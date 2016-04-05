Додано: Нед 12 чер, 2022 12:28

flyman написав: budivelnik написав: Mirax написав: А генерали СБУ тільки при Зеленському зраджували? А при Порошенку хоч один поніс відповідальність? А генерали СБУ тільки при Зеленському зраджували? А при Порошенку хоч один поніс відповідальність? Давайте по порядку

1 Порошенко поніс політичну відповідальність за помилки своєї влади=програв вибори

2 Якщо Ви вважаєте що Зеленський має також понести політичну відповідальність таку саму як і Порошенко=відмовитись від влади - то я за. Давайте по порядку1 Порошенко поніс політичну відповідальність за помилки своєї влади=програв вибори2 Якщо Ви вважаєте що Зеленський має також понести політичну відповідальність таку саму як і Порошенко=відмовитись від влади - то я за.

Україна втратила біля 7% території ще до прихода Порошенка на посаду Президента.

А при теперішньому, який з 2019 на посаді, майже 25% окуповано.

І це не помилки, але винен попередник - the логіка. Україна втратила біля 7% території ще до прихода Порошенка на посаду Президента.А при теперішньому, який з 2019 на посаді, майже 25% окуповано.І це не помилки, але винен попередник - the логіка.

не знімає з нього політичної відповідальності

Я можу продовжити1 Мене не цікавить політична доля Порошенка чи Зеленського..Мене цікавить доля України2 Якщо Зеленський хоче не повторити долю Порошенка і залишитись при владі, як мінімум він повинен довести до Перемоги над росією3 З іншого боку - війна це питання тимчасове - а життя України - це вічне....Тому знову жа - Зеленський ще до закінчення повноважень повинен заявити народу України ( і в першу чергу тим хто його обрав) - що він помилився звинувачуючи Порошенка у його політичному курсі,який передбачав підготовку до війни з Росією в Україніб - Зеленський так само повинен вибачитись за те , що отримавши владу на фоні популізму і миротворчих заяв - знехтував повідомленнями як нашої так і закордонних розвідок..і не готував Державу до війни.за курс який привів не готову до війни Україну - до війни з рф4 Після того як будуть виконані підпункти п3... в Зеленського зявиться політичне майбутнє...але при цьому ,хоче він цього чи ні...таке саме політичне майбутнє відновиться і у Порошенка...бо по факту, зеленський зараз виконує політичну програму з якою йшов на вибори 2019 Порошенко..і повністю похерив свої політичні обіцянки( чи вчителі отримали по 4000 доларів зарплати? а його виборці потраплять були в травні на шашликах?)