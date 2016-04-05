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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 чер, 2022 23:20
Ukrainian написав:
Шо там по Африці скільки нафти в рашки куплять?
Подивись в гуглі де в Африці розквартировано ЧВК Вагнер та доплюсуй ПАР, як мінімум.
Європа взяла курс на декорбанізацію і років за 10 їй нах не потрібна буде ні газ ні нафта чи вугілля із РФ.
З.І.
Я так розумію, в Канаді настав ранок, спражній україніан вийшвов в ефір.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 23:39
Ukrainian написав:
Серйозно ! Бутусов та п’ятий канал?
Є щось заперечити по суті?!
Досить змістовне інтерв'ю!
Цього не скажуть в "Єдиних новинах"!!!
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Додано: Нед 12 чер, 2022 00:44
maxprofit написав:
Довго дивитися, що там Соскін каже ? в двох словах, будь ласка .
Соскін завжди несе якусь маячню
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Додано: Нед 12 чер, 2022 04:34
канцлер ФРГ Олаф Шольц всё же решился посетить Киев.
Об этом сообщает Bild am Sonntag cо ссылкой на источники в украинском и французском правительстве.
Подчеркнём, официальной информации пока нет. Как сообщают наши источники, с ним отправятся два других немецких государственных деятеля.
В последнее время Шольц посетил такие страны, как: Косово, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория и Босния и Герцеговина.
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ФРГ помогает Украине больше, чем "кто-либо другой". Он добавил, что Берлин направляет ВСУ самые современные артиллерийские системы.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 05:56
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Додано: Нед 12 чер, 2022 07:05
V2 написав: Ukrainian написав:
Серйозно ! Бутусов та п’ятий канал?
Є щось заперечити по суті?!
Досить змістовне інтерв'ю!
Цього не скажуть в "Єдиних новинах"!!!
Яка користь країні з тих балачок? Українці вибрали нового президента, звільнили попереднього за незадовільну (на їх думку роботу), на наступних виборах буде змого повторити.
Цими розборками вони тільки руйнують єдніст всередині країни. Для рашки саме такий розбрат та міжусобиця і вигідні.
Нічому історія не вчить. Київська Русь була позбавлена внутрішньої єдності, і її розпад був неминучим.
Княжий рід більше не міг спільно управляти великою державою. Князі дотримувалися принципу «Каждо так тримає отчину свою». Але з XII ст. «Отчини» починають перетворюватися в незалежні князівства. Підйом ремесел і торгівлі прискорив розвиток нових міських центрів. На околицях молоді міста своїм багатством затьмарюють старі. У XII–XIII ст. не тільки князі, але й бояри завели земельні володіння — вотчини, що міцно прив'язали їх до центрів, які стали швидко формуватися.Княжі усобиці підірвали обороноздатність Київської землі.
Половецькі орди, розгромлені Володимиром Мономахом, відновили напади на Русь. Найбільше від вторгнення кочівників страждали Переяславська і Київська землі. Наприкінці XII ст. половці розбили свої кочовища на території Переяславського князівства.
ПС Розбрат всередині ЄС ні до чого доброго теж не приводить.
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Ukrainian
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Додано: Нед 12 чер, 2022 07:06
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Успіх
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Додано: Нед 12 чер, 2022 07:09
Успіх написав:
Нам би такого піончика
Їх мало було в Україні. А потім з 2015-го їх розконсервуввли і почали використовувати. Тобто на сьогодні лічена кількість є в строю.
Можливо щось "екс.соцлагерь" дав, хз.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 07:09
Ukrainian написав:
Княжі усобиці підірвали обороноздатність Київської землі.
Тобі, мені і нам історики і не таке напишуть.
Мертверчук які басні виписував, та золоті вагони будував.
Кожне нове покоління пише СВОЮ ІСТОРІЮ.
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