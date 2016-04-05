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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1294129512961297
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:22

  jump написав:
  Zebra написав:Шольц я сподіваюся на 4-ому місяці війни хоча б 5000 обіцяних касок привезе?


щодо касок невідомо...
але: "Німеччина з лютого прийняла понад 700 тисяч українських біженців"

Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди, у яких були гроші тікати, бо це шанс.
Я б не біженцями таких називав, а хитрожопиками.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Яка користь країні з тих балачок?


Значно більша, ніж від твоїх тупих провокацій та вкидів!
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Ну да, за два роки президенства при яких мінімум один рік єкономіка світу повністю стояла закупити для кожного села джавеліни та іншу надсучасну зброю здається неможливим.
А чому за 5 років шоколадного гетьмана не накупили джавелінів в кожну одиницю тероборони ?
Як планувати оборону якщо вибраний мер та усі кадри на місцях ватніки та агенти кремля ?

Порошенко не продавали зброю, як і Хорватії, в свій час, тому що навіть визволяти власну окуповану землю гріх, з точки зору західного пацифізму. Свою треба робити, навіть зараз.
В мене родич робить на воєнному заводі під Києвом - при Порошенко відновлювали танки без передиху, при Зеленському були затримки зарплати по півроку, зараз роблять бронежилети. Теж потрібна справа, але це деградація, після танків.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:26

  Zebra написав:Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди


Херсонські знайомі в Ірландії доповідають голосом через рот, що кожний другий українець в Ірландії - жінки з дітьми з ЗУ. Аргумент: просто небезпечно у них дома.
І зовсім не тому , що 208 ойро дорослому (дитині - менше) щотижня складає виплата , і це з дахом над головою і харчуванням.

Чи здають вони своє "львівське житло" - це невідомо.
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Цезарь

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Шольц я сподіваюся на 4-ому місяці війни хоча б 5000 обіцяних касок привезе?


Я вже писав, що з касками не все так просто - навчання, адаптація, оцінка впливу на обороноздатність ФРН ...

Німеччина виступила проти ідеї Іспанії передати Україні 40 танків Leopard 2A4 – Spiegel
https://news.liga.net/ua/world/news/ger ... a4-spiegel
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