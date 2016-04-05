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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:57
airmax78 написав:
От дався вам той ейрмакс. Зараз вже ціла купа категорій може вільно перетинати кордон. Просто ейрмакс чесний: якщо сидить у Відні, то так і говорить, що сидить у Відні, а не у Кам'янці Подільскому, чи ніби з Києва нікуди не їхав.
Фірташ сидить, а аірмакс теж? Як там з екстрадицією? Америка буде?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 19:57
airmax78 написав:
От дався вам той ейрмакс. Зараз вже ціла купа категорій може вільно перетинати кордон. Просто ейрмакс чесний: якщо сидить у Відні, то так і говорить, що сидить у Відні, а не у Кам'янці Подільскому, чи ніби з Києва нікуди не їхав.
Ты честно недоговариваешь на каком основании пересёк границу.
Даже потреота Хотаба не выпускают. И никого больше. Кроме тебя.
Расскажи про "купу категорий" и про себя
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:04
Вкладчик1234 написав:
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
Сили були(і ще є) нерівні і до останнього не вірили, що ху-йло нападе.
От дехто і забоявся/злиняв... - але ж більшість стали на захист!
Хотіли б здати країну - то б здали! - Але ж ні, стали на захист!
Вкладчик1234 написав:
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
А хто має?
Якщо не зачищати території від орків, то вони там "накопичуться" і через деякий час нападуть і візьмуть вже всю країну під свій контроль!
Чи що пропонуєш?
Є кращий варіант?
Але минулого не чіпати - виходити з ситуації, яка вже склалась.
То які варіанти?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:06
Вкладчик1234 написав:
Даже потреота Хотаба не выпускают
Випускають мавпу путінську)))
Поверещати на форумі трішки)))
А Хотаба направляють в закордонне відрядження,тормоз ти ватний)))
Успіх написав:
А хто має?
Як хто?!
Бидло ватне і його запорізьку квартиру маєш ти захистити. А воно почекає Путєна , порозказує "а то нападьот"))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:07
Вкладчик1234 написав:
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
Камон, это не так работает. Вы прое6али (или продали) - Вы исправляете, Хотаб
Якщо тебе з Україною більше нічого не пов'язує, а її проблеми мають вирішувати інші, то вали нафіг, "чемодан, вокзал, Россия(Румуния, Польша...)".
Модератори, пропоную банити таких "человеков мира"(як казала дочка Пєскова) в умовах воєнного часу.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:10
Успіх написав: Вкладчик1234 написав:
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
Сили були(і ще є) нерівні і до останнього не вірили, що ху-йло нападе.
От дехто і забоявся/злиняв... - але ж більшість стали на захист!
Хотіли б здати країну - то б здали! - Але ж ні, стали на захист!
Вкладчик1234 написав:
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
А хто має?
Якщо не зачищати території від орків, то вони там "накопичуться" і через деякий час нападуть і візьмуть вже всю країну під свій контроль!
Чи що пропонуєш?
Є кращий варіант?
Але минулого не чіпати - виходити з ситуації, яка вже склалась.
То які варіанти?
1. Силы - ну хз, ВСУ, да ещё плюс остальные - явно побольше
2. Стали на захист - после того, как свалили подальше (фактически бросили территорию)
3. Захищати территорию мають ті, на кого це покладається (вище я дав неповний список). Особоливо ті - хто втік в перші хвилини. Ї іх помилки чи зраду мають виправляти ті, чия це робота, кому за це платили и платять зарплати і пенсії. А не хлопці з черги в АТБ, яким держава не довіряла зброю, бо боялась "раптом що"
А потім розкидали калаші "з борта" без перевірки документів
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:12
Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)
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Zebra
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:18
Удивительная коллизия, уже месяц тероборона воюет на фронте, а указ подписали только сейчас
Президент Владимир Зеленский подписал закон №6521, которым командование получает возможность использовать тероборону для выполнения задач в районах военных действий.
Документ был подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком еще 6 мая, тогда же был направлен на подпись Президенту, который подписал его 10 июня.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:18
Zebra написав:
Якщо з Відня засилаєте на ЗСУ, то це краще ніж куча мужиків, що тиняються містами і не засилають. Взагалі декілька тижнів тому хтось із МВС виносив ідею - платиш декілька тисяч баксів - і можеш їхати - якщо таких назбирається 0,5-1 млн, то це до 5 млрд доларів можна отримати. Цих коштів вистачить, щоб повністю укомплектувати фронт САУ та РСЗО + безпілотники. А чому б ні? 500 тисяч айтішніків і прочіх лічностей за можливість виїхати - все по чесному, хлопці на фронті отримують і зарплату і достатньо зброї. Разовий внесок у касу і отримуєш квиток вільного перетину кордону.
Тому що $10000 заплатять одиниці(тисячі), а ніяк не десятки тисяч. Усі хто мають 10К і хотіли виїхати вже давно виїхали.
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andrijk777
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:31
andrijk777 написав: Zebra написав:
Якщо з Відня засилаєте на ЗСУ, то це краще ніж куча мужиків, що тиняються містами і не засилають. Взагалі декілька тижнів тому хтось із МВС виносив ідею - платиш декілька тисяч баксів - і можеш їхати - якщо таких назбирається 0,5-1 млн, то це до 5 млрд доларів можна отримати. Цих коштів вистачить, щоб повністю укомплектувати фронт САУ та РСЗО + безпілотники. А чому б ні? 500 тисяч айтішніків і прочіх лічностей за можливість виїхати - все по чесному, хлопці на фронті отримують і зарплату і достатньо зброї. Разовий внесок у касу і отримуєш квиток вільного перетину кордону.
Тому що $10000 заплатять одиниці(тисячі), а ніяк не десятки тисяч. Усі хто мають 10К і хотіли виїхати вже давно виїхали.
Есть еще такой стопор как риск что тебя или просто кинут, или начнут вывозить и на границе все равно остановят по какой-то причине. Тогда ни денег, ни выезда. Это многих останавливает. А если бы это была оффициальная плата, то желающих нашлось бы достаточно. Мб за 10к и нет, а за 3-5к (1-2 зарплаты ИТ) думаю 90% ИТ быстренько выехало бы. А это уже точно не единицы или тысячи, а намного больше.
П.С. За такой ценник при официальной плате даже наши клиенты просто оплатили бы нам этот выезд, при условии что все легально. И я думаю во многих ИТ фирмах клиенты заинтересованы вывести своих сотрудников за умеренную цену.
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