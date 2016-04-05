wild.tomcat написав:всім по..й на заяви про кордони і про те, де хто свої смердючі чоботи помити хоче. клали вони на це.вони вже 20 років хочуть і що?
а смисл в тому, що війна - річ затратна. а війна на 2 і більше фронтів, тим більше. наслідки фатальні, одне вусате чучєло середини 20го сторіччя не дасть збрехати. і всі до нього - теж. потрібен ресурс. де його взяти? вже писав, шо бурятів і баз запасу на все не вистачить. ентузіазму особового складу теж. також дуже сумніваюся що в такому випадку рашка зможе штовхати свій газ і нафту в європу. і думаю, що після першого ж залпу в сторону півночі, всі іхні північні потоки почнуть пускати бульки в море. і тому знову повертаємося до головного - яким буєм воювати ще й там? і тут, і там? при тому що і тут не айс.
Чучка писатєль? Укладається мир, перемир"я, чи заморожується конфлікт, (Мінськ-3 чи який там по рахунку, формула Шольца...) і "броня крєпка і танкі наши бистри" ... 2 дня і: "Варшава пока, привєт Бєрлін".
Потоки бульки в море кажеш, ну то німецька і не тільки економіка туди ж. А нафту з радістю беруть Індія і Китай і Африка.
flyman написав:Може хтось (не Україна) набрид колективому заходу вцілому, і Байдену зокрема? Скоріш за все:
Скоріше за все у США отримали дані по інфляції і прифігіли. Рейтинг Байдена в США обнуляється. Я не здивуюсь, якщо почнеться мусолитися тема, що Зеленский нічого не робив, щоб Путін не напав, а тому вони удвої винні в американській інфляції, і тому війна має закінчитися, скажуть, що Україна має піти на переговори будь-які, або взагалі ніякої зброї не отримає - мов, з якого перепуху американські громадяни мають озброювани українську армію, коли Зеленський не хотів його слухати.
Дипломатичною мовою: Білий дім Банковій видав чорну мітку.
flyman написав:Чучка писатєль? Укладається мир, перемир"я, чи заморожується конфлікт, (Мінськ-3 чи який там по рахунку, формула Шольца...) і "броня крєпка і танкі наши бистри" ... 2 дня і: "Варшава пока, привєт Бєрлін".
Потоки бульки в море кажеш, ну то німецька і не тільки економіка туди ж. А нафту з радістю беруть Індія і Китай і Африка.
ну початку треба тут щось укласти чи заморозити. і тому читай вище. ну і так, надодачу - харе бикувати, нечукча. з людьми по-людськи спілкуватися слід і на ви, а так як зараз - то з такими з як сам будеш.
Schmit написав:А це тут до чого? З головою все в порядку?
А до чого тут бутусов і п’ятий канал шо ти його скрізь сунеш? Я тобі реальне відео того як було («як зливали Херсон та південь») кинув, а не студійні фантазії зрадофілів.
Бутусов діло говорить (Байден, до речі те саме), а про що свідчить одна розбита колона з твого відео (до речі більшість техніки там ціла, просто покинута) - важко зрозуміти.
Ukrainian написав:Теж Зеленский ? 10 жовтня 2003 року. Артемівськ (тепер Бухмут), Донецької області На об'єднаних складах боєприпасів 52-ї механізованої бригади 6-го армійського корпусу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України виникла пожежа. Як заявило Міністерство оборони України, в арсеналах зберігалося понад 30 тисяч реактивних снарядів до систем залпового вогню. Загалом на цих складах було 46,4 вагонів боєприпасів. ..... А зараз дефіцит боєприпасів
Нє, то всьо Порошенко. В ще зараз ракети прилітають по наших містах і це теж Порошенко.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 11 чер, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Чучка писатєль? Укладається мир, перемир"я, чи заморожується конфлікт, (Мінськ-3 чи який там по рахунку, формула Шольца...) і "броня крєпка і танкі наши бистри" ... 2 дня і: "Варшава пока, привєт Бєрлін".
Потоки бульки в море кажеш, ну то німецька і не тільки економіка туди ж. А нафту з радістю беруть Індія і Китай і Африка.
ну початку треба тут щось укласти чи заморозити. і тому читай вище. ну і так, надодачу - харе бикувати, нечукча. з людьми по-людськи спілкуватися слід і на ви, а так як зараз - то з такими з як сам будеш.
Якщо це локальний конфлікт RU-UA чому несподівано закортіло Швеції та Фінляндії в НАТО? Їх же це ніяким боком.
Що Байден говорить? US President Joe Biden said Friday that his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky “didn’t want to hear” American warnings ahead of Russia’s invasion of his country.
“I know a lot of people thought I was exaggerating,” Biden said at a fundraising reception in Los Angeles, referring to his forewarning of the possibility of a Russian attack.
“But I knew we had data to sustain [the assessment],” he added in front of reporters.
Russian President Vladimir Putin “was gonna go into the border. And there was no doubt, and Zelensky didn’t want to hear it, nor did a lot of people. I understand why they didn’t want to hear it, but he went in.”