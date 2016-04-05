всім по..й на заяви про кордони і про те, де хто свої смердючі чоботи помити хоче. клали вони на це.вони вже 20 років хочуть і що?а смисл в тому, що війна - річ затратна. а війна на 2 і більше фронтів, тим більше. наслідки фатальні, одне вусате чучєло середини 20го сторіччя не дасть збрехати. і всі до нього - теж. потрібен ресурс. де його взяти? вже писав, шо бурятів і баз запасу на все не вистачить. ентузіазму особового складу теж. також дуже сумніваюся що в такому випадку рашка зможе штовхати свій газ і нафту в європу. і думаю, що після першого ж залпу в сторону півночі, всі іхні північні потоки почнуть пускати бульки в море. і тому знову повертаємося до головного - яким буєм воювати ще й там? і тут, і там? при тому що і тут не айс.