Schmit написав:Скинути все на місцеву владу не вийде. Відповідальність за підготовку оборони несе і центр. У них була вся інформація від розвідок за місяці до подій, але ігнорили. На 24.02 Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар... мали бути просто набиті зброєю і теробороною з джавелінами, а не коктейлями молотова. Натомість в багатьох містах на зустріч ворогу виходив взагалі беззбройний люд з прапорами (як в Енергодарі) https://www.youtube.com/watch?v=wpiKkIFZJgE
24.02 після 12:00 усіх військових з мелітопольського аеродрому було евакуйовано до ЗП. Ввечері рашисти вже стояли на південному в'їзді у місто, а на північному стояли наші нацгвардійці (на 2-х бете і декількох танках). 25-го вже рашисти вільно каталися по місту, а нечисленна ТрО (десь 150 чол., для інших не було зброї) тиркалася по місту у пошуках хоч якої-небудь зброї! 27.02 вже нікого з наших військових в місті і поблизу не було. Мер і його люди (що залишилися) виконували свою роботу до часу, коли мера викрали. Так хто винен?
Schmit написав:Скинути все на місцеву владу не вийде. Відповідальність за підготовку оборони несе і центр. У них була вся інформація від розвідок за місяці до подій, але ігнорили. На 24.02 Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар... мали бути просто набиті зброєю і теробороною з джавелінами, а не коктейлями молотова. Натомість в багатьох містах на зустріч ворогу виходив взагалі беззбройний люд з прапорами (як в Енергодарі) https://www.youtube.com/watch?v=wpiKkIFZJgE
24.02 після 12:00 усіх військових з мелітопольського аеродрому було евакуйовано до ЗП. Ввечері рашисти вже стояли на південному в'їзді у місто, а на північному стояли наші нацгвардійці (на 2-х бете і декількох танках). 25-го вже рашисти вільно каталися по місту, а нечисленна ТрО (десь 150 чол., для інших не було зброї) тиркалася по місту у пошуках хоч якої-небудь зброї! 27.02 вже нікого з наших військових в місті і поблизу не було. Мер і його люди (що залишилися) виконували свою роботу до часу, коли мера викрали. Так хто винен?
alibob написав:"зав"язуй з наїздами" - дуже негарно кажеш, зав"язуй сам
тобто, прохання долярчику займатися службою, яку він має виконувати за гроші платників податками, а не теліпати, це наїзди? А долярчику можна брати на наслабо, мовляв він в окопі а ти ні, тому ти штопаний, бо не в окопі. Те саме чути від Хотаба. Всі хто на передку це спражні мужики, а решта штопані гумові вироби.
Скільки можна тягатися з бувшим президентом Порошенко?! Вже була цитйата, де він напередодні війни прямо вказав, що ніхто не знає буде напад чи ні; що в пу в голові.
Тепер цитата, де він 7 лютого 2022 прямо визначає, що країна здатна-готова дати відсіч в разі наступу: "Він наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. «Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова», – заявив Порошенко. https://lb.ua/news/2022/02/07/504898_po ... _dati.html
Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.
Це характерно для усіх наших можновладців -- робити все по мінімуму. Згідно обставин на момент. На даний час. Зе робив так само.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 чер, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Скільки можна тягатися з бувшим президентом Порошенко?! Вже була цитата, де він напередодні війни прямо вказав, що ніхто не знає буде напад чи ні; що в пу в голові.
Тепер цитата, де він 7 лютого 1922 прямо визначає, що країна здатна-готова дати відсіч в разі наступу: "Він наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. «Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова», – заявив Порошенко. https://lb.ua/news/2022/02/07/504898_po ... _dati.html
Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.
Це характерно для усіх наших можновладців -- робити все по мінімуму. Згідно обставин на момент. На даний час. Зе робив так само.
Гірше, 25% території в окупації, 10 млн населення покинуло Україну.