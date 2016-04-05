Zebra написав:Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)
Канцлер Олаф Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі збирається відвідати Україну перед самітом "Великої сімки" наприкінці червня. За інформацією Bild, Париж і Берлін певний час ведуть переговори про спільний візит до Києва. Видання повідомляє, що главу уряду Італії залучити як третю сторону було ідеєю Франції.
Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського Коментар Брінк щодо заяви Байдена про те, що Зеленський "не хотів чути" попереджень про вторгнення РФ Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії
ГУР Минобороны получило подтвержденную информацию о том, что российские войска продолжили планирование войны на следующие 120 дней до октября 2022 года. Кремлевские силы имеют в резерве дополнительные 40 батальонных тактических групп (БТГ), после предыдущей переброски в Украину 103 БТГ. Такое заявление сделал заместитель начальника ведомства Вадим Скибицкий.
Он уточнил, что российские силы будут корректировать план в зависимости от успехов на Донбассе и отметил, что Генштаб РФ почти ежемесячно меняет планы вторжения. Об этом и других деталях относительно изменений на линии фронта за прошедшие сутки говорится в последней сводке Института исследования войны (ISW).
Заявления Скибицкого свидетельствуют о том, что в Москве, как минимум признали, что не могут быстро достичь своих целей в Украине.
«Маловероятно, что доклад о наличии в РФ дополнительных 40 БТГ для украинского фронта означает, что российские силы сохраняют в России 40 полноценных и эффективных батальонно-тактических групп. Наиболее вероятно, что эти группировки являются небольшим сбором персонала, собранного из других подразделений. Кроме того, российские военные вряд ли будут держать столь значительную часть своих сил в резерве из-за продолжающегося недостатка живой силы на существующих передовых частях”, - комментируют данные украинской разведки в ISW.
jump написав:Президент Зеленський та народ України надихнули
А може варто трошки змінити акценти? 1 Народ України і президент зеленський надихнули.... 2 Те що надихнули , не знімає з Народу помилку яку він припустив обравши Уряд..який прийняв помилкове рішення по стратегії розвитку України і три роки будував дороги замість будівництва світу АрМоВір. 3 Те що ми героїчно опираємось і нам максимально допомагає світ - не знімає обовязку з Влади по признанню своїх помилок як то а - зрада генералів СБУ б - заклики до шашликів в - зради деяких голів адміністрацій(нагадаю Голови Адміністрацій призначаються Урядом/Президентом)
Schmit написав:Скинути все на місцеву владу не вийде. Відповідальність за підготовку оборони несе і центр. У них була вся інформація від розвідок за місяці до подій, але ігнорили. На 24.02 Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар... мали бути просто набиті зброєю і теробороною з джавелінами, а не коктейлями молотова. Натомість в багатьох містах на зустріч ворогу виходив взагалі беззбройний люд з прапорами (як в Енергодарі) https://www.youtube.com/watch?v=wpiKkIFZJgE
Все набагато складніше.
Багато хто задається питаннями, звідки у російських катів списки патріотів, по яких вони цілеспрямовано ходили.
На першому і другому скриншоті – Портнов оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення. На третьому – доказ, що ця діяльність була узгоджена з владою. Депутатка Зеленського проговорюється в ефірі проросійського каналу НАШ, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них – встановлення збоченої “справедливості”.
В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.
Zebra написав:Закидон Байдена до Зеленського, що той ігнорував попередження про вторгнення у лютому - серйозний дзвінок, що готується якийсь злив України зі сторони Заходу, і фактично підгоняється аргументація, що наша влада, майже нічого не робила (і це дійсно так), і фактично не серйозно ставилися до попереджень від Заходу, ще щ 2021 року, коли вже вони бачили, що Путін готувався, а тепер вимагають у них зброю. Це смішно. "Не кажіть, що на нас нападуть" (до 24.02) - "Дайте більше зброї" (пілся 24.02)
Канцлер Олаф Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі збирається відвідати Україну перед самітом "Великої сімки" наприкінці червня. За інформацією Bild, Париж і Берлін певний час ведуть переговори про спільний візит до Києва. Видання повідомляє, що главу уряду Італії залучити як третю сторону було ідеєю Франції.
Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського Коментар Брінк щодо заяви Байдена про те, що Зеленський "не хотів чути" попереджень про вторгнення РФ Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії
Шольц я сподіваюся на 4-ому місяці війни хоча б 5000 обіцяних касок привезе?
Успіх написав:Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.
Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)
І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?" Де? Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!! Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?" .... Отож!
Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон? Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!
Тож - ДУМАЙТЕ!
п.с. Ще слова того офіцера: (приблизно було сказано так) "А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ! І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо! Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"? Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"
Згоден, Херсон банально здали. Там таке проросійське кубло яке ще Гандзюк прибрали щоб не заважала. Чернігів, Харків, Суми там самі люди організувались та не дали захопити місто.
Чернігів перші дні мер виступав, казав сходьтесь добрі люди бо нема кому оборону тримати. На наступний день підійшли 20 тис. містян, тому і втримали місто. Хоча Чернігів лупили зі всіх сторін.
Скинути все на місцеву владу не вийде. Відповідальність за підготовку оборони несе і центр. У них була вся інформація від розвідок за місяці до подій, але ігнорили. На 24.02 Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар... мали бути просто набиті зброєю і теробороною з джавелінами, а не коктейлями молотова. Натомість в багатьох містах на зустріч ворогу виходив взагалі беззбройний люд з прапорами (як в Енергодарі) https://www.youtube.com/watch?v=wpiKkIFZJgE
Ну да, за два роки президенства при яких мінімум один рік єкономіка світу повністю стояла закупити для кожного села джавеліни та іншу надсучасну зброю здається неможливим. А чому за 5 років шоколадного гетьмана не накупили джавелінів в кожну одиницю тероборони ? Як планувати оборону якщо вибраний мер та усі кадри на місцях ватніки та агенти кремля ?
Zebra написав:Шольц я сподіваюся на 4-ому місяці війни хоча б 5000 обіцяних касок привезе?
щодо касок невідомо... але: "Німеччина з лютого прийняла понад 700 тисяч українських біженців"
Тернопільщину учора обстріляли: о 20:46 відбулось 4 прильоти у м. Чортків. Виліт був з акваторії Чорного моря —зруйновано частину військового об'єкту та цивільної інфраструктури —працювало 10 карет швидкої допомоги —22 людям надано першу медичну допомогу, серед яких дитина і сім жінок —один з ракетних ударів попав у газову трубу, тому газопостачання було вимкнене. Через витік газу зайнялася пожежа - її ліквідували рятувальники — жертв немає — у завалах знайшли двох травмованих неповнолітніх —піротехніки та ДСНС працювали цілу ніч над ліквідацією наслідків удару…