flyman написав:Може хтось (не Україна) набрид колективому заходу вцілому, і Байдену зокрема? Скоріш за все:
Скоріше за все у США отримали дані по інфляції і прифігіли. Рейтинг Байдена в США обнуляється. Я не здивуюсь, якщо почнеться мусолитися тема, що Зеленский нічого не робив, щоб Путін не напав, а тому вони удвої винні в американській інфляції, і тому війна має закінчитися, скажуть, що Україна має піти на переговори будь-які, або взагалі ніякої зброї не отримає - мов, з якого перепуху американські громадяни мають озброювани українську армію, коли Зеленський не хотів його слухати.
Не думаю. Хто ж тоді захищатиме кордон Німеччини (про Сувалки і не заїкатись)? Не всі ж такі як Хомякоїд, із канадською візою.
Поки що Око Саурона дивиться сюди. А після сепаратного миру нова Північна війна.
Казав тобі в перші дні драпай до пщєків. Зараз би сидів в любій країні ЄС та дулі путлеру крутив. Або в Канаду полетів, канадці навіть літаками на халяву українців вивозять.
maxprofit написав:Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .
Так коротко зверху і знизу, два речення.
Двома словами: Північна війна
менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?
maxprofit написав:Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .
Так коротко зверху і знизу, два речення.
Двома словами: Північна війна
менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?
А навіщо ВВП ненька, тут як паршивої вівці лишилося шерсті клок. Кошторис не сходиться. SWAT теж. Лупити Сєвєродонецьк до знемоги? Вчьом смисл, бро?
Вузько мислиш.
Руські царі, імператори, більшовицькі вожді ... всі вони мріяли омити чоботи руського солдата в Атлантичному океані на березі Португалії.
Не думаю, що ВВП вийняток.
Ще не забувай про заяви, що НАТО має вернутися до кордонів 1997 року
Востаннє редагувалось flyman в Суб 11 чер, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.