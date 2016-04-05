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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 129612971298129913001301>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:22

  Hotab написав:
  flyman написав:Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?


Сусід сказав, що у нього нема корови))
А нема корови, нема чого дохнути)))

Скільки років відслужив в ЗСУ, скільки бюджетних коштів в кишеню персонально хотаба, як служивого і воєнпенса? Який вихлоп? Мінус 21% території (з яких 14% за лютий-березень 2022)? 10 мільонів що покинули неньку? І т.д. і т.п.

Ти не заболтуй. Відпрацьовуй аванс і карму, а то виходить "як пожежа, то хоч бери і звільняйся"
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:25

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:Хотаб, якому добре що в сусіда корова здохла?


Сусід сказав, що у нього нема корови))
А нема корови, нема чого дохнути)))

Скільки років відслужив в ЗСУ, скільки бюджетних коштів в кишеню персонально хотаба, як служивого і воєнпенса? Який вихлоп? Мінус 21% території (з яких 14% за лютий-березень 2022)? 10 мільонів що покинули неньку? І т.д. і т.п.

Ти не заболтуй. Відпрацьовуй аванс і карму, а то виходить "як пожежа, то хоч бери і звільняйся"

Абсолютно. А теперь назначает тут "предателей" :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:25

  Успіх написав:Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?

Коли буде дозволено цивільним володіти зброєю, напр. як у Швейцарії?
Цивільні, які тікали з окупованих населених пунктів навіть не мали чим ні оборонятися ні відстрілюватися.
Ти про що?
Харків, Суми, Чернігів, Київ ... там роздали АК ... і ... "результат наліцо"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Скільки років відслужив в ЗСУ, скільки бюджетних коштів в кишеню персонально хотаба, як служивого і воєнпенса?

Чимало!!
  flyman написав:Який вихлоп?


А як ти хотів би виміряти мій персональний вихлоп?))
І хто ти таке, хлб з Житомирської криївки його оцінювати?)))
  flyman написав:Відпрацьовуй аванс

Так відпрацьовую ж
А що?))
У тебе є чим мені дорікнути?))
Ти щось знаєш, про мій вклад в сьогоднішню війну?))
  flyman написав:як пожежа, то хоч бери і звільняйся"


Так теж буває. А ти про кого?))
Себе?)


  flyman написав:Ти про що?

Так тобі сказати, де ти можеш взяти зброю і форму?)))
Готовий йти?)??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:26

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Честно, к Долярчику больше всего уважения, пусть его мнение где-то спорное, - но зато честно. А не как местные "патриоты-перевертни"


Як же мені пережити неповагу з боку ватного запорізького колаборанта)>)))

А кто про тебя говорил вообще? Ты переоцениваешь свою значимость
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:28

  flyman написав:
  Успіх написав:Дома брати ножа, чи шваброю захищатись?

Коли буде дозволено цивільним володіти зброєю, напр. як у Швейцарії?
Цивільні, які тікали з окупованих населених пунктів навіть не мали чим ні оборонятися ні відстрілюватися.
Ти про що?

Влада рекомендовала бросать бутылки с зажигательной смесью против танков, БТР и дальнобойной арты.
0. Результат был немного предсказуем
1. Почему сейчас не "рекомендуют"?
2. Где блдь были "кадровые зощитнеки"?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:28

  Hotab написав:
  flyman написав:як пожежа, то хоч бери і звільняйся"


Так теж буває. А ти про кого?))
Себе?)

Професійних воєнних на кшталт Хотаба.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Професійних воєнних на кшталт Хотаба

На кшталт "Хотаб" на захисті того, чого у закладчика нема в Україні)))) (я не про його совість, я про запорізьку квартирко))
А ти?))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:30

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:як пожежа, то хоч бери і звільняйся"


Так теж буває. А ти про кого?))
Себе?)

Професійних воєнних на кшталт Хотаба.

Хотаб в Румынии трусил валютные банкоматы, пока курс по картам был интереснее "черного рынка" :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 11 чер, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Хотаб в Румынии трусил валютные банкоматы

Сто відсотків. Жаль, більше нема такої можливості. А що, не можна?)))
Але чому я захищаю твоє те, чого у тебе нема в Україні?))

  Вкладчик1234 написав:2. Где блдь были "кадровые зощитнеки"?

Там де і зараз. Навійні. А що? А ти де?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 129612971298129913001301>
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