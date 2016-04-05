Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди, у яких були гроші тікати, бо це шанс.
Я б не біженцями таких називав, а хитрожопиками.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 10:22
Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди, у яких були гроші тікати, бо це шанс.
Я б не біженцями таких називав, а хитрожопиками.
Додано: Нед 12 чер, 2022 10:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 чер, 2022 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Порошенко не продавали зброю, як і Хорватії, в свій час, тому що навіть визволяти власну окуповану землю гріх, з точки зору західного пацифізму. Свою треба робити, навіть зараз.
В мене родич робить на воєнному заводі під Києвом - при Порошенко відновлювали танки без передиху, при Зеленському були затримки зарплати по півроку, зараз роблять бронежилети. Теж потрібна справа, але це деградація, після танків.
Додано: Нед 12 чер, 2022 10:26
Херсонські знайомі в Ірландії доповідають голосом через рот, що кожний другий українець в Ірландії - жінки з дітьми з ЗУ. Аргумент: просто небезпечно у них дома.
І зовсім не тому , що 208 ойро дорослому (дитині - менше) щотижня складає виплата , і це з дахом над головою і харчуванням.
Чи здають вони своє "львівське житло" - це невідомо.
Додано: Нед 12 чер, 2022 10:30
Цезарь
Додано: Нед 12 чер, 2022 10:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вже писав, що з касками не все так просто - навчання, адаптація, оцінка впливу на обороноздатність ФРН ...
Німеччина виступила проти ідеї Іспанії передати Україні 40 танків Leopard 2A4 – Spiegel
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