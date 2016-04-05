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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 21:59
flyman написав:
Дивне питання. Кудою йшли, тудою і виходити, якщо не хочуть на концерт Москви Кобзона.
Це так під Києвом було. Там були далекоглядні позиції.
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Goodman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:00
flyman написав: maxprofit написав:
Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .
Так коротко зверху і знизу, два речення.
Двома словами: Північна війна
менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:02
Goodman написав: flyman написав:
Дивне питання. Кудою йшли, тудою і виходити, якщо не хочуть на концерт Москви Кобзона.
Це так під Києвом було. Там були далекоглядні позиції.
Тонко там де рветься, вчили на сопроматі.
А на теормеху - була би пара, момент знайдеться.
Щодо сопромата: на півдні всі шляхи з Херсона ведуть на перешийок (на Донбасі є варіанти.)
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flyman
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:04
V2 написав:
Пророчі слова, які тоді були сказані з іронією, чи не так, Вкладчик1234у
?
Вкладчик1234 написав:
Ахаха ))))
"2019 рік - рік коли на виборах в Україні переможе або Порошенко, або Путін!"
Оказывается в бюллетене у нас или П, или П - всего 2 кандидата
Я придумал новый лозунг: "Голосуй за Порошенко, а то Путин нападёт!"
Тоді більшість до цього попередження відносились з іронією. Та й зараз мало хто прозрів.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:04
wild.tomcat написав: flyman написав: maxprofit написав:
Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .
Так коротко зверху і знизу, два речення.
Двома словами: Північна війна
менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?
А навіщо ВВП ненька, тут як паршивої вівці лишилося шерсті клок. Кошторис не сходиться.
SWAT теж. Лупити Сєвєродонецьк до знемоги? Вчьом смисл, бро?
Вузько мислиш.
Руські царі, імператори, більшовицькі вожді ... всі вони мріяли омити чоботи руського солдата в Атлантичному океані на березі Португалії.
Не думаю, що ВВП вийняток.
Ще не забувай про заяви, що НАТО має вернутися до кордонів 1997 року
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 11 чер, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:20
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:28
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Додано: Суб 11 чер, 2022 22:31
flyman написав: wild.tomcat написав: flyman написав:
Так коротко зверху і знизу, два речення.
Двома словами: Північна війна
менше всілякої (м)уйні дивіться. яка така північна війна? чим і ким там .уйло воювати збирається? ви що і правда думаєте, що в нього є на це хоч якийсь ресурс? щоб другий фронт відкрити. він і першому (на щастя) ради дати не може, а тут ще один. бурятів на всіх не вистачить. і т62 на базах запасу теж. і як не крути, це вже євросоюз, хоч і не нато, шольцям і макронам різним соплі жувати вже не вийде. нє, ну здуру, переплутавши зранку таблєтоси, можна і по них в..ти ракетами чи ще чим. а далі то що?
А навіщо ВВП ненька, тут як паршивої вівці лишилося шерсті клок. Кошторис не сходиться.
SWAT теж. Лупити Сєвєродонецьк до знемоги? Вчьом смисл, бро?
Вузько мислиш.
Руські царі, імператори, більшовицькі вожді ... всі вони мріяли омити чоботи руського солдата в Атлантичному океані на березі Португалії.
Не думаю, що ВВП вийняток.
Ще не забувай про заяви, що НАТО має вернутися до кордонів 1997 року
всім по..й на заяви про кордони і про те, де хто свої смердючі чоботи помити хоче. клали вони на це.вони вже 20 років хочуть і що?
а смисл в тому, що війна - річ затратна. а війна на 2 і більше фронтів, тим більше. наслідки фатальні, одне вусате чучєло середини 20го сторіччя не дасть збрехати. і всі до нього - теж. потрібен ресурс. де його взяти? вже писав, шо бурятів і баз запасу на все не вистачить. ентузіазму особового складу теж. також дуже сумніваюся що в такому випадку рашка зможе штовхати свій газ і нафту в європу. і думаю, що після першого ж залпу в сторону півночі, всі іхні північні потоки почнуть пускати бульки в море. і тому знову повертаємося до головного - яким буєм воювати ще й там? і тут, і там? при тому що і тут не айс.
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1
Додано: Суб 11 чер, 2022 22:43
Ukrainian написав:
Серйозно ! Бутусов та п’ятий канал?
А це тут до чого? З головою все в порядку?
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