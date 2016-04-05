Zebra написав:Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)
Зелебобики сами себя быстрее сольют, и вместе с собой и нас захватят.
flyman написав:Може хтось (не Україна) набрид колективому заходу вцілому, і Байдену зокрема? Скоріш за все:
Скоріше за все у США отримали дані по інфляції і прифігіли. Рейтинг Байдена в США обнуляється. Я не здивуюсь, якщо почнеться мусолитися тема, що Зеленский нічого не робив, щоб Путін не напав, а тому вони удвої винні в американській інфляції, і тому війна має закінчитися, скажуть, що Україна має піти на переговори будь-які, або взагалі ніякої зброї не отримає - мов, з якого перепуху американські громадяни мають озброювани українську армію, коли Зеленський не хотів його слухати.
Zebra написав:Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)
Зелебобики сами себя быстрее сольют, и вместе с собой и нас захватят.
Думаю, що самий сидів і чекав гостя, щоб подивитися в очі і домовитися десь посередині (кордон по Дніпрі?), але несподівано ЗСУ та місцеві громади, в яких роздали калаші цивільним зробили несподіванку, і "щось пішло не так"
flyman написав:Може хтось (не Україна) набрид колективому заходу вцілому, і Байдену зокрема? Скоріш за все:
Скоріше за все у США отримали дані по інфляції і прифігіли. Рейтинг Байдена в США обнуляється. Я не здивуюсь, якщо почнеться мусолитися тема, що Зеленский нічого не робив, щоб Путін не напав, а тому вони удвої винні в американській інфляції, і тому війна має закінчитися, скажуть, що Україна має піти на переговори будь-які, або взагалі ніякої зброї не отримає - мов, з якого перепуху американські громадяни мають озброювани українську армію, коли Зеленський не хотів його слухати.
Не думаю. Хто ж тоді захищатиме кордон Німеччини (про Сувалки і не заїкатись)? Не всі ж такі як Хомякоїд, із канадською візою.
Поки що Око Саурона дивиться сюди. А після сепаратного миру нова Північна війна.