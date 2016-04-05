За Бучу...за Південь.... От дивіться - ви ж розумієте, що лінія фронту дуууууже велика? ЗСУ могло(на початках вторгнення") з мінімальною зброєю і армією всюди встигнути/дати гідну відсіч?
А тепер вже дали ЗСУ трохи більше різної сучасної закордонної зброї/техніки(і ще треба її багато) - почали робити(місцями) наступ! Але ж і треба ще більше хлопців/захисників призвати/набрати - сама ж САУшка, чи град - стріляти не буде! Ми ж тут - Не безсмертні!!! Треба поновляти(якщо не збільшувати) армію! А ким - якщо ви всі втекли/хочете втекти за бугор, як Ейрмакс, і ще й, по можливості, прихопити з собою приховані плінтуса?)))
Вкладчик1234 написав:Хотаб в Румынии трусил валютные банкоматы
Сто відсотків. Жаль, більше нема такої можливості. А що, не можна?))) Але чому я захищаю твоє те, чого у тебе нема в Україні?))
Вкладчик1234 написав:2. Где блдь были "кадровые зощитнеки"?
Там де і зараз. Навійні. А що? А ти де?
Тебя зациклило? 1. Что ты моё защищаешь? Ты ж шляешься по съёмным квартирам со шлюхами за военную пенсию. 1.1. Тебя уже не выпускают? "Яка прикра новина" 2. Я 100 раз уже говорил 3. Выполняй свою работу, а не прячься по съёмным хатам с бабами, "зощитнек"
flyman написав:Професійних воєнних на кшталт Хотаба
На кшталт "Хотаб" на захисті того, чого у закладчика нема в Україні)))) (я не про його совість, я про запорізьку квартирко)) А ти?))
Як професіонал, професійно роблю роботу згідно вибраного фаху, отримую оплату грошима, наповнюю бюджет (який іде на Хотабів і Успіхів і на тільки на них). Результат більше чим задовільний, попри те, що палки в колеса: фіксований курс, заборона 18..60 ...
Проффесіонал Хотаб робить проффесійно свою роботу за бюджетні кошти (куди надходять податки не тільки флаймена). Результат: шо маємо, то маємо (с).
Знайдіть дві відмінності.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 19:43, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:От дивіться - ви ж розумієте, що лінія фронту дуууууже велика? ЗСУ могло(на початках вторгнення") з мінімальною зброєю і армією всюди встигнути/дати гідну відсіч?
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
Камон, это не так работает. Вы прое6али (или продали) - Вы исправляете, Хотаб
Water написав:Новокиївка у яру, тобто вони десь не там
Та я знаю де обидва села. Але як вони могли з музиковки йти в каланчацький район. Додому, чи як?
Ша,ша,ша, вже ніхто нікуди не йде. Свого часу йшли навпаки. Якщо цікаво, гугли Центральне, там діюча виправна колонія. Кажуть шо русняві дуже полюбляють виправні колонії(Дар'ївська), мабуть їм там звично.
От дався вам той ейрмакс. Зараз вже ціла купа категорій може вільно перетинати кордон. Просто ейрмакс чесний: якщо сидить у Відні, то так і говорить, що сидить у Відні, а не у Кам'янці Подільскому, чи ніби з Києва нікуди не їхав.