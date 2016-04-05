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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12941295129612971298>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:закликають "воювати за свою землю"

Під цим закликом - в першу чергу мається на увазі - захищати свою сім'ю - батьків/дружину/дітей!
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:01

  Hotab написав:То карма. Я не при чому тут. Якщо ти не захищаеш свою землю і своє житло, то хай рашистський ураган її забере. Чи долярчик для тебе має за нього воювати?

Ты свой Херсон зачем сдал? Почему за него не воюешь?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Прикинь, чтобы получить свои 2м на кладбище надо заплатить 25к грн

Крематорій. Чи ти думаєш, хтось до тебе буде ходити на могилу зі словами "це був гідний громадянин свої країни і порядна людина"??

  Вкладчик1234 написав:Почему за него не воюешь?

У тебе деменція, тому ти забув, що воюю))
Бо вивезення поранених насаніторному гелікоптері - це теж "воюєш". Тормоз)))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:02

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Как обычно желает соседу чтоб корова сдохла, или ураган в квартиру

То карма. Я не при чому тут.

  flyman написав:Соскін у своїх відео давно піднімає тему

Так ти скільки вбив, що скиглиш за землю, яку не дають тобі??

  flyman написав:але я "своєї землі" не можу оформити в спадщину.

В моїх прадідів її спочатку відібрали, ще при тій владі, методами якої зараз тут працють (18..60, фіксований курс, відняти і поділити, не на часі, примусова уколізація ...).

А зараз чинять перепони.
Представ, що по одному 1/2 клаптику одної із спадщин більше як 10 років Держкомзем, чи що там зараз, не зміг надати кадастровий номер. Спадщина є, кадастрового номера нема.

На запит відповіді нема, хоча є Закон "Про звернення громадян", чи як там його.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 19:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:02

  Василь-Рівне написав:Вкладчик1234 падлюка проросійська досить тут вити на болота мокшандії :twisted:

Ты подойди поближе, я тебя не слышу
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:03

Вкладчик1234 Виродок прорашистський ти вже не геройствуєш, а то пітун нападьот , ні? Порозумнішило пропрашистське чмо?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:03

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Прикинь, чтобы получить свои 2м на кладбище надо заплатить 25к грн

Крематорій. Чи ти думаєш, хтось до тебе буде ходити на могилу зі словами "це був гідний громадянин свої країни і порядна людина"??

Ты думаешь за тобой, предателем, будет кто-то ходить? Разве что такие же предатели
Сколько тебе заплатили за сдачу Херсона?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:04

  Василь-Рівне написав:Вкладчик1234 Виродок прорашистський ти вже не геройствуєш, а то пітун нападьот , ні? Порозумнішило пропрашистське чмо?

Подойди поближе, пабло шоколадное
Пришло по повестке, или откосило?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Сколько тебе заплатили за сдачу Херсона

Хочеш прицінитись, скільки просити за здачу Запоріжжя?))


  Василь-Рівне написав:Порозумнішило пропрашистське чмо?


Так, щось підняло голівку ватну. Осміліло. Думає, що путєн таки зайде в Запоріжжя. Але до цього ми встигнемо ватні яйця чикнути запроданцю )))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:07

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Сколько тебе заплатили за сдачу Херсона

Хочеш прицінитись, скільки просити за здачу Запоріжжя?))

Интересно, сколько стоит херсонская шлюха на военной пенсии
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  #<1 ... 12941295129612971298>
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