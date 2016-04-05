RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12931294129512961297>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:49

  Успіх написав:Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!

А ти хоч віриш, що карму потрібно відпрацьовувати?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29109
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2514 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:52

  flyman написав:
  Успіх написав:Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!

А ти хоч віриш, що карму потрібно відпрацьовувати?



Вкладчик вірить. Ось спитай. :lol: У нього нема землі в Україні, йому нема чого захизати, то йому "Ураган" в запорізьку квартиру прилетить. "карма")))

  Вкладчик1234 написав:1. Я и так свободен, дбл.

Путєн, чув?)))
Навіщо його звільняєш??
А, тому що він "срана" ж читав і носив всюди.

Чув, що путєн сказав? Отож. Не читай більше.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7739
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:53

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!

А ти хоч віриш, що карму потрібно відпрацьовувати?



Вкладчик вірить. У нього нема землі в Україні, йому нема чого захизати, то йому "Ураган" в запорізьку квартиру прилетить. "карма")))

"Базовый украинский патриот".
Как обычно желает соседу чтоб корова сдохла, или ураган в квартиру :)

Прикинь, чтобы получить свои 2м на кладбище надо заплатить 25к грн, конечно же наличкой, конечно же без документов. Наверно броники контрабандой за эти деньги будут покупать, ага
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 11 чер, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16221
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9340 раз.
Подякували: 4483 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:55

  Hotab написав:
  vitaliian написав:через н.п. Мзыковка в Херсонской области в направлении н.п. Новокиевка

Нипанятна))
Музиковка - це біля (північніше) Херсону , правий берег Дніпра. Новокиївка на півдні, лівий берег. Куди вони там йшли??

  Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет

Ось вам портрет типової вати мамкіної, переляканої)))

Дивись, закликають "воювати за свою землю", але я "своєї землі" не можу оформити в спадщину. Але у 2025, якщо не оформлю, то держава її забере, і продасть "любим друзям".

з.і.
Соскін у своїх відео давно піднімає тему, що потрібно заохочувати вояк сертифікатами на землю.
Пішов у ЗСУ : 1га, вбив/полонив ворога ще + 1га, і т.д. і т.п.
М - Мотивація.

Кому цікаво, може почитати історію Аргентини, або про африканські країни, як там із "своєю землею". І порівняти як із Польщею, кому там можна продавати землю, і в яких кількостях.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 18:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29109
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2514 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:57

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.

Може зразу дати координати? :mrgreen:
X - такий-то
Y - такий-то
:mrgreen:

Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків? :wink:

Як тобі таке, Ілона Маск?© :mrgreen:

Успіх, мені цікаво, яким боком ти до того наступу, чи таки холява правий?

Якщо саме до міста Херсон - то так, я не дуже близько....
Але до Херсонської області - чим раз, тим ближче!

Може бажаєш зустрітись в Снігурівці? ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 18.03.21
Подякував: 121 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
3
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Как обычно желает соседу чтоб корова сдохла, или ураган в квартиру

То карма. Я не при чому тут. Якщо ти не захищаеш свою землю і своє житло, то хай рашистський ураган її забере. Чи долярчик для тебе має за нього воювати?

  flyman написав:Соскін у своїх відео давно піднімає тему

Так ти скільки вбив, що скиглиш за землю, яку не дають тобі??

  flyman написав:але я "своєї землі" не можу оформити в спадщину.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7739
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:59

flyman - ти реально піди проспись і глянь на себе в дзеркало, а Вкладчик це прорашистське падло яке смердить тут колабарантським ротом і де ті блін МОДЕРАТОРИ ? :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5617
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6230 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:59

  flyman написав:Соскін у своїх відео давно піднімає тему, що потрібно заохочувати вояк сертифікатами на землю.
Пішов у ЗСУ : 1га, вбив/полонив ворога ще + 1га, і т.д. і т.п.
М - Мотивація.

Кому ти пояснюєш
"Сначала підкорюйся - потом оскаржуй" (но это не точно)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16221
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9340 раз.
Подякували: 4483 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:00

  Василь-Рівне написав:flyman - ти реально піди проспись і глянь на себе в дзеркало, а Вкладчик це прорашистське падло яке смердить тут колабарантським ротом і де ті блін МОДЕРАТОРИ ? :twisted:

Тебе, шоколадное падло, дать в рот? Приезжай на фронт
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16221
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9340 раз.
Подякували: 4483 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:00

Вкладчик1234 падлюка проросійська досить тут вити на болота мокшандії :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5617
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6230 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 12931294129512961297>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (801)
11.06.2022 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.