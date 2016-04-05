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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1291129212931294
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 23:20

  Ukrainian написав:Шо там по Африці скільки нафти в рашки куплять?

Подивись в гуглі де в Африці розквартировано ЧВК Вагнер та доплюсуй ПАР, як мінімум.

Європа взяла курс на декорбанізацію і років за 10 їй нах не потрібна буде ні газ ні нафта чи вугілля із РФ.

З.І.
Я так розумію, в Канаді настав ранок, спражній україніан вийшвов в ефір.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Серйозно ! Бутусов та п’ятий канал?


Є щось заперечити по суті?!
Досить змістовне інтерв'ю!
Цього не скажуть в "Єдиних новинах"!!!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 00:44

  maxprofit написав:Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .

Соскін завжди несе якусь маячню
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 04:34

канцлер ФРГ Олаф Шольц всё же решился посетить Киев.

Об этом сообщает Bild am Sonntag cо ссылкой на источники в украинском и французском правительстве.

Подчеркнём, официальной информации пока нет. Как сообщают наши источники, с ним отправятся два других немецких государственных деятеля.

В последнее время Шольц посетил такие страны, как: Косово, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория и Босния и Герцеговина.

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ФРГ помогает Украине больше, чем "кто-либо другой". Он добавил, что Берлин направляет ВСУ самые современные артиллерийские системы.
vitaliian
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