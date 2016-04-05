Успіх написав:

Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?"Де?Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!!Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?"....Отож!Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон?Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!Тож - ДУМАЙТЕ!п.с.Ще слова того офіцера:(приблизно було сказано так)"А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ!І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"