Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине? У меня - нет
Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....
Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру! І що тоді? Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?
В Бучу думаю, постукали, думаю і в село, де дідівська хата (тепер дача прилітало, може і теж стукали, я не в курсі, я не чекав, бо Люсю блогера не слухав) чи ти про що? Чи ти як Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 19:19, всього редагувалось 3 разів.
Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине? У меня - нет
Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....
Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру! І що тоді? Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?
Я не знаю. Что государство говорит на этот счёт? Может надо позвонить 112? Есть же всякие КОРДы, и т.д. на БТР (помните, как они ловили всяких террористов?) Это тот случай? А "пересичному" государство не доверяет даже оружие, "бо може не туди повернути дуло". Что-то уже не "советуют" бандер-смузи. А почему? (риторический вопрос)
Я собираю вещи, и перебираюсь в безопасное место, например как "патриот airmax78". И снимаю валюту в банкоматах в Румынии, как "патриот Хотаб" (у меня даже гривна на счетах есть)
Китайская делегация покинула зал во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.
Выступление проходило онлайн, российская делегация при этом не присутствовала.
На саммите Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины.
Вкладчик1234 написав:У Вас есть своя земля в Украине? У меня - нет
Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....
Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру! І що тоді? Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?
В Бучу постукали, чи ти про що? Чи ти як Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?
В Бучу постукали - и её отцепили как горящий вагон. А потом уже освободили (если можно так сказать), когда ничего живого не осталось. Та же история и с югом Украины. Постукали - отцепили. Ждём пока "освободится". Или пока кто-то освободит (партнёры, или Долярчик, или ещё кто)
Честно, к Долярчику больше всего уважения, пусть его мнение где-то спорное, - но зато честно. А не как местные "патриоты-перевертни"