычный русскомирец, нелепо мимикрирующий под "украинского патриота"

Сдал Херсон. Теперь ждет, когда его кто-то вернёт обратно, пока он будет снимать валюту в украинской пенсионной карточки в обмимку со шлюхой на конспиративной квартире
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 11 чер, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:23

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:А виноват Флаймен и Вкладчик, конечно, кто ж


Якщо попав на зону, значить винуватий!!
Та ти навіть на цьому форумі на статтю наговорив. )))
Так що ти там казав про рот?)))
Це тепер у тебе найробочіший орган?))

Флай, викликай закладчика. Або виправляй орфографію, закінчення слів, коми. Я не розумію, що ти верзеш)))

Ти не тільки не розумієш, а я не пам"ятаєш що накнопав кілька годин тому.
В тебе або когнітивний розлад, або провали в пам"яті, (можливо запої).
Клієнт холяви 146%, тільки він клаву тисне раз в тиждень, йому вірю, що людина дійсно зайната чимось важливішим, чим бути диванним воєном.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ти не тільки не розумієш, а я не пам"ятаєш що накнопав кілька годин тому

Ти себе перечитай та скоріше виправ, поки холява не прийшов і не почав тебе прокапувати. ))))

У тебе несуразний брєд:

Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу

який ти доповнив посиланнями з нічної аеростатної суперечки. Що сказати хотів??? Чи вже загострився перебіг і ти забув?))

Може твій лікар пояснить, що ти тут лопочеш?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 18:30, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:27

  flyman написав:Ти не тільки не розумієш, а я не пам"ятаєш що накнопав кілька годин тому.
В тебе або когнітивний розлад, або провали в пам"яті, (можливо запої).
Клієнт холяви 146%, тільки він клаву тисне раз в тиждень, йому вірю, що людина дійсно зайната чимось важливішим, чим бути диванним воєном.

Немного жалко его. Может и был когда-то нормальным человеком, но скатился.

А я ему советовал: "не пей!" (или хотя бы пей поменьше) - но не послушал.

А теперь шляется по всяким бомжатникам со шлюхами за пиво, и не помнит что писал несколько часов назад
Вкладчик1234
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