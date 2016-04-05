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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 23:20
Ukrainian написав:
Шо там по Африці скільки нафти в рашки куплять?
Подивись в гуглі де в Африці розквартировано ЧВК Вагнер та доплюсуй ПАР, як мінімум.
Європа взяла курс на декорбанізацію і років за 10 їй нах не потрібна буде ні газ ні нафта чи вугілля із РФ.
З.І.
Я так розумію, в Канаді настав ранок, спражній україніан вийшвов в ефір.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 23:39
Ukrainian написав:
Серйозно ! Бутусов та п’ятий канал?
Є щось заперечити по суті?!
Досить змістовне інтерв'ю!
Цього не скажуть в "Єдиних новинах"!!!
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Додано: Нед 12 чер, 2022 00:44
maxprofit написав:
Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .
Соскін завжди несе якусь маячню
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Додано: Нед 12 чер, 2022 04:34
канцлер ФРГ Олаф Шольц всё же решился посетить Киев.
Об этом сообщает Bild am Sonntag cо ссылкой на источники в украинском и французском правительстве.
Подчеркнём, официальной информации пока нет. Как сообщают наши источники, с ним отправятся два других немецких государственных деятеля.
В последнее время Шольц посетил такие страны, как: Косово, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория и Босния и Герцеговина.
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ФРГ помогает Украине больше, чем "кто-либо другой". Он добавил, что Берлин направляет ВСУ самые современные артиллерийские системы.
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