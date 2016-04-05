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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1295129612971298>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:07

  Вкладчик1234 написав:
  Василь-Рівне написав:Вкладчик1234 Виродок прорашистський ти вже не геройствуєш, а то пітун нападьот , ні? Порозумнішило пропрашистське чмо?

Подойди поближе, пабло шоколадное
Пришло по повестке, или откосило?

Виродок прокацапський я на другий день війни вже був добровольцем у військовій частині, а ти продовжуй по ночах вити на мокшанські болота :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:09

  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Василь-Рівне написав:Вкладчик1234 Виродок прорашистський ти вже не геройствуєш, а то пітун нападьот , ні? Порозумнішило пропрашистське чмо?

Подойди поближе, пабло шоколадное
Пришло по повестке, или откосило?

Виродок прокацапський я на другий день війни вже був добровольцем у військовій частині, а ти продовжуй по ночах вити на мокшанські болота :mrgreen:

И где ты сейчас, "шоколадный доброволец"? В теробороне Дрогобыча?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет

Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....

Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру!
І що тоді?
Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:13

  Успіх написав:
  Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет

Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....

Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру!
І що тоді?
Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?

Не метай перед рашиською свиноьою бісер))
Думаєш закладчик оцінить твій вклад?? Чи муха з Житомирської криївки.))
Угу))
Вони не українці. Це кацапські консерви на зарплаті. :mrgreen:

  Успіх написав:Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?

Закладчик міцної кави бурятику заварить. Який ніж. Щоб задобрити, може дружину свою запропонує. Він все одно жінок шлюхами вважає, йому не жалко.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:15

  Успіх написав:
  Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет

Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....

Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру!
І що тоді?
Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?

В Бучу думаю, постукали, думаю і в село, де дідівська хата (тепер дача прилітало, може і теж стукали, я не в курсі, я не чекав, бо Люсю блогера не слухав) чи ти про що? Чи ти як Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 19:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:16

  Успіх написав:
  Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет

Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....

Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру!
І що тоді?
Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?

Я не знаю. Что государство говорит на этот счёт? Может надо позвонить 112? Есть же всякие КОРДы, и т.д. на БТР (помните, как они ловили всяких террористов?) Это тот случай?
А "пересичному" государство не доверяет даже оружие, "бо може не туди повернути дуло".
Что-то уже не "советуют" бандер-смузи. А почему? (риторический вопрос)

Я собираю вещи, и перебираюсь в безопасное место, например как "патриот airmax78".
И снимаю валюту в банкоматах в Румынии, как "патриот Хотаб" (у меня даже гривна на счетах есть)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?


Сусід сказав, що у нього нема корови))
А нема корови, нема чого дохнути)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:17

  Вкладчик1234 написав:
Китайская делегация покинула зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.

Выступление проходило онлайн, российская делегация при этом не присутствовала.

На саммите Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины.

https://www.unian.net/politics/kitayska ... 62315.html
Не займайтесь розповсюдженням проросійської пропаганди.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Не займайтесь розповсюдженням проросійської пропаганди

А де у закладчика інша?)))


  Hotab написав:Закладчик міцної кави бурятику заварить. Який ніж. Щоб задобрити, може дружину свою запропонує. Він все одно жінок шлюхами вважає, йому не жалко.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:20

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине?
У меня - нет

Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....

Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру!
І що тоді?
Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?

В Бучу постукали, чи ти про що? Чи ти як Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?

В Бучу постукали - и её отцепили как горящий вагон. А потом уже освободили (если можно так сказать), когда ничего живого не осталось.
Та же история и с югом Украины.
Постукали - отцепили. Ждём пока "освободится". Или пока кто-то освободит (партнёры, или Долярчик, или ещё кто)

Честно, к Долярчику больше всего уважения, пусть его мнение где-то спорное, - но зато честно. А не как местные "патриоты-перевертни"
Вкладчик1234
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  #<1 ... 1295129612971298>
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