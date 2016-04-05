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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:01
flyman написав:
закликають "воювати за свою землю"
Під цим закликом - в першу чергу мається на увазі - захищати свою сім'ю - батьків/дружину/дітей!
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:01
Hotab написав:
То карма. Я не при чому тут. Якщо ти не захищаеш свою землю і своє житло, то хай рашистський ураган її забере. Чи долярчик для тебе має за нього воювати?
Ты свой Херсон зачем сдал? Почему за него не воюешь?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:02
Вкладчик1234 написав:
Прикинь, чтобы получить свои 2м на кладбище надо заплатить 25к грн
Крематорій. Чи ти думаєш, хтось до тебе буде ходити на могилу зі словами "це був гідний громадянин свої країни і порядна людина"??
Вкладчик1234 написав:
Почему за него не воюешь?
У тебе деменція, тому ти забув, що воюю))
Бо вивезення поранених насаніторному гелікоптері - це теж "воюєш". Тормоз)))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:02
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Как обычно желает соседу чтоб корова сдохла, или ураган в квартиру
То карма. Я не при чому тут.
flyman написав:
Соскін у своїх відео давно піднімає тему
Так ти скільки вбив, що скиглиш за землю, яку не дають тобі??
flyman написав:
але я "своєї землі" не можу оформити в спадщину.
В моїх прадідів її спочатку відібрали, ще при тій владі, методами якої зараз тут працють (18..60, фіксований курс, відняти і поділити, не на часі, примусова уколізація ...).
А зараз чинять перепони.
Представ, що по одному 1/2 клаптику одної із спадщин більше як 10 років Держкомзем, чи що там зараз, не зміг надати кадастровий номер. Спадщина є, кадастрового номера нема.
На запит відповіді нема, хоча є Закон "Про звернення громадян", чи як там його.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 19:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:02
Василь-Рівне написав:Вкладчик1234
падлюка проросійська досить тут вити на болота мокшандії
Ты подойди поближе, я тебя не слышу
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:03
Вкладчик1234 Виродок прорашистський ти вже не геройствуєш, а то пітун нападьот , ні? Порозумнішило пропрашистське чмо?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:03
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Прикинь, чтобы получить свои 2м на кладбище надо заплатить 25к грн
Крематорій. Чи ти думаєш, хтось до тебе буде ходити на могилу зі словами "це був гідний громадянин свої країни і порядна людина"??
Ты думаешь за тобой, предателем, будет кто-то ходить? Разве что такие же предатели
Сколько тебе заплатили за сдачу Херсона?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:04
Василь-Рівне написав:Вкладчик1234
Виродок прорашистський ти вже не геройствуєш, а то пітун нападьот , ні? Порозумнішило пропрашистське чмо?
Подойди поближе, пабло шоколадное
Пришло по повестке, или откосило?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:05
Вкладчик1234 написав:
Сколько тебе заплатили за сдачу Херсона
Хочеш прицінитись, скільки просити за здачу Запоріжжя?))
Василь-Рівне написав:
Порозумнішило пропрашистське чмо?
Так, щось підняло голівку ватну. Осміліло. Думає, що путєн таки зайде в Запоріжжя. Але до цього ми встигнемо ватні яйця чикнути запроданцю )))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 19:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:07
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Сколько тебе заплатили за сдачу Херсона
Хочеш прицінитись, скільки просити за здачу Запоріжжя?))
Интересно, сколько стоит херсонская шлюха на военной пенсии
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