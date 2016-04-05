Додано: Нед 12 чер, 2022 07:55

Успіх написав: (подібне питання задав тут Вкладчик1234 (подібне питання задав тут Вкладчик1234

Успіх написав: Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!! Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!

Успіх написав: І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо! І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!

Там не було "питання". Там кривляння, як і в інших темах , де всі відповіді він знає, але корчить примата.Так і є. Проте,якщо щось можна було зробити, то це поблизу перешийка будувати (багато років!) бетонний УР по типу Азовсталі (звичайно зменшеного вигляду) , садити там 59-ю (а не у голому степу, як було зроблено) . Тоді вони б там тримались довго.Але за нею, через 50 км, ще один. Бо будь-яка висадка в степу за спиною у оборонців - і УР в оточенні. Без їжі і б/к. І лише тоді, третя лінія - оборона Херсона.Мешканці без організації - це діти. Не було кому в Херсоні організувати оборону. Може ще і тому, що 59-я лягла в степу, і в місті не було командирів піхотного рівня.Щодо видалених монологів Флая, можна відповісти наступне:не важливо, наскільки гарний ти айтішний профі. Щоб і армія була профі , ти, умовний айтішник, маєш нормально її утримувати (податками в повній мірі) . Фінансувати, щоб там були кращі. Щоб у них було озброєння. А ти прожив своє н̶і̶к̶ч̶е̶м̶н̶е̶ життя по принципу "не моя країна, не моя армія, нічого не дам, хай хтось". Як і твій ситуативний забанений ватний дружок. І ось він результат.І так буде завжди, поки такі як ти не стануть ідентифікувати себе "я - моя країна". Тоді вони не будуть ховати гривню від податкової. Не будуть тут нити за воєнний збір. (якщо що, то контроль використання цих податків має бути так само організований, як і їх уплата. Це ї є патріотизм і відповідальність).Де там К-Х? Вижив хоч під массованими обстрілами Донбасу асвабадітелями?? Знадобиться йому горщик зараз,якщо втратив рідних?? Горщик, над яким він чах і до якого не пускав воєнний збір. Розплата прийшла. Нажаль горе прийшло і до тих, хто любив країну, боровся за неї. Ось оце несправедливо.