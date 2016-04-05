Додано: Суб 11 чер, 2022 22:00

flyman написав: maxprofit написав: Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка . Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .

Так коротко зверху і знизу, два речення.





Двома словами: Північна війна Так коротко зверху і знизу, два речення.Двома словами: Північна війна

менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?