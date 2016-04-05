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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12931294129512961297>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:57

  airmax78 написав:От дався вам той ейрмакс. Зараз вже ціла купа категорій може вільно перетинати кордон. Просто ейрмакс чесний: якщо сидить у Відні, то так і говорить, що сидить у Відні, а не у Кам'янці Подільскому, чи ніби з Києва нікуди не їхав.

Фірташ сидить, а аірмакс теж? Як там з екстрадицією? Америка буде?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:57

  airmax78 написав:От дався вам той ейрмакс. Зараз вже ціла купа категорій може вільно перетинати кордон. Просто ейрмакс чесний: якщо сидить у Відні, то так і говорить, що сидить у Відні, а не у Кам'янці Подільскому, чи ніби з Києва нікуди не їхав.

Ты честно недоговариваешь на каком основании пересёк границу.
Даже потреота Хотаба не выпускают. И никого больше. Кроме тебя.

Расскажи про "купу категорий" и про себя
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:04

Хто має захищати НАШЕ?

  Вкладчик1234 написав:ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?

Сили були(і ще є) нерівні і до останнього не вірили, що ху-йло нападе.
От дехто і забоявся/злиняв... - але ж більшість стали на захист!
Хотіли б здати країну - то б здали! - Але ж ні, стали на захист!
  Вкладчик1234 написав:А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?

А хто має?

Якщо не зачищати території від орків, то вони там "накопичуться" і через деякий час нападуть і візьмуть вже всю країну під свій контроль!

Чи що пропонуєш?
Є кращий варіант?
Але минулого не чіпати - виходити з ситуації, яка вже склалась.
То які варіанти?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Даже потреота Хотаба не выпускают

Випускають мавпу путінську)))
Поверещати на форумі трішки)))
А Хотаба направляють в закордонне відрядження,тормоз ти ватний)))

  Успіх написав:А хто має?

Як хто?!
Бидло ватне і його запорізьку квартиру маєш ти захистити. А воно почекає Путєна , порозказує "а то нападьот"))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 чер, 2022 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:07

  Вкладчик1234 написав:ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?

А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?

Камон, это не так работает. Вы прое6али (или продали) - Вы исправляете, Хотаб

Якщо тебе з Україною більше нічого не пов'язує, а її проблеми мають вирішувати інші, то вали нафіг, "чемодан, вокзал, Россия(Румуния, Польша...)".
Модератори, пропоную банити таких "человеков мира"(як казала дочка Пєскова) в умовах воєнного часу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:10

  Успіх написав:
  Вкладчик1234 написав:ЗСУ, пограничники, МВД, Нацгвардия, СБУ, ДБРы, и прочие "охранники" - они находятся по всей территории Украины, и по всем границам. Чем они занимались? Палили архивы и эвакуировались, за день до вторжения?

Сили були(і ще є) нерівні і до останнього не вірили, що ху-йло нападе.
От дехто і забоявся/злиняв... - але ж більшість стали на захист!
Хотіли б здати країну - то б здали! - Але ж ні, стали на захист!
  Вкладчик1234 написав:А теперь кто-то должен им освобождать территорию, которую они сдали? Призывники с улиц?

А хто має?

Якщо не зачищати території від орків, то вони там "накопичуться" і через деякий час нападуть і візьмуть вже всю країну під свій контроль!

Чи що пропонуєш?
Є кращий варіант?
Але минулого не чіпати - виходити з ситуації, яка вже склалась.
То які варіанти?

1. Силы - ну хз, ВСУ, да ещё плюс остальные - явно побольше
2. Стали на захист - после того, как свалили подальше (фактически бросили территорию)
3. Захищати территорию мають ті, на кого це покладається (вище я дав неповний список). Особоливо ті - хто втік в перші хвилини. Ї іх помилки чи зраду мають виправляти ті, чия це робота, кому за це платили и платять зарплати і пенсії. А не хлопці з черги в АТБ, яким держава не довіряла зброю, бо боялась "раптом що"
А потім розкидали калаші "з борта" без перевірки документів
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 11 чер, 2022 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:18

Удивительная коллизия, уже месяц тероборона воюет на фронте, а указ подписали только сейчас

Президент Владимир Зеленский подписал закон №6521, которым командование получает возможность использовать тероборону для выполнения задач в районах военных действий.

Документ был подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком еще 6 мая, тогда же был направлен на подпись Президенту, который подписал его 10 июня.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 11 чер, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:18

  Zebra написав:Якщо з Відня засилаєте на ЗСУ, то це краще ніж куча мужиків, що тиняються містами і не засилають. Взагалі декілька тижнів тому хтось із МВС виносив ідею - платиш декілька тисяч баксів - і можеш їхати - якщо таких назбирається 0,5-1 млн, то це до 5 млрд доларів можна отримати. Цих коштів вистачить, щоб повністю укомплектувати фронт САУ та РСЗО + безпілотники. А чому б ні? 500 тисяч айтішніків і прочіх лічностей за можливість виїхати - все по чесному, хлопці на фронті отримують і зарплату і достатньо зброї. Разовий внесок у касу і отримуєш квиток вільного перетину кордону.

Тому що $10000 заплатять одиниці(тисячі), а ніяк не десятки тисяч. Усі хто мають 10К і хотіли виїхати вже давно виїхали.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:50

  Zebra написав:Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)

Може хтось (не Україна) набрид колективому заходу вцілому, і Байдену зокрема?
Скоріш за все:
flyman
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