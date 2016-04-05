Додано: Суб 11 чер, 2022 22:31

flyman написав: wild.tomcat написав: flyman написав: Так коротко зверху і знизу, два речення.





Двома словами: Північна війна Так коротко зверху і знизу, два речення.Двома словами: Північна війна



менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що? менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?

А навіщо ВВП ненька, тут як паршивої вівці лишилося шерсті клок. Кошторис не сходиться.

SWAT теж. Лупити Сєвєродонецьк до знемоги? Вчьом смисл, бро?



Вузько мислиш.



Руські царі, імператори, більшовицькі вожді ... всі вони мріяли омити чоботи руського солдата в Атлантичному океані на березі Португалії.



Не думаю, що ВВП вийняток.



Ще не забувай про заяви, що НАТО має вернутися до кордонів 1997 року А навіщо ВВП ненька, тут як паршивої вівці лишилося шерсті клок. Кошторис не сходиться.SWAT теж. Лупити Сєвєродонецьк до знемоги? Вчьом смисл, бро?Вузько мислиш.Руські царі, імператори, більшовицькі вожді ... всі вони мріяли омити чоботи руського солдата в Атлантичному океані на березі Португалії.Не думаю, що ВВП вийняток.Ще не забувай про заяви, що НАТО має вернутися до кордонів 1997 року

всім по..й на заяви про кордони і про те, де хто свої смердючі чоботи помити хоче. клали вони на це.вони вже 20 років хочуть і що?а смисл в тому, що війна - річ затратна. а війна на 2 і більше фронтів, тим більше. наслідки фатальні, одне вусате чучєло середини 20го сторіччя не дасть збрехати. і всі до нього - теж. потрібен ресурс. де його взяти? вже писав, шо бурятів і баз запасу на все не вистачить. ентузіазму особового складу теж. також дуже сумніваюся що в такому випадку рашка зможе штовхати свій газ і нафту в європу. і думаю, що після першого ж залпу в сторону півночі, всі іхні північні потоки почнуть пускати бульки в море. і тому знову повертаємося до головного - яким буєм воювати ще й там? і тут, і там? при тому що і тут не айс.