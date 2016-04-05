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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1296129712981299>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:15

Bloomberg допускает, что война против Украины может навсегда разорвать связи России с Центральной Азией. Многие доказательства уже указывают на то, что цепи поставок в регионе уже начинают переориентироваться на Китай и Турцию. Финансовые связи с Москвой тоже слабеют. Казахстанская ветка "Сбербанка" сообщила в этом месяце, что ее долговое портфолио сократилось на 1,7 миллиарда долларов в апреле. И это после того, как "Сбербанк", а также "Альфа-банк" и "ВТБ" потеряли 4,5 миллиарда долларов депозитов в феврале и марте.

Последствия войны для экономических отношений России с Центральной Азией могут потенциально ускорить полный переход региона на орбиту Китая. Хотя эта тенденция стала очень заметна еще в декабре. В то время как Москва погрязла в войне на истощение против ожесточенных защитников Украины, Китай празднует три десятилетия отношений с независимыми странами Центральной Азии. Китайский министр иностранных дел Ван И на этой неделе побывал в Казахстане, где встречался с коллегами из четырех других стран региона. Приезд китайского дипломата заложил основу для визита лидера КНР Си Цзиньпина, который состоится осенью. Это будет крупное дипломатическое и геополитическое заявление, учитывая, что китайский лидер избегал встреч G20 с начала пандемии COVID-19.

Разворот к Китаю может в определенной степени компенсировать утраченные рабочие места в России. Однако приток рабочих обратно в Центральную Азию может спровоцировать социально-экономические потрясения в родных странах.

«Способность отправлять молодых безработных мужчин на работу в Россию давала странам в регионе возможность сократить напряжение. В конце концов, вряд ли можно ожидать чего-то хорошего, когда большая часть населения – это молодежь без работы», – сказала редактор издания Diplomat Кэтрин Патц.

https://zn.ua/WORLD/bloomberg-vojna-pro ... -azii.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ще раз повторяю, ти слуга, виконуєш військову службу

Ні, не слуга. А найманий державою працівник.

  flyman написав:А з тебе спрос


Держава (а не ухилянець від податків держави Флай) оцінює мою роботу і питає за неї.
Ти не тільки не компетентний оцінювати, а так як ухилянт, ще і морального права не маєш.
  flyman написав:Ти їх так захистив, що аж в Ірландію виїхали, подалі від такого захисту.


Почни нарешті утримувати ЗСУ - вони будуть захищати тебе краще. :lol:

А ти платиш нічого державі, бо вона не твоя і ненависна тобі. То і захисту нема. Війна це не життя військових, а гроші. Техніка і озброєння, яке коштує грошей. Ти їх сховав, нема чим тебе захищати. Все ж просто. )))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 чер, 2022 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:20

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  vitaliian написав:

Ехххххх, нам би таке!👍
Цезар б'є до 38км👍
А ми мусимо підїзджати своєю технікою близько до лінії фронту, так як стріляємо максимум до 15км :roll:

Цікаво, яка вага снаряду до того Цезаря?
Треба погуглити...

Ага, вже підглянув - снаряд 155 калібру має вагу 43,5кг
А наш - 122й - має вагу майже 22кг
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 12 чер, 2022 11:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:34

  Zebra написав:
  jump написав:
  Zebra написав:Шольц я сподіваюся на 4-ому місяці війни хоча б 5000 обіцяних касок привезе?


щодо касок невідомо...
але: "Німеччина з лютого прийняла понад 700 тисяч українських біженців"

Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди, у яких були гроші тікати, бо це шанс.
Я б не біженцями таких називав, а хитрожопиками.


Не сказав би. Зустрів двох людей біженців з України, обоє з Вишгорода.
Один вивіз чотирьох дітей в перший день, інша мати одинак в перший тиждень.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:39

  Успіх написав:Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.

Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)

І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?"
Де?
Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!!
Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?"
....
Отож!

Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон?
Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!

Тож - ДУМАЙТЕ!

п.с.
Ще слова того офіцера:
(приблизно було сказано так)
"А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ!
І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!
Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?
Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"

Не потрібно біля кожного прикордонного стовба тримати охоронця.
Достатньо було перекрити кілька вузьких місць, відносно не великими силами, чого не було зроблено.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:39

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Zebra написав:Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди


Херсонські знайомі в Ірландії доповідають голосом через рот, що кожний другий українець в Ірландії - жінки з дітьми з ЗУ. Аргумент: просто небезпечно у них дома.
І зовсім не тому , що 208 ойро дорослому (дитині - менше) щотижня складає виплата , і це з дахом над головою і харчуванням.

