RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 129212931294129512961297>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:28

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:А виноват Флаймен и Вкладчик, конечно, кто ж


Якщо попав на зону, значить винуватий!!
Та ти навіть на цьому форумі на статтю наговорив. )))
Так що ти там казав про рот?)))
Це тепер у тебе найробочіший орган?))

Флай, викликай закладчика. Або виправляй орфографію, закінчення слів, коми. Я не розумію, що ти верзеш)))

Значить попав. Значить щось порушив, може яку заповідь, по не знанню, може зумисно, хто зна.
Але ти ж атеїст, ні в існування вищої сили (Бога), ні карми, ні душі не віруєш.
Причинно-наслідкові зв"язки теж не можеш зрозуміти.
Когнітивні здібності теж так собі, не може зрозуміти, що Вкладчик1234 до здачі Херсона має відношення досить опосередковане ... через 100500 ланок розмірного ланцюга з поправками на коефіцієнти, може менше, може більше.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29109
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2514 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:32

  Hotab написав:
  flyman написав:Ти не тільки не розумієш, а я не пам"ятаєш що накнопав кілька годин тому

Ти себе перечитай та скоріше виправ, поки холява не прийшов і не почав тебе прокапувати. ))))

У тебе несуразний брєд:

Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу

який ти доповнив посиланнями з нічної аеростатної суперечки. Що сказати хотів??? Чи вже загострився перебіг і ти забув?))

Може твій лікар пояснить, що ти тут лопочеш?)))


твоя відповідь
  Hotab написав:Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??

Так і про карму, те що ти не віриш, що вона є, не означає, що вона не існує.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29109
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2514 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Так і про карму, те що ти не віриш, що вона є, не означає, що вона не існує

Прокапався і знов
Фіалка розцвіла
Засяяв день таємними знаками


Ну так твої думки читати ще ніхто не навчився. Тим більше, що там і читати небагато))))
Написав більш-менш нормально обривки голосів зі своєї голови, і стало зрозуміліше, про що ти.
Якби карма була, закладчик не дожив би до сьогодні. Її нема.
  flyman написав:не може зрозуміти, що Вкладчик1234 до здачі Херсона має відношення досить опосередковане ...

Він винуватий в тому, що :
1. Це його звільняє путєн , його рузьку чєлюсть
2. Це він носив тут пррашинсткі помойки і активно агітував за расєю і проти "гєйропи".

Ну в те, що він робить в Запоріжжі - то окреме питання. Вже одягнув червоні труси і виглядає своїх бурятиків.

А Херсон , як окреме місто, він не здавав, і я цього йому і не інкременував. У нього і без Херсона є стаття.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7739
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:41

За крок до перевороту думок©

  Вкладчик1234 написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.

Може зразу дати координати? :mrgreen:
X - такий-то
Y - такий-то
:mrgreen:

Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків? :wink:

Як тобі таке, Ілона Маск?© :mrgreen:


Я тоже не против.

Долярчик, а почему ты не предлагаешь Хотабу отбивать Херсон?
(если ты не знал, то он типа военный пенсионер из Херсона, и "патриот")

Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 18.03.21
Подякував: 121 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
3
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ

Вкладчик і захищає)))
Просто у нього "своя" і твоя і моя "своя" , то ж різне)))
Тому і біситься, що ніяк рузькемір не зайде в Запоріжжя)). Мух там теж недалеко . Теж зрадник. Тому теж намагається те е, захисника, кусати. Як і закладчик мене.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7739
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:43

  Hotab написав:Прокапався і знов
Фіалка розцвіла

Ты этим гордишься? :)

  Hotab написав:Він винуватий в тому, що :
1. Це його звільняє путєн , його рузьку чєлюсть
2. Це він носив тут пррашинсткі помойки і активно агітував за расєю і проти "гєйропи".

Ну в те, що він робить в Запоріжжі - то окреме питання.

А Херсон , як окреме місто, він не здава, і я цього йому і не інкременував. У ньогоі без Херсона є стаття.

0. Я "виноват"? Совсем крыша поехала? Ты меня виноватым назначило?
1. Я и так свободен, дбл. И от твоих догм, и от путинских (да, так можно было)
2. Ну чё, пруфы? Пока тут только ты носишь сюда рашистские помойки


3. Я в Запорожье - живу. Это не "питання", это факт
4. Ты судья или прокурор, чтобы "инкриминировать"? Я Запорожье сдал чтоли? Ты разберись со своей ролью в сдаче Херсона, потреот. Какая у тебя статья за сдачу Херсона?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16220
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9340 раз.
Подякували: 4483 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:44

  Успіх написав:Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!

У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет

Я не против, чтобы мне принесли повестку на получение 2Га земли для индивидуального сельского хозяйства, 6-10 соток для жилищного строительства и приусадебного хозяйства, 2м на кладбище (а не за 25к грн), неплохо бы получить свою долю со всех недр и природных богатств.
Тогда переносите повестку "защитника своей земли"

Ну а пока - "пока!" :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 11 чер, 2022 18:49, всього редагувалось 3 разів.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16220
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9340 раз.
Подякували: 4483 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:46

Долярчику

Вчера, 10 июня, через н.п. Мзыковка в Херсонской области в направлении н.п. Новокиевка прошла колонна российской военной техники в количестве около 40 ед. (БТР, ББМ "Тигр", САУ 2С7 "Пион", а также грузовые а/м с БК и л/с). Так же в район н.п. Чаплинка переброшено подразделение оккупантов в количестве 100 военнослужащих.

В районе военного аэродрома неподалеку от н.п. Чернобаевка идёт накопление технических средств, БК и ГСМ. Сейчас там сосредоточено уже около 1000 элементов подразделений МТО.

руские оккупанты готовят реквизит к новой серии.🔥
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13327
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 2864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:47

  Hotab написав:
  flyman написав:Так і про карму, те що ти не віриш, що вона є, не означає, що вона не існує

Прокапався і знов
Фіалка розцвіла
Засяяв день таємними знаками


Ну так твої думки читати ще ніхто не навчився. Тим більше, що там і читати небагато))))
Написав більш-менш нормально обривки голосів зі своєї голови, і стало зрозуміліше, про що ти.
Якби карма була, закладчик не дожив би до сьогодні. Її нема.
  flyman написав:не може зрозуміти, що Вкладчик1234 до здачі Херсона має відношення досить опосередковане ...

Він винуватий в тому, що :
1. Це його звільняє путєн , його рузьку чєлюсть
2. Це він носив тут пррашинсткі помойки і активно агітував за расєю і проти "гєйропи".

Ну в те, що він робить в Запоріжжі - то окреме питання. Вже одягнув червоні труси і виглядає своїх бурятиків.

А Херсон , як окреме місто, він не здавав, і я цього йому і не інкременував. У нього і без Херсона є стаття.

Ти про себе?
Давно розкладавку на клавці змінив?
Мовою лише місяць чи два як навчаєшся користуватися, а вже став більшим українецем чим западенець із бандерівщини.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 18:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29109
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2514 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:через н.п. Мзыковка в Херсонской области в направлении н.п. Новокиевка

Нипанятна))
Музиковка - це біля (північніше) Херсону , правий берег Дніпра. Новокиївка на півдні, лівий берег. Куди вони там йшли??

  Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет

Ось вам портрет типової вати мамкіної, переляканої)))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7739
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 129212931294129512961297>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (800)
11.06.2022 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.