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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:55
fler написав: flyman написав: Hotab написав:
Херсонські знайомі в Ірландії доповідають голосом через рот, що кожний другий українець в Ірландії - жінки з дітьми з ЗУ. Аргумент: просто небезпечно у них дома.
І зовсім не тому , що 208 ойро дорослому (дитині - менше) щотижня складає виплата , і це з дахом над головою і харчуванням.
Чи здають вони своє "львівське житло" - це невідомо.
Вчора прилетіло в Чортків, ЗУ.
Це не сіяння розрбату? Ні?
До чого тут розбрат
Простий приклад з життя:
Скільки разів прилетіло в Тернопіль з початку війни? Аж один!
Скільки разів прилетіло в Мико? Рахуйте самі, б-ласка..
При цьому за 1-й місяць війни виїхало з Тернополя більше людей, ніж з Мико..
По Тернопільській області прилітало 2 чи 3 рази за весь час! По Миколаївській - деяких сіл вже немає, стерто з обличчя землі, а 90 - без світла.
Звідси висновок: де безпечніше та хто мав би виїхати в першу чергу за кордон?
Тепер інше питання - чому в "хлібних місцях" (де найкраще забезпечують переселенців) за кордоном опинилися переважно жінки з ЗУ? Можливо, тому, що їх виїхало більше, а також тому, що вони орієнтуються по Європах краще (через заробітчанство та відпочинок там)
Теж жаба душить, як Зебру і Хотаба? Погано, що в сусіда корова не здохла?
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flyman
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:56
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.
Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)
І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?"
Де?
Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!!
Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?"
....
Отож!
Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон?
Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!
Тож - ДУМАЙТЕ!
п.с.
Ще слова того офіцера:
(приблизно було сказано так)"А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ!
І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!
Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?
Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"
Не потрібно біля кожного прикордонного стовба тримати охоронця.
Достатньо було перекрити кілька вузьких місць, відносно не великими силами, чого не було зроблено.
Перечитай виділене шевелячи губами, а підкреслене - вголос!
Двічі!
І подумай!
Прошу мені вибачити, але всуну свої 5 коп.
"хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ" - ті, хто здавав, і далі можуть керувати на своїх посадах і до кінця війни не боятися?
Ваша думка яка?
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alibob
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:58
Успіх написав:
Перечитай виділене шевелячи губами, а підкреслене - вголос!
Двічі!
І подумай!
"не на часі" (с)
alibob написав:
Прошу мені вибачити, але всуну свої 5 коп.
"хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ" - ті, хто здавав, і далі можуть керувати на своїх посадах і до кінця війни не боятися?
Ваша думка яка?
"не на часі" (с), тільки це не моя думка
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flyman
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