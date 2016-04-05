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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:49
Успіх написав:
Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!
А ти хоч віриш, що карму потрібно відпрацьовувати?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:52
flyman написав: Успіх написав:
Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!
А ти хоч віриш, що карму потрібно відпрацьовувати?
Вкладчик вірить. Ось спитай.
У нього нема землі в Україні, йому нема чого захизати, то йому "Ураган" в запорізьку квартиру прилетить. "карма")))
Вкладчик1234 написав:
1. Я и так свободен, дбл.
Путєн, чув?)))
Навіщо його звільняєш??
А, тому що він "срана" ж читав і носив всюди.
Чув, що путєн сказав? Отож. Не читай більше.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:53
Hotab написав: flyman написав: Успіх написав:
Так я б вам всім би казав це робити - але ж зараз почнеться: той - сліпий, той - кривий, в того - нога болить, в того - хребет... і т.д. і т.п.... - але повірте, тут всім знайшли би роботу!
Лиш би було бажання захищати СВОЮ ЗЕМЛЮ!
А ти хоч віриш, що карму потрібно відпрацьовувати?
Вкладчик вірить. У нього нема землі в Україні, йому нема чого захизати, то йому "Ураган" в запорізьку квартиру прилетить. "карма")))
"Базовый украинский патриот".
Как обычно желает соседу чтоб корова сдохла, или ураган в квартиру
Прикинь, чтобы получить свои 2м на кладбище надо заплатить 25к грн, конечно же наличкой, конечно же без документов. Наверно броники контрабандой за эти деньги будут покупать, ага
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:55
Hotab написав: vitaliian написав:
через н.п. Мзыковка в Херсонской области в направлении н.п. Новокиевка
Нипанятна))
Музиковка - це біля (північніше) Херсону , правий берег Дніпра. Новокиївка на півдні, лівий берег. Куди вони там йшли??
Вкладчик1234 написав:
У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет
Ось вам портрет типової вати мамкіної, переляканої)))
Дивись, закликають "воювати за свою землю", але я "своєї землі" не можу оформити в спадщину. Але у 2025, якщо не оформлю, то держава її забере, і продасть "любим друзям".
з.і.
Соскін у своїх відео давно піднімає тему, що потрібно заохочувати вояк сертифікатами на землю.
Пішов у ЗСУ : 1га, вбив/полонив ворога ще + 1га, і т.д. і т.п.
М - Мотивація.
Кому цікаво, може почитати історію Аргентини, або про африканські країни, як там із "своєю землею". І порівняти як із Польщею, кому там можна продавати землю, і в яких кількостях.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:57
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
Успіх, напиши в ПП чи на карті кружок намалюй де ти хоть?
з.і.
Німий як морожений окунь щодо тої інфи.
Може зразу дати координати?
X - такий-то
Y - такий-то
Давай, краще наступного місяця зустрінемось в Херсоні, коли ми виб'ємо звідти орків?
Як тобі таке, Ілона Маск?©
Успіх, мені цікаво, яким боком ти до того наступу, чи таки холява правий?
Якщо саме до міста Херсон - то так, я не дуже близько....
Але до Херсонської області - чим раз, тим ближче!
Може бажаєш зустрітись в Снігурівці?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:58
Вкладчик1234 написав:
Как обычно желает соседу чтоб корова сдохла, или ураган в квартиру
То карма. Я не при чому тут. Якщо ти не захищаеш свою землю і своє житло, то хай рашистський ураган її забере. Чи долярчик для тебе має за нього воювати?
flyman написав:
Соскін у своїх відео давно піднімає тему
Так ти скільки вбив, що скиглиш за землю, яку не дають тобі??
flyman написав:
але я "своєї землі" не можу оформити в спадщину.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:59
flyman
- ти реально піди проспись і глянь на себе в дзеркало, а Вкладчик це прорашистське падло яке смердить тут колабарантським ротом і де ті блін МОДЕРАТОРИ ?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 18:59
flyman написав:
Соскін у своїх відео давно піднімає тему, що потрібно заохочувати вояк сертифікатами на землю.
Пішов у ЗСУ : 1га, вбив/полонив ворога ще + 1га, і т.д. і т.п.
М - Мотивація.
Кому ти пояснюєш
"Сначала підкорюйся - потом оскаржуй" (но это не точно)
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:00
Василь-Рівне написав:flyman
- ти реально піди проспись і глянь на себе в дзеркало, а Вкладчик це прорашистське падло яке смердить тут колабарантським ротом і де ті блін МОДЕРАТОРИ ?
Тебе, шоколадное падло, дать в рот? Приезжай на фронт
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:00
Вкладчик1234
падлюка проросійська досить тут вити на болота мокшандії
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