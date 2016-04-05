Додано: Суб 11 чер, 2022 18:37

flyman написав: Так і про карму, те що ти не віриш, що вона є, не означає, що вона не існує Так і про карму, те що ти не віриш, що вона є, не означає, що вона не існує

flyman написав: не може зрозуміти, що Вкладчик1234 до здачі Херсона має відношення досить опосередковане ... не може зрозуміти, що Вкладчик1234 до здачі Херсона має відношення досить опосередковане ...

Прокапався і зновФіалка розцвілаЗасяяв день таємними знакамиНу так твої думки читати ще ніхто не навчився. Тим більше, що там і читати небагато))))Написав більш-менш нормально обривки голосів зі своєї голови, і стало зрозуміліше, про що ти.Якби карма була, закладчик не дожив би до сьогодні. Її нема.Він винуватий в тому, що :1. Це його звільняє путєн , його рузьку чєлюсть2. Це він носив тут пррашинсткі помойки і активно агітував за расєю і проти "гєйропи".Ну в те, що він робить в Запоріжжі - то окреме питання. Вже одягнув червоні труси і виглядає своїх бурятиків.А Херсон , як окреме місто, він не здавав, і я цього йому і не інкременував. У нього і без Херсона є стаття.