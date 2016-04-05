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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1299130013011302
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:18

дезинформація від pesikot

  pesikot написав:flyman, ти ж сам голосував за уклоніста
А теперь що ? В кущі в усіх сенсах ? :)

Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку.
Він робить усе, щоб наші гатили по оркам

А ти, flyman, сидишь у житомирських кущах
До тебе поваги немає

невірна інформація ні про політичні вподобання ні про кущі,
поваги в брехунів, наклепників, звиздунів, падких на жіночий передок не шукаю,
явно з кимось переплутав,
якісь чорно-білий світ, якщо не порохобот, то значить зебобік, а якщо не зебобік, то порохобот, а якщо ні порохобот ні зебобік то значить консерва.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:22

  detroytred написав:
Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.

Це характерно для усіх наших можновладців -- робити все по мінімуму. Згідно обставин на момент. На даний час.
Зе робив так само.

Так, завдяки Порошенко, цю відсіч і дали
Створили армію. Пам"ятаєшь ? Армія. Мова. Віра

А ось ЗЕ!, нічого не робив
А ніт, робив. Дороги робив, щоб оркам було зручніше їхати
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:28

  detroytred написав:Скільки можна тягатися з бувшим президентом Порошенко?!
Вже була цитйата, де він напередодні війни прямо вказав, що ніхто не знає буде напад чи ні; що в пу в голові.

У нього ж не було розвідданих від усіх розвідок світу.
Але коли не знаєш, чи буде напад, чи ні, то логічно їздити відпочивати і готуватися до шашличків, правда?

  detroytred написав:Тепер цитата, де він 7 лютого 2022 прямо визначає, що країна здатна-готова дати відсіч в разі наступу:
"Він наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. «Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова», – заявив Порошенко.
https://lb.ua/news/2022/02/07/504898_po ... _dati.html

Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.

Напевно він мав заявляти "ми не готові, спасайся кто может"?
І таки дали жорстку відсіч, але не там, де потрібно, не на перешийку, не на кордоні, а аж в Гостомелі, Бучі під Києвом, аж під Миколаєвом, аж під Запоріжжям...

  detroytred написав:Це характерно для усіх наших можновладців -- робити все по мінімуму. Згідно обставин на момент. На даний час.
Зе робив так само.

Не так само, на жаль менше ніж "по мінімуму".
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