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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:22
Hotab написав: flyman написав:
Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?
Сусід сказав, що у нього нема корови))
А нема корови, нема чого дохнути)))
Скільки років відслужив в ЗСУ, скільки бюджетних коштів в кишеню персонально хотаба, як служивого і воєнпенса? Який вихлоп? Мінус 21% території (з яких 14% за лютий-березень 2022)? 10 мільонів що покинули неньку? І т.д. і т.п.
Ти не заболтуй. Відпрацьовуй аванс і карму, а то виходить "як пожежа, то хоч бери і звільняйся"
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:25
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?
Сусід сказав, що у нього нема корови))
А нема корови, нема чого дохнути)))
Скільки років відслужив в ЗСУ, скільки бюджетних коштів в кишеню персонально хотаба, як служивого і воєнпенса? Який вихлоп? Мінус 21% території (з яких 14% за лютий-березень 2022)? 10 мільонів що покинули неньку? І т.д. і т.п.
Ти не заболтуй. Відпрацьовуй аванс і карму, а то виходить "як пожежа, то хоч бери і звільняйся"
Абсолютно. А теперь назначает тут "предателей"
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:25
Успіх написав:
Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?
Коли буде дозволено цивільним володіти зброєю, напр. як у Швейцарії?
Цивільні, які тікали з окупованих населених пунктів навіть не мали чим ні оборонятися ні відстрілюватися.
Ти про що?
Харків, Суми, Чернігів, Київ ... там роздали АК ... і ... "результат наліцо"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:26
flyman написав:
Скільки років відслужив в ЗСУ, скільки бюджетних коштів в кишеню персонально хотаба, як служивого і воєнпенса?
Чимало!!
flyman написав:
Який вихлоп?
А як ти хотів би виміряти мій персональний вихлоп?))
І хто ти таке, хлб з Житомирської криївки його оцінювати?)))
flyman написав:
Відпрацьовуй аванс
Так відпрацьовую ж
А що?))
У тебе є чим мені дорікнути?))
Ти щось знаєш, про мій вклад в сьогоднішню війну?))
flyman написав:
як пожежа, то хоч бери і звільняйся"
Так теж буває. А ти про кого?))
Себе?)
flyman написав:
Ти про що?
Так тобі сказати, де ти можеш взяти зброю і форму?)))
Готовий йти?)??
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:26
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Честно, к Долярчику больше всего уважения, пусть его мнение где-то спорное, - но зато честно. А не как местные "патриоты-перевертни"
Як же мені пережити неповагу з боку ватного запорізького колаборанта)>)))
А кто про тебя говорил вообще? Ты переоцениваешь свою значимость
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:28
flyman написав: Успіх написав:
Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?
Коли буде дозволено цивільним володіти зброєю, напр. як у Швейцарії?
Цивільні, які тікали з окупованих населених пунктів навіть не мали чим ні оборонятися ні відстрілюватися.
Ти про що?
Влада рекомендовала бросать бутылки с зажигательной смесью против танков, БТР и дальнобойной арты.
0. Результат был немного предсказуем
1. Почему сейчас не "рекомендуют"?
2. Где блдь были "кадровые зощитнеки"?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:28
Hotab написав: flyman написав:
як пожежа, то хоч бери і звільняйся"
Так теж буває. А ти про кого?))
Себе?)
Професійних воєнних на кшталт Хотаба.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:30
flyman написав:
Професійних воєнних на кшталт Хотаба
На кшталт "Хотаб" на захисті того, чого у закладчика нема в Україні)))) (я не про його совість, я про запорізьку квартирко))
А ти?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:30
flyman написав: Hotab написав: flyman написав:
як пожежа, то хоч бери і звільняйся"
Так теж буває. А ти про кого?))
Себе?)
Професійних воєнних на кшталт Хотаба.
Хотаб в Румынии трусил валютные банкоматы, пока курс по картам был интереснее "черного рынка"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:31
Вкладчик1234 написав:
Хотаб в Румынии трусил валютные банкоматы
Сто відсотків. Жаль, більше нема такої можливості. А що, не можна?)))
Але чому я захищаю твоє те, чого у тебе нема в Україні?))
Вкладчик1234 написав:
2. Где блдь были "кадровые зощитнеки"?
Там де і зараз. Навійні. А що? А ти де?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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