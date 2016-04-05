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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12971298129913001301>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Новокиївка у яру, тобто вони десь не там

Та я знаю де обидва села. Але як вони могли з музиковки йти в каланчацький район. Додому, чи як?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:35

Ви думаєте, що на фронті термінатори/безсмертні?

За Бучу...за Південь....
От дивіться - ви ж розумієте, що лінія фронту дуууууже велика?
ЗСУ могло(на початках вторгнення") з мінімальною зброєю і армією всюди встигнути/дати гідну відсіч?

А тепер вже дали ЗСУ трохи більше різної сучасної закордонної зброї/техніки(і ще треба її багато) - почали робити(місцями) наступ!
Але ж і треба ще більше хлопців/захисників призвати/набрати - сама ж САУшка, чи град - стріляти не буде!
Ми ж тут - Не безсмертні!!!
Треба поновляти(якщо не збільшувати) армію!
А ким - якщо ви всі втекли/хочете втекти за бугор, як Ейрмакс, і ще й, по можливості, прихопити з собою приховані плінтуса?)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:36

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Хотаб в Румынии трусил валютные банкоматы

Сто відсотків. Жаль, більше нема такої можливості. А що, не можна?)))
Але чому я захищаю твоє те, чого у тебе нема в Україні?))

  Вкладчик1234 написав:2. Где блдь были "кадровые зощитнеки"?

Там де і зараз. Навійні. А що? А ти де?

Тебя зациклило?
1. Что ты моё защищаешь? Ты ж шляешься по съёмным квартирам со шлюхами за военную пенсию.
1.1. Тебя уже не выпускают? "Яка прикра новина" :)
2. Я 100 раз уже говорил
3. Выполняй свою работу, а не прячься по съёмным хатам с бабами, "зощитнек"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:37

  Hotab написав:
  flyman написав:Професійних воєнних на кшталт Хотаба

На кшталт "Хотаб" на захисті того, чого у закладчика нема в Україні)))) (я не про його совість, я про запорізьку квартирко))
А ти?))

Як професіонал, професійно роблю роботу згідно вибраного фаху, отримую оплату грошима, наповнюю бюджет (який іде на Хотабів і Успіхів і на тільки на них). Результат більше чим задовільний, попри те, що палки в колеса: фіксований курс, заборона 18..60 ...

Проффесіонал Хотаб робить проффесійно свою роботу за бюджетні кошти (куди надходять податки не тільки флаймена). Результат: шо маємо, то маємо (с).

Знайдіть дві відмінності.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 19:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:40

  Успіх написав:От дивіться - ви ж розумієте, що лінія фронту дуууууже велика?
ЗСУ могло(на початках вторгнення") з мінімальною зброєю і армією всюди встигнути/дати гідну відсіч?

ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?

А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?

Камон, это не так работает. Вы прое6али (или продали) - Вы исправляете, Хотаб
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Тебя зациклило?
1. Что ты моё защищаешь?


Твою запорізьку нору))
З диваном прогазованим, на якому ти воюєш з Успіхом та іншими захисниками))
  Вкладчик1234 написав:Ты ж шляешься по съёмным квартирам со шлюхами за военную пенсию.


Я б міг тебе замість "щлюхи" туди покласти, але ж ти сховався. Чисть рот і приходь))

  Вкладчик1234 написав:Тебя уже не выпускают? "

Нема у держави потреби поки що. Може з'явитися, тоді ще трохи зніму з "румунського" банкомату)) ))

  Вкладчик1234 написав:Я 100 раз уже говорил

Що саме? "Путєн, ввєді вайска"?? )))
  Вкладчик1234 написав:3. Выполняй свою работу, а не прячься по съёмным хатам с бабами, "зощитнек"

Мені після роботи треба релакс. Якщо ти ревнуєш, то вилазь із Запоріжжя. Може я тебе розгляну))) Ззаду))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:43

  Hotab написав:
  Water написав:Новокиївка у яру, тобто вони десь не там

Та я знаю де обидва села. Але як вони могли з музиковки йти в каланчацький район. Додому, чи як?

Ша,ша,ша, вже ніхто нікуди не йде.
Свого часу йшли навпаки.
Якщо цікаво, гугли Центральне, там діюча виправна колонія. Кажуть шо русняві дуже полюбляють виправні колонії(Дар'ївська), мабуть їм там звично.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:48

  Hotab написав:Твою запорізьку нору))
З диваном прогазованим, на якому ти воюєш з Успіхом та іншими захисниками))


Успих побольше тебя делает. А не прячется со шлюхами по съёмным квартирам за казенные деньги.

Можно вернуть деньги? Этот защитник не качественный

Ты падло защитило юг. И свой Херсон особенно
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Успих побольше тебя делает

Це тобі путєн сказав?))

  Вкладчик1234 написав:со шлюхами по съёмным квартирам за казенные деньги.


Є альтернатива. Так як для тебе всі жінки шлюхи, дай свою дружину. Зекономимо державні кошти)).
Ти як, не проти?? Ти ж все одно її не захищаєш, бо тобі нема чого захищати))


  Вкладчик1234 написав:Ты падло защитило юг.

Падло - твій рот путінський))) ггггг, бидло ватне))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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