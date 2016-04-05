Российским войскам удалось быстро захватили Херсон в начале полномасштабного вторжения через снятие минных полей. Ответственного за этот приказ необходимо установить и наказать ... "Что касается инженерных и минно-взрывных барьеров, думаю, что здесь надо проводить расследование, причем вполне возможно, что даже на уровне парламентской комиссии. Почему и кто дал команду на снятие всех этих инженерных и минно-взрывных заграждений"
Schmit написав:А це тут до чого? З головою все в порядку?
А до чого тут бутусов і п’ятий канал шо ти його скрізь сунеш? Я тобі реальне відео того як було («як зливали Херсон та південь») кинув, а не студійні фантазії зрадофілів.
На жаль це правда, 59-а бригада, мій друг там був, йому вдалося втекти і вижити, він вважає, що їх здали, причому на найвищому рівні Сподіваюсь, що після нашої перемоги з тими хто зрадив розберуться по законах воєнного стану, шкода лише воїнів, їх вже не повернеш.
Успіх написав:(подібне питання задав тут Вкладчик1234
Там не було "питання". Там кривляння, як і в інших темах , де всі відповіді він знає, але корчить примата.
Успіх написав:Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!
Так і є. Проте,якщо щось можна було зробити, то це поблизу перешийка будувати (багато років!) бетонний УР по типу Азовсталі (звичайно зменшеного вигляду) , садити там 59-ю (а не у голому степу, як було зроблено) . Тоді вони б там тримались довго. Але за нею, через 50 км, ще один. Бо будь-яка висадка в степу за спиною у оборонців - і УР в оточенні. Без їжі і б/к. І лише тоді, третя лінія - оборона Херсона.
Успіх написав:І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!
Мешканці без організації - це діти. Не було кому в Херсоні організувати оборону. Може ще і тому, що 59-я лягла в степу, і в місті не було командирів піхотного рівня.
Щодо видалених монологів Флая, можна відповісти наступне: не важливо, наскільки гарний ти айтішний профі. Щоб і армія була профі , ти, умовний айтішник, маєш нормально її утримувати (податками в повній мірі) . Фінансувати, щоб там були кращі. Щоб у них було озброєння. А ти прожив своє н̶і̶к̶ч̶е̶м̶н̶е̶ життя по принципу "не моя країна, не моя армія, нічого не дам, хай хтось". Як і твій ситуативний забанений ватний дружок. І ось він результат. І так буде завжди, поки такі як ти не стануть ідентифікувати себе "я - моя країна". Тоді вони не будуть ховати гривню від податкової. Не будуть тут нити за воєнний збір. (якщо що, то контроль використання цих податків має бути так само організований, як і їх уплата. Це ї є патріотизм і відповідальність). Де там К-Х? Вижив хоч під массованими обстрілами Донбасу асвабадітелями?? Знадобиться йому горщик зараз,якщо втратив рідних?? Горщик, над яким він чах і до якого не пускав воєнний збір. Розплата прийшла. Нажаль горе прийшло і до тих, хто любив країну, боровся за неї. Ось оце несправедливо.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 чер, 2022 08:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Нажаль горе прийшло і до тих, хто любив країну, боровся за неї. Ось оце несправедливо.
таких меншість, 73% в країні - біомаса
Натякаєш що в ЗСУ тільки електорат гетьмана воює?
Вибори 2019: армія України в очікуванні другого туру (16.04.2019) У ЗСУ напередодні другого туру виборів президента України занепокоєні. Адже військові в зоні операції об'єднаних сил у першому турі більше голосів віддали Володимиру Зеленському. Які настрої в армії нині? https://www.dw.com/uk/вибори-2019-армія-україни-в-очікуванні-другого-туру-16042019/av-48354212
Успіх написав:Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.
Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)
І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?" Де? Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!! Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?" .... Отож!
Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон? Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!
Тож - ДУМАЙТЕ!
п.с. Ще слова того офіцера: (приблизно було сказано так) "А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ! І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо! Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"? Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"
Згоден, Херсон банально здали. Там таке проросійське кубло яке ще Гандзюк прибрали щоб не заважала. Чернігів, Харків, Суми там самі люди організувались та не дали захопити місто.
Чернігів перші дні мер виступав, казав сходьтесь добрі люди бо нема кому оборону тримати. На наступний день підійшли 20 тис. містян, тому і втримали місто. Хоча Чернігів лупили зі всіх сторін.
Успіх написав:Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.
Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)
І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?" Де? Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!! Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?" .... Отож!
Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон? Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!
Тож - ДУМАЙТЕ!
п.с. Ще слова того офіцера: (приблизно було сказано так) "А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ! І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо! Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"? Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"
Згоден, Херсон банально здали. Там таке проросійське кубло яке ще Гандзюк прибрали щоб не заважала. Чернігів, Харків, Суми там самі люди організувались та не дали захопити місто.
Чернігів перші дні мер виступав, казав сходьтесь добрі люди бо нема кому оборону тримати. На наступний день підійшли 20 тис. містян, тому і втримали місто. Хоча Чернігів лупили зі всіх сторін.
Скинути все на місцеву владу не вийде. Відповідальність за підготовку оборони несе центр. У них була вся інформація від розвідок за місяці до подій, але ігнорили. На 24.02 Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар... мали бути просто набиті зброєю і теробороною з джавелінами, а не коктейлями молотова.