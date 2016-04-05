Хомякоид написав:Ну да, за два роки президенства при яких мінімум один рік єкономіка світу повністю стояла закупити для кожного села джавеліни та іншу надсучасну зброю здається неможливим. А чому за 5 років шоколадного гетьмана не накупили джавелінів в кожну одиницю тероборони ? Як планувати оборону якщо вибраний мер та усі кадри на місцях ватніки та агенти кремля ?
Порошенко не продавали зброю, як і Хорватії, в свій час, тому що навіть визволяти власну окуповану землю гріх, з точки зору західного пацифізму. Свою треба робити, навіть зараз. В мене родич робить на воєнному заводі під Києвом - при Порошенко відновлювали танки без передиху, при Зеленському були затримки зарплати по півроку, зараз роблять бронежилети. Теж потрібна справа, але це деградація, після танків.
Zebra написав:Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди
Херсонські знайомі в Ірландії доповідають голосом через рот, що кожний другий українець в Ірландії - жінки з дітьми з ЗУ. Аргумент: просто небезпечно у них дома. І зовсім не тому , що 208 ойро дорослому (дитині - менше) щотижня складає виплата , і це з дахом над головою і харчуванням.
Чи здають вони своє "львівське житло" - це невідомо.
Zebra написав:Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди
Херсонські знайомі в Ірландії доповідають голосом через рот, що кожний другий українець в Ірландії - жінки з дітьми з ЗУ. Аргумент: просто небезпечно у них дома. І зовсім не тому , що 208 ойро дорослому (дитині - менше) щотижня складає виплата , і це з дахом над головою і харчуванням.
Чи здають вони своє "львівське житло" - це невідомо.
Тебе турбують жінки із ЗУ в Ірландії? Вчора прилетіло в Чортків, ЗУ. Але Хотаб каже, що безпечно, йому видніше.
Що хотів сказати? Що жінки ЗУ фуфу? Це не сіяння розрбату? Ні? Ти свою роботу роби. Переживальник.
Хомякоид написав: Згоден, Херсон банально здали. Там таке проросійське кубло яке ще Гандзюк прибрали щоб не заважала. Чернігів, Харків, Суми там самі люди організувались та не дали захопити місто.
Чернігів перші дні мер виступав, казав сходьтесь добрі люди бо нема кому оборону тримати. На наступний день підійшли 20 тис. містян, тому і втримали місто. Хоча Чернігів лупили зі всіх сторін.
Скинути все на місцеву владу не вийде. Відповідальність за підготовку оборони несе і центр. У них була вся інформація від розвідок за місяці до подій, але ігнорили. На 24.02 Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар... мали бути просто набиті зброєю і теробороною з джавелінами, а не коктейлями молотова. Натомість в багатьох містах на зустріч ворогу виходив взагалі беззбройний люд з прапорами (як в Енергодарі) https://www.youtube.com/watch?v=wpiKkIFZJgE
Ну да, за два роки президенства при яких мінімум один рік єкономіка світу повністю стояла закупити для кожного села джавеліни та іншу надсучасну зброю здається неможливим.
Ну добре, не Джавеліни. Допустимо, те, що літаками возили усю зиму, довезти на південь не встигли. Стугни можна було замовити для армії за два роки? хоча б старі РПГ завезти завчасно, а не коктейлі молотова.
Хомякоид написав:А чому за 5 років шоколадного гетьмана не накупили джавелінів в кожну одиницю тероборони ?
Навіщо?, Стугни виготовляли. До речі, ті Стугни, що зараз воюють, замовлені для армії ще за шоколадного гетьмана, а також експортні, які Чорновол з Пашинським "викрали" зі складів якраз перед прильотами.
Хомякоид написав:Як планувати оборону якщо вибраний мер та усі кадри на місцях ватніки та агенти кремля ?
А в Одесі, Миколаєві що інша ситуація? Якби порохобота Марченка не перепросили і завчасно туди не відправили, то і Миколаїв потерпав би зараз в окупації.
flyman написав:Тебе турбують жінки із ЗУ в Ірландії
Мене в принципі турбують жінки.
flyman написав:Вчора прилетіло в Чортків, ЗУ
Воно може ще років 10 літати по всій державі. З різною ймовірністю постраждати такій квіточці,як ти. Давайте вся країна хай виїде на спину Європі! Не лише, де бої, а вся. Може Європа потерпить нас всіх там.
flyman написав:Але Хотаб каже, що безпечно, йому видніше
Хотаб такого не казав, ти брехливе. Мова про ступінь ризиків.
flyman написав:Що хотів сказати?
Не сказати, а спитати. Скільки гарний спеціаліст своєї ойтішної справи Флай сплатив з початку року податків для утримання і розвитку ЗСУ, щоб вимагати гарного вихлопу від них, одночасно ховаючи особисто свою квіточку (себе) від війни в житомирських криївках? Скільки задонатив в фонди?
flyman написав:Тебе турбують жінки із ЗУ в Ірландії
Мене в принципі турбують жінки.
flyman написав:Вчора прилетіло в Чортків, ЗУ
Воно може ще років 10 літати по всій державі. З різною ймовірністю постраждати такій квіточці,як ти. Давайте вся країна хай виїде на спину Європі! Не лише, де бої.
flyman написав:Але Хотаб каже, що безпечно, йому видніше
Хотаб такого не казав, ти брехливе.
flyman написав:Що хотів сказати?
Не казати, а спитати. Скільки гарний спеціаліст своєї ойтішної справи Флай сплатив з початку року податків для утримання і розвитку ЗСУ, щоб вимагати гарного вихлопу від них, одночасно ховаючи особисто свою квіточку (себе) від війни в житомирських криївках? Скільки задонатив в фонди?
Ще раз повторяю, ти слуга, виконуєш військову службу. Не тобі питати. А з тебе спрос. Що ти захистив? 25% території під окупацією. 10 млн виїхало із України. Пагано працюєш, дуже погано. Жінки тебе турбують. Ти їх так захистив, що аж в Ірландію виїхали, подалі від такого захисту.