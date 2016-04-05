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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1294129512961297
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:До Кримського перешийку подарунки коли пришлють, чи у Джанкой/Валуйки або хоча у Купянськ?

ще не вирішили, який залишити путь евакуації для крис.
чи мостом, чи суходолом.
там рівняння з кучею невідомих , все йде по плану.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:50

  Goodman написав:
  flyman написав:До Кримського перешийку подарунки коли пришлють, чи у Джанкой/Валуйки або хоча у Купянськ?

ще не вирішили, який залишити путь евакуації для крис.
чи мостом, чи суходолом.
там рівняння з кучею невідомих , все йде по плану.

Дивне питання. Кудою йшли, тудою і виходити, якщо не хочуть на концерт Москви Кобзона.
Це ж не рокет саєнс.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:57

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:Може хтось (не Україна) набрид колективому заходу вцілому, і Байдену зокрема?
Скоріш за все:

Скоріше за все у США отримали дані по інфляції і прифігіли. Рейтинг Байдена в США обнуляється. Я не здивуюсь, якщо почнеться мусолитися тема, що Зеленский нічого не робив, щоб Путін не напав, а тому вони удвої винні в американській інфляції, і тому війна має закінчитися, скажуть, що Україна має піти на переговори будь-які, або взагалі ніякої зброї не отримає - мов, з якого перепуху американські громадяни мають озброювани українську армію, коли Зеленський не хотів його слухати.


Зображення

Не думаю.
Хто ж тоді захищатиме кордон Німеччини (про Сувалки і не заїкатись)?
Не всі ж такі як Хомякоїд, із канадською візою.

Поки що Око Саурона дивиться сюди.
А після сепаратного миру нова Північна війна.


Казав тобі в перші дні драпай до пщєків.
Зараз би сидів в любій країні ЄС та дулі путлеру крутив.
Або в Канаду полетів, канадці навіть літаками на халяву українців вивозять.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:59

  Хомякоид написав: Казав тобі в перші дні драпай до пщєків.
Зараз би сидів в любій країні ЄС та дулі путлеру крутив.
Або в Канаду полетів, канадці навіть літаками на халяву українців вивозять.

Ти казав папізже, коли все завжртє...
Мені поляки натяли ще в січні... не послухав... але вони не напирали.
На добре чи зле. Х.З. Але поки що тримаюся якось.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Дивне питання. Кудою йшли, тудою і виходити, якщо не хочуть на концерт Москви Кобзона.

Це так під Києвом було. Там були далекоглядні позиції.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:00

  flyman написав:
  maxprofit написав:Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .

Так коротко зверху і знизу, два речення.


Двома словами: Північна війна


менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:02

  Goodman написав:
  flyman написав:Дивне питання. Кудою йшли, тудою і виходити, якщо не хочуть на концерт Москви Кобзона.

Це так під Києвом було. Там були далекоглядні позиції.

Тонко там де рветься, вчили на сопроматі.
А на теормеху - була би пара, момент знайдеться.

Щодо сопромата: на півдні всі шляхи з Херсона ведуть на перешийок (на Донбасі є варіанти.)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:04

  V2 написав:Пророчі слова, які тоді були сказані з іронією, чи не так, Вкладчик1234у?

  Вкладчик1234 написав:Ахаха ))))
"2019 рік - рік коли на виборах в Україні переможе або Порошенко, або Путін!"


Оказывается в бюллетене у нас или П, или П - всего 2 кандидата :)

Я придумал новый лозунг: "Голосуй за Порошенко, а то Путин нападёт!" :mrgreen:

Тоді більшість до цього попередження відносились з іронією. Та й зараз мало хто прозрів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:04

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:
  maxprofit написав:Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .

Так коротко зверху і знизу, два речення.


Двома словами: Північна війна


менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?

А навіщо ВВП ненька, тут як паршивої вівці лишилося шерсті клок. Кошторис не сходиться.
SWAT теж. Лупити Сєвєродонецьк до знемоги? Вчьом смисл, бро?

Вузько мислиш.

Руські царі, імператори, більшовицькі вожді ... всі вони мріяли омити чоботи руського солдата в Атлантичному океані на березі Португалії.

Не думаю, що ВВП вийняток.

Ще не забувай про заяви, що НАТО має вернутися до кордонів 1997 року
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:20

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