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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1294129512961297>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:54

Бурятия

  vitaliian написав:Зображення

Уважаемый vitalliian если можно дайте ссылку на это фото мне это очень важно подробности в личку плиз
choca
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:56

Пророчі слова, які тоді були сказані з іронією, чи не так, Вкладчик1234у?

  Вкладчик1234 написав:Ахаха ))))
"2019 рік - рік коли на виборах в Україні переможе або Порошенко, або Путін!"


Оказывается в бюллетене у нас или П, или П - всего 2 кандидата :)

Я придумал новый лозунг: "Голосуй за Порошенко, а то Путин нападёт!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:58

  Zebra написав:Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)

Зелебобики сами себя быстрее сольют, и вместе с собой и нас захватят.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:02

  flyman написав:Може хтось (не Україна) набрид колективому заходу вцілому, і Байдену зокрема?
Скоріш за все:

Скоріше за все у США отримали дані по інфляції і прифігіли. Рейтинг Байдена в США обнуляється. Я не здивуюсь, якщо почнеться мусолитися тема, що Зеленский нічого не робив, щоб Путін не напав, а тому вони удвої винні в американській інфляції, і тому війна має закінчитися, скажуть, що Україна має піти на переговори будь-які, або взагалі ніякої зброї не отримає - мов, з якого перепуху американські громадяни мають озброювани українську армію, коли Зеленський не хотів його слухати.


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Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:08

  alfredhaos написав:
  Zebra написав:Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)

Зелебобики сами себя быстрее сольют, и вместе с собой и нас захватят.

Думаю, що самий сидів і чекав гостя, щоб подивитися в очі і домовитися десь посередині (кордон по Дніпрі?), але несподівано ЗСУ та місцеві громади, в яких роздали калаші цивільним зробили несподіванку, і "щось пішло не так"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

да уж, мой простой вопрос удалили,
а весь многостраничный срач так и остался на нескольких страницах.
сильно. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:12

  Zebra написав:
  flyman написав:Може хтось (не Україна) набрид колективому заходу вцілому, і Байдену зокрема?
Скоріш за все:

Скоріше за все у США отримали дані по інфляції і прифігіли. Рейтинг Байдена в США обнуляється. Я не здивуюсь, якщо почнеться мусолитися тема, що Зеленский нічого не робив, щоб Путін не напав, а тому вони удвої винні в американській інфляції, і тому війна має закінчитися, скажуть, що Україна має піти на переговори будь-які, або взагалі ніякої зброї не отримає - мов, з якого перепуху американські громадяни мають озброювани українську армію, коли Зеленський не хотів його слухати.


Зображення

Не думаю.
Хто ж тоді захищатиме кордон Німеччини (про Сувалки і не заїкатись)?
Не всі ж такі як Хомякоїд, із канадською візою.

Поки що Око Саурона дивиться сюди.
А після сепаратного миру нова Північна війна.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:22

Долярчику пион на ночь

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)

то все політика і тому є багато прикладів.
У кожного свій напрямок роботи.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:43

  vitaliian написав:Зображення

До Кримського перешийку подарунки коли пришлють, чи у Джанкой/Валуйки або хоча у Купянськ?
Успіх, тобі твою роботу робити, а не на форумах пости постити.
flyman
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  #<1 ... 1294129512961297>
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