Та я знаю де обидва села. Але як вони могли з музиковки йти в каланчацький район. Додому, чи як?
|
|
|
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:35
Ви думаєте, що на фронті термінатори/безсмертні?
За Бучу...за Південь....
От дивіться - ви ж розумієте, що лінія фронту дуууууже велика?
ЗСУ могло(на початках вторгнення") з мінімальною зброєю і армією всюди встигнути/дати гідну відсіч?
А тепер вже дали ЗСУ трохи більше різної сучасної закордонної зброї/техніки(і ще треба її багато) - почали робити(місцями) наступ!
Але ж і треба ще більше хлопців/захисників призвати/набрати - сама ж САУшка, чи град - стріляти не буде!
Ми ж тут - Не безсмертні!!!
Треба поновляти(якщо не збільшувати) армію!
А ким - якщо ви всі втекли/хочете втекти за бугор, як Ейрмакс, і ще й, по можливості, прихопити з собою приховані плінтуса?)))
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:36
Тебя зациклило?
1. Что ты моё защищаешь? Ты ж шляешься по съёмным квартирам со шлюхами за военную пенсию.
1.1. Тебя уже не выпускают? "Яка прикра новина"
2. Я 100 раз уже говорил
3. Выполняй свою работу, а не прячься по съёмным хатам с бабами, "зощитнек"
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:37
Як професіонал, професійно роблю роботу згідно вибраного фаху, отримую оплату грошима, наповнюю бюджет (який іде на Хотабів і Успіхів і на тільки на них). Результат більше чим задовільний, попри те, що палки в колеса: фіксований курс, заборона 18..60 ...
Проффесіонал Хотаб робить проффесійно свою роботу за бюджетні кошти (куди надходять податки не тільки флаймена). Результат: шо маємо, то маємо (с).
Знайдіть дві відмінності.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 19:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:40
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
Камон, это не так работает. Вы прое6али (или продали) - Вы исправляете, Хотаб
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Твою запорізьку нору))
З диваном прогазованим, на якому ти воюєш з Успіхом та іншими захисниками))
Я б міг тебе замість "щлюхи" туди покласти, але ж ти сховався. Чисть рот і приходь))
Нема у держави потреби поки що. Може з'явитися, тоді ще трохи зніму з "румунського" банкомату)) ))
Що саме? "Путєн, ввєді вайска"?? )))
Мені після роботи треба релакс. Якщо ти ревнуєш, то вилазь із Запоріжжя. Може я тебе розгляну))) Ззаду))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:43
Ша,ша,ша, вже ніхто нікуди не йде.
Свого часу йшли навпаки.
Якщо цікаво, гугли Центральне, там діюча виправна колонія. Кажуть шо русняві дуже полюбляють виправні колонії(Дар'ївська), мабуть їм там звично.
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:44
Хвилинка культури
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:48
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це тобі путєн сказав?))
Є альтернатива. Так як для тебе всі жінки шлюхи, дай свою дружину. Зекономимо державні кошти)).
Ти як, не проти?? Ти ж все одно її не захищаєш, бо тобі нема чого захищати))
Падло - твій рот путінський))) ггггг, бидло ватне))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
|