Чи здають вони своє "львівське житло" - це невідомо.


Вчора прилетіло в Чортків, ЗУ.
Це не сіяння розрбату? Ні?


До чого тут розбрат :roll: Простий приклад з життя:
Скільки разів прилетіло в Тернопіль з початку війни? Аж один! :shock:
Скільки разів прилетіло в Мико? Рахуйте самі, б-ласка..
При цьому за 1-й місяць війни виїхало з Тернополя більше людей, ніж з Мико..
По Тернопільській області прилітало 2 чи 3 рази за весь час! По Миколаївській - деяких сіл вже немає, стерто з обличчя землі, а 90 - без світла.
Звідси висновок: де безпечніше та хто мав би виїхати в першу чергу за кордон?
Тепер інше питання - чому в "хлібних місцях" (де найкраще забезпечують переселенців) за кордоном опинилися переважно жінки з ЗУ? Можливо, тому, що їх виїхало більше, а також тому, що вони орієнтуються по Європах краще (через заробітчанство та відпочинок там) :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:45

  Hotab написав:
  flyman написав:Ще раз повторяю, ти слуга, виконуєш військову службу

Ні, не слуга. А найманий державою працівник.

  flyman написав:А з тебе спрос


Держава (а не ухилянець від податків держави Флай) оцінює мою роботу і питає за неї.
Ти не тільки не компетентний оцінювати, а так як ухилянт, ще і морального права не маєш.
  flyman написав:Ти їх так захистив, що аж в Ірландію виїхали, подалі від такого захисту.


Почни нарешті утримувати ЗСУ - вони будуть захищати тебе краще. :lol:

А ти платиш нічого державі, бо вона не твоя і ненависна тобі. То і захисту нема. Війна це не життя військових, а гроші. Техніка і озброєння, яке коштує грошей. Ти їх сховав, нема чим тебе захищати. Все ж просто. )))

брехня та наклепи ідуть від Хотаба далі, він же в карму не вірить

ще раз, роби роботу свою, а не займайся пустобріхством та розбратом
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:47

Читати повільно - шевелячи губами!©

  flyman написав:
  Успіх написав:Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.

Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)

І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?"
Де?
Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!!
Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?"
....
Отож!

Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон?
Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!

Тож - ДУМАЙТЕ!

п.с.
Ще слова того офіцера:
(приблизно було сказано так)
про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ!
І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!
Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?
Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"

Не потрібно біля кожного прикордонного стовба тримати охоронця.
Достатньо було перекрити кілька вузьких місць, відносно не великими силами, чого не було зроблено.

Перечитай виділене шевелячи губами, а підкреслене - вголос!
Двічі!
І подумай!
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:50

  Хомякоид написав:
  Zebra написав:
  jump написав:
щодо касок невідомо...
але: "Німеччина з лютого прийняла понад 700 тисяч українських біженців"

Більшість біженців з перших днів - це хитрі люди, у яких були гроші тікати, бо це шанс.
Я б не біженцями таких називав, а хитрожопиками.


Не сказав би. Зустрів двох людей біженців з України, обоє з Вишгорода.
Один вивіз чотирьох дітей в перший день, інша мати одинак в перший тиждень.

Зрозумій, що людей просто дусить жаба, що хтось зміг (може пофартило, може з інших причин) виїхати і влаштуватися а хтось не може (не повезло).

Тому в них винні ті інші (жлоби, хитровимахані, уклоністи, упрощенці, діти з жінками із ЗУ... ), а не влада (або вони самі.), яка довела до такого стану речей (полінувалися, пролюбили, затупили ...).
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:54

Трохи деталей про ембарго на російську нафту. Зібрала і написала Aliona Osmolovska

Близько 75% обсягів російської сирої нафти, яку купує ЄС, буде забанено вже на початку грудня. Якщо Німеччина і Польща виконають намір добровільно приєднатися до ембарго в частині трубопроводної нафти, то буде забанено понад 90% обсягів.

Разом з вже чинним ембарго з боку США і Великої Британії, росіяни втратять практично 2/3 свого експортного ринку нафти.

Згадаємо тут, що близько 30-40% доходів російського бюджету - це збори за трьома нафтогазовими податками. З них 80% припадає на нафту, 20% - на газ.

Країни, які отримали і планують скористатися виключеннями - Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Хорватія - відповідають за незначну частину загальних обсягів.


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