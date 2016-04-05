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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:05
flyman написав:
Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.
Га?))
Треба перекладач з фєні "закладчик". Я не розумію, про що тут))
Закладчик, коли макарони доїси і миску заберуть, розшифруй що тут написано)))
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:11
Hotab написав: flyman написав:
Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.
Га?))
Треба перекладач з фєні "закладчик". Я не розумію, про що тут))
Закладчик, коли макарони доїси і миску заберуть, розшифруй що тут написано)))
Иди работай, или по-онглицки.
Хватит трусить валютные банктоматы у партнёров задармо
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:13
Вкладчик1234 написав:
Иди работай
У тебе миска і ложка з діркою вже, чи тебе ще не розкусили?)??
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:13
flyman написав:
Хто думає, що Херсон зданий, бо флайман не голосував як 73 і тому його тре нікчемити?
Понятно, что сдал Херсон военный пенсионер Хотаб, который всё знал.
Теперь отсиживается по конспиративным квартирам со шлюхами на военной пенсии
А виноват Флаймен и Вкладчик, конечно, кто ж ещё
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:15
Hotab написав: flyman написав:
Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.
Га?))
Треба перекладач з фєні "закладчик". Я не розумію, про що тут))
Закладчик, коли макарони доїси і миску заберуть, розшифруй що тут написано)))
Hotab написав:
Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:16
Вкладчик1234 написав:
А виноват Флаймен и Вкладчик, конечно, кто ж
Якщо попав на зону, значить винуватий!!
Та ти навіть на цьому форумі на статтю наговорив. )))
Так що ти там казав про рот?)))
Це тепер у тебе найробочіший орган?))
Флай, викликай закладчика. Або виправляй орфографію, закінчення слів, коми. Я не розумію, що ти верзеш)))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:17
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу.
Га?))
Треба перекладач з фєні "закладчик". Я не розумію, про що тут))
Закладчик, коли макарони доїси і миску заберуть, розшифруй що тут написано)))
Hotab написав:
Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??
Обычный русскомирец, нелепо мимикрирующий под "украинского патриота"
Сдал Херсон. Теперь ждет, когда его кто-то вернёт обратно, пока он будет снимать валюту в украинской пенсионной карточки в обмимку со шлюхой на конспиративной квартире
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:23
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
А виноват Флаймен и Вкладчик, конечно, кто ж
Якщо попав на зону, значить винуватий!!
Та ти навіть на цьому форумі на статтю наговорив. )))
Так що ти там казав про рот?)))
Це тепер у тебе найробочіший орган?))
Флай, викликай закладчика. Або виправляй орфографію, закінчення слів, коми. Я не розумію, що ти верзеш)))
Ти не тільки не розумієш, а я не пам"ятаєш що накнопав кілька годин тому.
В тебе або когнітивний розлад, або провали в пам"яті, (можливо запої).
Клієнт холяви 146%, тільки він клаву тисне раз в тиждень, йому вірю, що людина дійсно зайната чимось важливішим, чим бути диванним воєном.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:27
flyman написав:
Ти не тільки не розумієш, а я не пам"ятаєш що накнопав кілька годин тому
Ти себе перечитай та скоріше виправ, поки холява не прийшов і не почав тебе прокапувати. ))))
У тебе несуразний брєд:
Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу
який ти доповнив посиланнями з нічної аеростатної суперечки. Що сказати хотів??? Чи вже загострився перебіг і ти забув?))
Може твій лікар пояснить, що ти тут лопочеш?)))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 18:30, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:27
flyman написав:
Ти не тільки не розумієш, а я не пам"ятаєш що накнопав кілька годин тому.
В тебе або когнітивний розлад, або провали в пам"яті, (можливо запої).
Клієнт холяви 146%, тільки він клаву тисне раз в тиждень, йому вірю, що людина дійсно зайната чимось важливішим, чим бути диванним воєном.
Немного жалко его. Может и был когда-то нормальным человеком, но скатился.
А я ему советовал: "не пей!" (или хотя бы пей поменьше) - но не послушал.
А теперь шляется по всяким бомжатникам со шлюхами за пиво, и не помнит что писал несколько часов назад
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