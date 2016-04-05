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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:28
Hotab написав:
Якщо попав на зону, значить винуватий!!
Вкладчик1234 написав:
А виноват Флаймен и Вкладчик, конечно, кто ж
Та ти навіть на цьому форумі на статтю наговорив. )))
Так що ти там казав про рот?)))
Це тепер у тебе найробочіший орган?))
Флай, викликай закладчика. Або виправляй орфографію, закінчення слів, коми. Я не розумію, що ти верзеш)))
Значить попав. Значить щось порушив, може яку заповідь, по не знанню, може зумисно, хто зна.
Але ти ж атеїст, ні в існування вищої сили (Бога), ні карми, ні душі не віруєш.
Причинно-наслідкові зв"язки теж не можеш зрозуміти.
Когнітивні здібності теж так собі, не може зрозуміти, що Вкладчик1234 до здачі Херсона має відношення досить опосередковане ... через 100500 ланок розмірного ланцюга з поправками на коефіцієнти, може менше, може більше.
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flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:32
Hotab написав: flyman написав:
Ти не тільки не розумієш, а я не пам"ятаєш що накнопав кілька годин тому
Ти себе перечитай та скоріше виправ, поки холява не прийшов і не почав тебе прокапувати. ))))
У тебе несуразний брєд:
Але те що ти невіриш, то як юристкостею про аеростати, твоя ж відповідь юристу
який ти доповнив посиланнями з нічної аеростатної суперечки. Що сказати хотів??? Чи вже загострився перебіг і ти забув?))
Може твій лікар пояснить, що ти тут лопочеш?)))
твоя відповідь
Hotab написав:
Може ви вгамуєтесь зі своїм типу "аргументом" : "нікто ж пробавал, значіт нєвазможна"??
Так і про карму, те що ти не віриш, що вона є, не означає, що вона не існує.
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flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:37
flyman написав:
Так і про карму, те що ти не віриш, що вона є, не означає, що вона не існує
Прокапався і знов
Фіалка розцвіла
Засяяв день таємними знаками
Ну так твої думки читати ще ніхто не навчився. Тим більше, що там і читати небагато))))
Написав більш-менш нормально обривки голосів зі своєї голови, і стало зрозуміліше, про що ти.
Якби карма була, закладчик не дожив би до сьогодні. Її нема.
flyman написав:
не може зрозуміти, що Вкладчик1234 до здачі Херсона має відношення досить опосередковане ...
Він винуватий в тому, що :
1. Це його звільняє путєн , його рузьку чєлюсть
2. Це він носив тут пррашинсткі помойки і активно агітував за расєю і проти "гєйропи".
Ну в те, що він робить в Запоріжжі - то окреме питання. Вже одягнув червоні труси і виглядає своїх бурятиків.
А Херсон , як окреме місто, він не здавав, і я цього йому і не інкременував. У нього і без Херсона є стаття.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:41
Вкладчик1234 написав: Успіх написав: flyman написав:
Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.
Може зразу дати координати?
X - такий-то
Y - такий-то
Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків?
Як тобі таке, Ілона Маск?©
Я тоже не против.
Долярчик, а почему ты не предлагаешь Хотабу отбивать Херсон?
(если ты не знал, то он типа военный пенсионер из Херсона, и "патриот")
Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:42
Успіх написав:
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ
Вкладчик і захищає)))
Просто у нього "своя" і твоя і моя "своя" , то ж різне)))
Тому і біситься, що ніяк рузькемір не зайде в Запоріжжя)). Мух там теж недалеко . Теж зрадник. Тому теж намагається те е, захисника, кусати. Як і закладчик мене.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:43
Hotab написав:
Прокапався і знов
Фіалка розцвіла
Ты этим гордишься?
Hotab написав:
Він винуватий в тому, що :
1. Це його звільняє путєн , його рузьку чєлюсть
2. Це він носив тут пррашинсткі помойки і активно агітував за расєю і проти "гєйропи".
Ну в те, що він робить в Запоріжжі - то окреме питання.
А Херсон , як окреме місто, він не здава, і я цього йому і не інкременував. У ньогоі без Херсона є стаття.
0. Я "виноват"? Совсем крыша поехала? Ты меня виноватым назначило?
1. Я и так свободен, дбл. И от твоих догм, и от путинских (да, так можно было)
2. Ну чё, пруфы? Пока тут только ты носишь сюда рашистские помойки
3. Я в Запорожье - живу. Это не "питання", это факт
4. Ты судья или прокурор, чтобы "инкриминировать"? Я Запорожье сдал чтоли? Ты разберись со своей ролью в сдаче Херсона, потреот. Какая у тебя статья за сдачу Херсона?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:44
Успіх написав:
Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!
У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет
Я не против, чтобы мне принесли повестку на получение 2Га земли для индивидуального сельского хозяйства, 6-10 соток для жилищного строительства и приусадебного хозяйства, 2м на кладбище (а не за 25к грн), неплохо бы получить свою долю со всех недр и природных богатств.
Тогда переносите повестку "защитника своей земли"
Ну а пока - "пока!"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 18:49, всього редагувалось 3 разів.
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:46
Вчера, 10 июня, через н.п. Мзыковка в Херсонской области в направлении н.п. Новокиевка прошла колонна российской военной техники в количестве около 40 ед. (БТР, ББМ "Тигр", САУ 2С7 "Пион", а также грузовые а/м с БК и л/с). Так же в район н.п. Чаплинка переброшено подразделение оккупантов в количестве 100 военнослужащих.
В районе военного аэродрома неподалеку от н.п. Чернобаевка идёт накопление технических средств, БК и ГСМ. Сейчас там сосредоточено уже около 1000 элементов подразделений МТО.
руские оккупанты готовят реквизит к новой серии.🔥
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:47
Hotab написав: flyman написав:
Так і про карму, те що ти не віриш, що вона є, не означає, що вона не існує
Прокапався і знов
Фіалка розцвіла
Засяяв день таємними знаками
Ну так твої думки читати ще ніхто не навчився. Тим більше, що там і читати небагато))))
Написав більш-менш нормально обривки голосів зі своєї голови, і стало зрозуміліше, про що ти.
Якби карма була, закладчик не дожив би до сьогодні. Її нема.
flyman написав:
не може зрозуміти, що Вкладчик1234 до здачі Херсона має відношення досить опосередковане ...
Він винуватий в тому, що :
1. Це його звільняє путєн , його рузьку чєлюсть
2. Це він носив тут пррашинсткі помойки і активно агітував за расєю і проти "гєйропи".
Ну в те, що він робить в Запоріжжі - то окреме питання. Вже одягнув червоні труси і виглядає своїх бурятиків.
А Херсон , як окреме місто, він не здавав, і я цього йому і не інкременував. У нього і без Херсона є стаття.
Ти про себе?
Давно розкладавку на клавці змінив?
Мовою лише місяць чи два як навчаєшся користуватися, а вже став більшим українецем чим западенець із бандерівщини.
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:49
vitaliian написав:
через н.п. Мзыковка в Херсонской области в направлении н.п. Новокиевка
Нипанятна))
Музиковка - це біля (північніше) Херсону , правий берег Дніпра. Новокиївка на півдні, лівий берег. Куди вони там йшли??
Вкладчик1234 написав:
У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет
Ось вам портрет типової вати мамкіної, переляканої)))
Востаннє редагувалось Hotab
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