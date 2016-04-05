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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12981299130013011302>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ватный рашистский блогер украинского происхождения Подоляка посчитал, что русские потеряли уже 20 тисяч солдат. Начинается понемногу разгоняться зрада с их стороны - уже неплохо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:22

  flyman написав:Не потрібно біля кожного прикордонного стовба тримати охоронця.
Достатньо було перекрити кілька вузьких місць, відносно не великими силами, чого не було зроблено.

95 квартал передивився російської пропаганди, що Україна хоче напасти на рашку, і бігом розмінував Чонгар та відвів війська з Херсонскої області, щоб спростувати.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:24

  Zebra написав:Начинается понемногу разгоняться зрада с их стороны - уже неплохо.

А ну ка, посмотрим, я тут много в комментариях на ютубе грызусь, там пока "всё по плану".
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Шольц я сподіваюся на 4-ому місяці війни хоча б 5000 обіцяних касок привезе?

Влада Німеччини відкинула плани Іспанії передати Україні близько 40 німецьких танків Leopard 2A4 після їх модернізації. Про це пише видання Spiegel, посилаючись на урядові джерела.
Німецька влада в телефонних розмовах попередила іспанську сторону, що цей крок буде відступом від ухваленого всіма західними союзниками рішення - хоч і неформального - не постачати Україні танки.
Редакція Business Insider у Німеччині пише, що Мадрид навіть перепросив ФРН "за хвилювання і тиск, чинений на канцлера". https://ua.korrespondent.net/world/4485 ... imechchyny

Німці не хочуть зниження добробуту:
Друга причина не стати на сторону Зеленського та України — суттєва. Оскільки війна триває, багато німців дедалі більше усвідомлюють, яку небезпеку несе для них ця війна. Вони чують про різке зростання цін на газ і спостерігають за зростанням цін на бензин на своїх заправках.
Хіба Ангела Меркель не раз сигналізувала німцям: я не заберу у вас нічого, над чим ви так працювали, ніяких реформ не буде, ваш рівень життя залишиться таким, як є? Їхня політика була політикою статус-кво, меседж був: ви і ми – ми можемо залишитися такими, якими є. Олаф Шольц продовжує тут безперешкодно, тому що він з самого початку врахував цю ментальність у своєму вичікувальному ставленні. https://www.spiegel.de/ausland/ukraine- ... 6c5507663d (гугл переклад)
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:26

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Нехай Флай приїде на екскурсію(бронік я вже позичу йому свій) і переїдеться по селах/СМТ таких, як Білозірка, Первомайськ, Засілля, Квітневе, Киселівка... і в Снігурівку нехай заскоче)) - може щось тоді і зрозуміє для себе :roll:

чому Успіх не приїхав у Бучу/Ірпінь, чому віддав цивільних на поталу ворога, але язиком як помелом тріпає

Куди мене направили - там я і був!
Направили б до Бучі - був би і там!

Я вже 26го лютого був у воєнкоматі - вистояв до ночі, але мене(як і більшість) не взяли! Взяли лише наступного дня!

Закрий рукавичку і не висувай пред"яв іншим, які не мають відношення.
А хочеш пред"яви, з 27 хв

І ти не йшов добровольцем, тебе викликали по повістці, так що не заливай баки.
Роби роботу. Менше слів, більше справ.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:28

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  Mirax написав:А генерали СБУ тільки при Зеленському зраджували? А при Порошенку хоч один поніс відповідальність?
Давайте по порядку
1 Порошенко поніс політичну відповідальність за помилки своєї влади=програв вибори
2 Якщо Ви вважаєте що Зеленський має також понести політичну відповідальність таку саму як і Порошенко=відмовитись від влади - то я за.

Україна втратила біля 7% території ще до прихода Порошенка на посаду Президента.
А при теперішньому, який з 2019 на посаді, майже 25% окуповано.
І це не помилки, але винен попередник - the логіка.
Я можу продовжити
1 Мене не цікавить політична доля Порошенка чи Зеленського..
Мене цікавить доля України
2 Якщо Зеленський хоче не повторити долю Порошенка і залишитись при владі, як мінімум він повинен довести до Перемоги над росією
3 З іншого боку - війна це питання тимчасове - а життя України - це вічне....
Тому знову ж
а - Зеленський ще до закінчення повноважень повинен заявити народу України ( і в першу чергу тим хто його обрав) - що він помилився звинувачуючи Порошенка у його політичному курсі,який передбачав підготовку до війни з Росією в Україні
б - Зеленський так само повинен вибачитись за те , що отримавши владу на фоні популізму і миротворчих заяв - знехтував повідомленнями як нашої так і закордонних розвідок..і не готував Державу до війни.
Те що це не готування було виконанням його обіцянок до його ж виборців - не знімає з нього політичної відповідальності за курс який привів не готову до війни Україну - до війни з рф
4 Після того як будуть виконані підпункти п3... в Зеленського зявиться політичне майбутнє...але при цьому ,хоче він цього чи ні...таке саме політичне майбутнє відновиться і у Порошенка...бо по факту, зеленський зараз виконує політичну програму з якою йшов на вибори 2019 Порошенко..і повністю похерив свої політичні обіцянки( чи вчителі отримали по 4000 доларів зарплати? а його виборці потраплять були в травні на шашликах?)
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:30

  Zebra написав:
  flyman написав:Не потрібно біля кожного прикордонного стовба тримати охоронця.
Достатньо було перекрити кілька вузьких місць, відносно не великими силами, чого не було зроблено.

95 квартал передивився російської пропаганди, що Україна хоче напасти на рашку, і бігом розмінував Чонгар та відвів війська з Херсонскої області, щоб спростувати.

Україна розмінувала, бо готувалася напасти. Пазл склався.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:33

  budivelnik написав:а - Зеленський ще до закінчення повноважень повинен заявити народу України ( і в першу чергу тим хто його обрав) - що він помилився звинувачуючи Порошенка у його політичному курсі,який передбачав підготовку до війни з Росією в Україні

Не тільки перед ним, а перед іншими людьми, яких він переслідував за любов до України і волю до свободи.

Після того як будуть виконані підпункти п3... в Зеленського зявиться політичне майбутнє...

як на мене не з"явиться, хоча, якщо знову 73% долярчиків зголосяться, яким заважають власні..., пам"ять як в гупій
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:36

  Zebra написав:Ватный рашистский блогер украинского происхождения Подоляка посчитал, что русские потеряли уже 20 тисяч солдат. Начинается понемногу разгоняться зрада с их стороны - уже неплохо.

Неплохо, но психология москаля такая, что они перестанут читать Подоляку, начнут его проклинать, как Гиркина и продолжат читать о генералах НАТО в катакомбах АзовСтали
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:36

Не всі ж ухилянти, як Флай ;)

  flyman написав:І ти не йшов добровольцем, тебе викликали по повістці, так що не заливай баки

Так я міг 100500раз ухилитись, так як повістка прийшла до батьків (там, де я приписаний) а не де я живу!
Тож я її не отримував особисто/ніде не розписувався!
Але я зібрався і поїхав до батьків, а тоді у воєнкомат!
ДумайТЕ!©

А от чому/по якій саме причині ти ухилився - дуже цікаво було б послухати?!
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