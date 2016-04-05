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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:04
Вкладчик1234 написав:
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
Сили були(і ще є) нерівні і до останнього не вірили, що ху-йло нападе.
От дехто і забоявся/злиняв... - але ж більшість стали на захист!
Хотіли б здати країну - то б здали! - Але ж ні, стали на захист!
Вкладчик1234 написав:
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
А хто має?
Якщо не зачищати території від орків, то вони там "накопичуться" і через деякий час нападуть і візьмуть вже всю країну під свій контроль!
Чи що пропонуєш?
Є кращий варіант?
Але минулого не чіпати - виходити з ситуації, яка вже склалась.
То які варіанти?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:06
Вкладчик1234 написав:
Даже потреота Хотаба не выпускают
Випускають мавпу путінську)))
Поверещати на форумі трішки)))
А Хотаба направляють в закордонне відрядження,тормоз ти ватний)))
Успіх написав:
А хто має?
Як хто?!
Бидло ватне і його запорізьку квартиру маєш ти захистити. А воно почекає Путєна , порозказує "а то нападьот"))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 11 чер, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:07
Вкладчик1234 написав:
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
Камон, это не так работает. Вы прое6али (или продали) - Вы исправляете, Хотаб
Якщо тебе з Україною більше нічого не пов'язує, а її проблеми мають вирішувати інші, то вали нафіг, "чемодан, вокзал, Россия(Румуния, Польша...)".
Модератори, пропоную банити таких "человеков мира"(як казала дочка Пєскова) в умовах воєнного часу.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:10
Успіх написав: Вкладчик1234 написав:
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
Сили були(і ще є) нерівні і до останнього не вірили, що ху-йло нападе.
От дехто і забоявся/злиняв... - але ж більшість стали на захист!
Хотіли б здати країну - то б здали! - Але ж ні, стали на захист!
Вкладчик1234 написав:
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
А хто має?
Якщо не зачищати території від орків, то вони там "накопичуться" і через деякий час нападуть і візьмуть вже всю країну під свій контроль!
Чи що пропонуєш?
Є кращий варіант?
Але минулого не чіпати - виходити з ситуації, яка вже склалась.
То які варіанти?
1. Силы - ну хз, ВСУ, да ещё плюс остальные - явно побольше
2. Стали на захист - после того, как свалили подальше (фактически бросили территорию)
3. Захищати территорию мають ті, на кого це покладається (вище я дав неповний список). Особоливо ті - хто втік в перші хвилини. Ї іх помилки чи зраду мають виправляти ті, чия це робота, кому за це платили и платять зарплати і пенсії. А не хлопці з черги в АТБ, яким держава не довіряла зброю, бо боялась "раптом що"
А потім розкидали калаші "з борта" без перевірки документів
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:12
Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:18
Удивительная коллизия, уже месяц тероборона воюет на фронте, а указ подписали только сейчас
Президент Владимир Зеленский подписал закон №6521, которым командование получает возможность использовать тероборону для выполнения задач в районах военных действий.
Документ был подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком еще 6 мая, тогда же был направлен на подпись Президенту, который подписал его 10 июня.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 11 чер, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:18
Zebra написав:
Якщо з Відня засилаєте на ЗСУ, то це краще ніж куча мужиків, що тиняються містами і не засилають. Взагалі декілька тижнів тому хтось із МВС виносив ідею - платиш декілька тисяч баксів - і можеш їхати - якщо таких назбирається 0,5-1 млн, то це до 5 млрд доларів можна отримати. Цих коштів вистачить, щоб повністю укомплектувати фронт САУ та РСЗО + безпілотники. А чому б ні? 500 тисяч айтішніків і прочіх лічностей за можливість виїхати - все по чесному, хлопці на фронті отримують і зарплату і достатньо зброї. Разовий внесок у касу і отримуєш квиток вільного перетину кордону.
Тому що $10000 заплатять одиниці(тисячі), а ніяк не десятки тисяч. Усі хто мають 10К і хотіли виїхати вже давно виїхали.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:31
andrijk777 написав: Zebra написав:
Якщо з Відня засилаєте на ЗСУ, то це краще ніж куча мужиків, що тиняються містами і не засилають. Взагалі декілька тижнів тому хтось із МВС виносив ідею - платиш декілька тисяч баксів - і можеш їхати - якщо таких назбирається 0,5-1 млн, то це до 5 млрд доларів можна отримати. Цих коштів вистачить, щоб повністю укомплектувати фронт САУ та РСЗО + безпілотники. А чому б ні? 500 тисяч айтішніків і прочіх лічностей за можливість виїхати - все по чесному, хлопці на фронті отримують і зарплату і достатньо зброї. Разовий внесок у касу і отримуєш квиток вільного перетину кордону.
Тому що $10000 заплатять одиниці(тисячі), а ніяк не десятки тисяч. Усі хто мають 10К і хотіли виїхати вже давно виїхали.
Есть еще такой стопор как риск что тебя или просто кинут, или начнут вывозить и на границе все равно остановят по какой-то причине. Тогда ни денег, ни выезда. Это многих останавливает. А если бы это была оффициальная плата, то желающих нашлось бы достаточно. Мб за 10к и нет, а за 3-5к (1-2 зарплаты ИТ) думаю 90% ИТ быстренько выехало бы. А это уже точно не единицы или тысячи, а намного больше.
П.С. За такой ценник при официальной плате даже наши клиенты просто оплатили бы нам этот выезд, при условии что все легально. И я думаю во многих ИТ фирмах клиенты заинтересованы вывести своих сотрудников за умеренную цену.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:40
Успіх написав: Вкладчик1234 написав:
ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?
Сили були(і ще є) нерівні і до останнього не вірили, що ху-йло нападе.
От дехто і забоявся/злиняв... - але ж більшість стали на захист!
Хотіли б здати країну - то б здали! - Але ж ні, стали на захист!
Вкладчик1234 написав:
А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?
А хто має?
Якщо не зачищати території від орків, то вони там "накопичуться" і через деякий час нападуть і візьмуть вже всю країну під свій контроль!
Чи що пропонуєш?
Є кращий варіант?
Але минулого не чіпати - виходити з ситуації, яка вже склалась.
То які варіанти?
Є така штука, "військова служба" , анг. military service, такі собі "слуги народу", тобто платників податків.
Платники податків, коли отримують дохід, платять ПДФО, або ЄП, якщо ФОП, а також акцизи та ПДВ при споживанні (ПДВ повертають, до речі експортерам, тому експортери х.з. що там заробляють в бюджет), а ще є митні збори, теж вони ідуть в кінцеву ціну споживачам, тобто пересіченим, а ще синйораж (це те що НБУ на емісії гривні "кує" спричиняючи інфляційний податкок) ...
І за ці кошти одним із сервісів, є ... Хотаб, який найнятий платниками податків надавати послуги по охороні цивільних.
Але, так звані "слуги народу", від самогого верху, до командира нижньої ланки ... виявилися не компетентні.
Попередній самий слуга не здав екзамен, а попередника попередника, навіть до здачі не допустили, відрахували назад в ростовську бурсу.
А тепер, виходить, що роботу некомпетентих слуг аля Хотаб мають робити ... пересічені платники податків, воно ж ... цивільне населення.
І от тут, от такий двієшник Хотаб розказує, що мають робити за нього інші успішні Успіхи.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 20:44
Hotab написав:
Закладчик.
Хотаб, ще недавно тут давав координати школи на ПОХу, що там ЗСУ (мвляв, ну скільки можна).
А потім на ЛБ прилетіло.
Совпадєніє?
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