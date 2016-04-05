Додано: Суб 11 чер, 2022 19:20

flyman написав: Успіх написав: Вкладчик1234 написав: У Вас есть своя земля в Украине?

У меня - нет У Вас есть своя земля в Украине?У меня - нет

Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....



Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру!

І що тоді?

Дома брати ножа, чи шваброю захищатись? Ну я ж там Флаю написав - "Своя земля" - це і своя країна/родина/сім'я/батьки/жінки/діти....Як раша-катів не зупинити, то вони і до тебе і до мене постукають у квартиру!І що тоді?Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?

В Бучу постукали, чи ти про що? Чи ти як Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла? В Бучу постукали, чи ти про що? Чи ти як Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?

В Бучу постукали - и её отцепили как горящий вагон. А потом уже освободили (если можно так сказать), когда ничего живого не осталось.Та же история и с югом Украины.Постукали - отцепили. Ждём пока "освободится". Или пока кто-то освободит (партнёры, или Долярчик, или ещё кто)Честно, к Долярчику больше всего уважения, пусть его мнение где-то спорное, - но зато честно. А не как местные "патриоты-перевертни"Те, кто должны были защищать хотя бы Херсон - сами сбежали в первые минуты, и занимаются на форуме разжиганием розни, и сортировкой украинцев. Зато пенсию получают такую, что хватает валюту снимать в Румынии. А защищать кто будет (должен), Долярчик?