Скільки можна тягатися з бувшим президентом Порошенко?! Вже була цитйата, де він напередодні війни прямо вказав, що ніхто не знає буде напад чи ні; що в пу в голові.
Тепер цитата, де він 7 лютого 2022 прямо визначає, що країна здатна-готова дати відсіч в разі наступу: "Він наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. «Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова», – заявив Порошенко. https://lb.ua/news/2022/02/07/504898_po ... _dati.html
Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.
Це характерно для усіх наших можновладців -- робити все по мінімуму. Згідно обставин на момент. На даний час. Зе робив так само.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 чер, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Скільки можна тягатися з бувшим президентом Порошенко?! Вже була цитата, де він напередодні війни прямо вказав, що ніхто не знає буде напад чи ні; що в пу в голові.
Тепер цитата, де він 7 лютого 1922 прямо визначає, що країна здатна-готова дати відсіч в разі наступу: "Він наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. «Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова», – заявив Порошенко. https://lb.ua/news/2022/02/07/504898_po ... _dati.html
Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.
Це характерно для усіх наших можновладців -- робити все по мінімуму. Згідно обставин на момент. На даний час. Зе робив так само.
Гірше, 25% території в окупації, 10 млн населення покинуло Україну.
pesikot написав:flyman, ти ж сам голосував за уклоніста А теперь що ? В кущі в усіх сенсах ?
Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку. Він робить усе, щоб наші гатили по оркам
А ти, flyman, сидишь у житомирських кущах До тебе поваги немає
невірна інформація ні про політичні вподобання ні про кущі, поваги в брехунів, наклепників, звиздунів, падких на жіночий передок не шукаю, явно з кимось переплутав, якісь чорно-білий світ, якщо не порохобот, то значить зебобік, а якщо не зебобік, то порохобот, а якщо ні порохобот ні зебобік то значить консерва.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Скільки можна тягатися з бувшим президентом Порошенко?! Вже була цитйата, де він напередодні війни прямо вказав, що ніхто не знає буде напад чи ні; що в пу в голові.
У нього ж не було розвідданих від усіх розвідок світу. Але коли не знаєш, чи буде напад, чи ні, то логічно їздити відпочивати і готуватися до шашличків, правда?
detroytred написав:Тепер цитата, де він 7 лютого 2022 прямо визначає, що країна здатна-готова дати відсіч в разі наступу: "Він наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. «Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова», – заявив Порошенко. https://lb.ua/news/2022/02/07/504898_po ... _dati.html
Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.
Напевно він мав заявляти "ми не готові, спасайся кто может"? І таки дали жорстку відсіч, але не там, де потрібно, не на перешийку, не на кордоні, а аж в Гостомелі, Бучі під Києвом, аж під Миколаєвом, аж під Запоріжжям...
flyman написав:Всі хто на передку це спражні мужики, а решта штопані гумові вироби
Ну, не я ж це сказав/написав!
pesikot написав:Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку. Він робить усе, щоб наші гатили по оркам
Дякую за повагу, та хотів би уточнити на рахунок "п'ятий-десятий заряджаючий" Так, я іноді допомагаю підносити снаряди... - а раз, то в середину "броні" залазив, щоб помагати складати "по ячейках" снаряди ... Але, основна моя робота "бути на раціях і слухати небо"! Бо як я провтикаю звук дрона, то можу підставити під обстріли і себе і всіх хлопців! Тож, як каже наш комбат - "наші "вуха"(має на увазі нас - радистів) НЕ менш важливі, ніж наші бойові розрахунки, які гатять по орках!" Тож - ДумайТЕ!