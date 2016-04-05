|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 12 чер, 2022 11:55
fler написав: flyman написав: Hotab написав:
Херсонські знайомі в Ірландії доповідають голосом через рот, що кожний другий українець в Ірландії - жінки з дітьми з ЗУ. Аргумент: просто небезпечно у них дома.
І зовсім не тому , що 208 ойро дорослому (дитині - менше) щотижня складає виплата , і це з дахом над головою і харчуванням.
Чи здають вони своє "львівське житло" - це невідомо.
Вчора прилетіло в Чортків, ЗУ.
Це не сіяння розрбату? Ні?
До чого тут розбрат
Простий приклад з життя:
Скільки разів прилетіло в Тернопіль з початку війни? Аж один!
Скільки разів прилетіло в Мико? Рахуйте самі, б-ласка..
При цьому за 1-й місяць війни виїхало з Тернополя більше людей, ніж з Мико..
По Тернопільській області прилітало 2 чи 3 рази за весь час! По Миколаївській - деяких сіл вже немає, стерто з обличчя землі, а 90 - без світла.
Звідси висновок: де безпечніше та хто мав би виїхати в першу чергу за кордон?
Тепер інше питання - чому в "хлібних місцях" (де найкраще забезпечують переселенців) за кордоном опинилися переважно жінки з ЗУ? Можливо, тому, що їх виїхало більше, а також тому, що вони орієнтуються по Європах краще (через заробітчанство та відпочинок там)
Теж жаба душить, як Зебру і Хотаба? Погано, що в сусіда корова не здохла?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29116
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 чер, 2022 11:56
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.
Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)
І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?"
Де?
Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!!
Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?"
....
Отож!
Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон?
Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!
Тож - ДУМАЙТЕ!
п.с.
Ще слова того офіцера:
(приблизно було сказано так)"А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ!
І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!
Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?
Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"
Не потрібно біля кожного прикордонного стовба тримати охоронця.
Достатньо було перекрити кілька вузьких місць, відносно не великими силами, чого не було зроблено.
Перечитай виділене шевелячи губами, а підкреслене - вголос!
Двічі!
І подумай!
Прошу мені вибачити, але всуну свої 5 коп.
"хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ" - ті, хто здавав, і далі можуть керувати на своїх посадах і до кінця війни не боятися?
Ваша думка яка?
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 11:58
Успіх написав:
Перечитай виділене шевелячи губами, а підкреслене - вголос!
Двічі!
І подумай!
"не на часі" (с)
alibob написав:
Прошу мені вибачити, але всуну свої 5 коп.
"хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ" - ті, хто здавав, і далі можуть керувати на своїх посадах і до кінця війни не боятися?
Ваша думка яка?
"не на часі" (с), тільки це не моя думка
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29116
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:06
Mirax написав: budivelnik написав: jump написав:
Президент Зеленський та народ України надихнули
А може варто трошки змінити акценти?
1 Народ України і президент зеленський надихнули....
2 Те що надихнули , не знімає з Народу помилку яку він припустив обравши Уряд..який прийняв помилкове рішення по стратегії розвитку України і три роки будував дороги замість будівництва світу АрМоВір.
3 Те що ми героїчно опираємось і нам максимально допомагає світ - не знімає обовязку з Влади по признанню своїх помилок як то
а - зрада генералів СБУ
б - заклики до шашликів
в - зради деяких голів адміністрацій(нагадаю Голови Адміністрацій призначаються Урядом/Президентом)
А генерали СБУ тільки при Зеленському зраджували? А при Порошенку хоч один поніс відповідальність?
Давайте по порядку
1 Порошенко поніс політичну відповідальність за помилки своєї влади=програв вибори
2 Якщо Ви вважаєте що Зеленський має також понести політичну відповідальність таку саму як і Порошенко=відмовитись від влади - то я за.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 12 чер, 2022 12:08, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25775
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 2907 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:07
fler написав:
По Миколаївській - деяких сіл вже немає, стерто з обличчя землі, а 90 - без світла.
Нехай Флай приїде на екскурсію(бронік я вже позичу йому свій) і переїдеться по селах/СМТ таких, як Білозірка, Первомайськ, Засілля, Квітневе, Киселівка... і в Снігурівку нехай заскоче)) - може щось тоді і зрозуміє для себе
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3407
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
3
1
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:09
budivelnik написав: Mirax написав: budivelnik написав:
Те що ми героїчно опираємось і нам максимально допомагає світ - не знімає обовязку з Влади по признанню своїх помилок як то
а - зрада генералів СБУ
А генерали СБУ тільки при Зеленському зраджували? А при Порошенку хоч один поніс відповідальність?
Давайте по порядку
1 Порошенко поніс політичну відповідальність за помилки своєї влади=програв вибори
2 Якщо Ви вважаєте що Зеленський має також понести політичну відповідальність таку саму як і Порошенко=відмовитись від влади - то я за.
Україна втратила біля 7% території ще до прихода Порошенка на посаду Президента.
А при теперішньому, який з 2019 на посаді, майже 25% окуповано.
І це не помилки, але винен попередник - the логіка.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29116
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:13
Успіх написав: fler написав:
По Миколаївській - деяких сіл вже немає, стерто з обличчя землі, а 90 - без світла.
Нехай Флай приїде на екскурсію(бронік я вже позичу йому свій) і переїдеться по селах/СМТ таких, як Білозірка, Первомайськ, Засілля, Квітневе, Киселівка... і в Снігурівку нехай заскоче)) - може щось тоді і зрозуміє для себе
чому Успіх не приїхав у Бучу/Ірпінь, чому віддав цивільних на поталу ворога, але язиком як помелом тріпає
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29116
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:13
alibob написав:
ті, хто здавав, і далі можуть керувати на своїх посадах і до кінця війни не боятися?
Ваша думка яка?
Внутрішнє розслідування має ВЖЕ тривати і покарання винних має бути дуже гучним і жорстоким!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3407
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
3
1
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:17
Успіх написав:
І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!
Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?
Як розповідала моя двоюрідна сестра з Сум, на початку війни орки просто пройшли через Суми без затримки, по ходу розігнавши якесь війскове училище. Їх більш цікавили військові об'єкти у області (Охтирка, Шостка). Потім вони майже тим же шляхом пішли додому. І зверніть увагу, саме місто і зараз не обстрілюють, тільки область.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18793
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2431 раз.
- Подякували: 3045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:18
flyman написав: Успіх написав: fler написав:
По Миколаївській - деяких сіл вже немає, стерто з обличчя землі, а 90 - без світла.
Нехай Флай приїде на екскурсію(бронік я вже позичу йому свій) і переїдеться по селах/СМТ таких, як Білозірка, Первомайськ, Засілля, Квітневе, Киселівка... і в Снігурівку нехай заскоче)) - може щось тоді і зрозуміє для себе
чому Успіх не приїхав у Бучу/Ірпінь, чому віддав цивільних на поталу ворога, але язиком як помелом тріпає
Куди мене направили - там я і був!
Направили б до Бучі - був би і там!
Я вже 26го лютого був у воєнкоматі - вистояв до ночі, але мене(як і більшість) не взяли! Взяли лише наступного дня!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3407
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
3
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|96352
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|454410
|
|
|1
|3063
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|